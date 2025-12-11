Paolo Rocca habló sobre la “actitud predatoria” de China: “La industria tiene mucha angustia por eso”

El CEO del Grupo Techint se mostró preocupado por el avance de China y el impacto en la industria local

El titular del Grupo Techint, Paolo Rocca, volvió a cuestionar con dureza la penetración de productos chinos en el mercado argentino y regional y la actitud comercial agresiva del gigante asiático en los últimos años. Lo hizo durante el cierre del Seminario Propymes, que organizó este jueves el grupo y que reunió a más de mil empresas y a representantes de toda la cadena industrial.

El industrial volvió a advertir sobre los efectos de lo que calificó como una “actitud predatoria” de China y denunció que la industria local vive una “angustia” creciente ante la presión de los bienes importados.

En un escenario marcado por el avance de la reforma laboral -el proyecto de ley fue enviado esta mañana al Congreso- y la presencia de la senadora y ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, también en el cierre, Rocca sostuvo que la Argentina atraviesa “presiones significativas” que ponen en riesgo tanto la viabilidad de muchas fábricas como el empleo formal. Apuntó directamente contra la salida exportadora de productos chinos, impulsada por el descenso del consumo interno en ese país y su política de precios bajos en el acero y otras manufacturas industriales.

Comercio desleal y predatorio

“China produce el 50% de acero del mundo. Frente a una caída del consumo y a una restricción de su mercado, está entrando con una agresividad, una actitud predatoria, que yo la definiría como un comercio desleal y predatorio”, planteó el empresario.

El auditorio recibió con atención la intervención de Rocca, quien remarcó que “la industria tiene mucha angustia por eso”. Según expuso, esta dinámica erosiona la capacidad de la cadena nacional para sostener el empleo, incrementar la inversión y proyectarse en mercados externos. “Nosotros mismos como grupo hoy tenemos que pagar tarifa del 50% para poder ingresar a Estados Unidos y todas las empresas que participan en Propymes han tenido dificultad”, detalló, en referencia a la guerra de aranceles y a la reacción de Europa, México y Canadá, donde nuevas barreras comerciales acompañan la ofensiva asiática.

El industrial dejó en claro que la presión no opera solo en el frente externo. Señaló un segundo factor de riesgo en la caída del consumo local, que —afirmó— se evidenció en la menor producción industrial registrada en octubre respecto de igual mes del año anterior. Un tercer impacto surge en la dificultad para exportar, por lo que la ofensiva china queda amplificada al reducirse las alternativas para las pymes y los grandes grupos argentinos en mercados internacionales.

¿Apertura inteligente?

Durante su mensaje, Rocca vinculó el contexto adverso con la urgencia de impulsar cambios estructurales, al plantear que “la competitividad depende de reformas esenciales”, dando prioridad a la reforma laboral y a una “apertura inteligente” de la economía. Sostuvo que esa transformación debería dar “tiempo a esta cadena de adaptarse a las condiciones e incorporar tecnología e invertir para mejorar su competitividad”. En ese sentido, subrayó que “la fuerza de una empresa está en su capacidad de construir una cadena de valor y una relación con sus comunidades, que en definitiva fortalece el empleo”.

Bullrich coincidió con este planteo: “Yo creo que la Argentina ha tenido una experiencia de aperturas aceleradas y apresuradas, y ha tenido problemas con esto. Nosotros estamos tratando de no ir a ese modelo”, dijo, pero al mismo tiempo remarcó que el Gobierno no quiere una “economía cerrada porque los precios que pagamos los argentinos por todo son más caros que en cualquier parte del mundo”.

“Sabemos que tenemos problemas de infraestructura, altos impuestos, que tenemos que corregir cosas desde el gobierno para medirnos con condiciones similares a los países vecinos. No estoy hablando de otros países que tienen una productividad muy similar a la nuestra. Sin duda que la lógica que se está planteando es una lógica medida”, afirmó la senadora.

El CEO del Grupo Techint compartió el cierre del Seminario Propyme con la senadora Patricia Bullrich

El programa Propyme, creado en 2002 ante el colapso económico nacional, creció hasta reunir a más de 1.130 empresas y alcanzar una masa de empleo que ronda las 80.000 personas, sumando directos e indirectos. La red sostiene que el compromiso industrial requiere inversiones constantes y defensa de la producción, sobre todo cuando la competencia externa amenaza cadenas completas de valor agregado. “Es una convicción profunda de todo el grupo Techint que la fuerza de la empresa está en el vínculo con su comunidad y su cadena de valor”, profundizó.

El empresario advirtió que la política de importaciones chinas se traduce en precios insostenibles para la industria local, lo que desplaza producción nacional y deja a empresas y trabajadores en posiciones de vulnerabilidad. “La industria tiene mucha angustia por eso”, insistió, y pidió proteger los segmentos estratégicos y el entramado industrial nacional.

Bullrich participó de la jornada horas después de rubricar el proyecto de reforma laboral y recibió un reconocimiento explícito de Rocca. “Para nosotros es un honor y realmente el tema de tenerte a vos con nosotros para comentar esto es algo extraordinario”, afirmó el empresario. Para el CEO de Techint, la nueva legislación constituye “una clave fundamental” para el futuro de la competitividad argentina, aunque enfatizó que solo una combinación de marco regulatorio, defensa de la producción y adaptación tecnológica podrá contener el avance de las importaciones y el deterioro del empleo formal.

Rocca aseguró que su estrategia apuesta fuerte a la inversión: reportó USD 1.400 millones invertidos el último año, USD 1.700 millones destinados para el ejercicio en curso y un compromiso ya asumido de USD 2.400 millones para el próximo período, en proyectos energéticos y de infraestructura industrial. “Nuestra inversión es muy importante. Una parte fundamental de todo esto es el desarrollo de la energía”, sostuvo el empresario, quien sostuvo que esa apuesta busca multiplicar el empleo y la actividad en proveedores y contratistas locales.

El mensaje final de Rocca y la reacción de parte del auditorio cristalizaron el clima de inquietud en la cadena industrial argentina. Las preguntas se centraron en el impacto de las políticas chinas y la presión importadora sobre el mercado laboral, además de las demandas concretas a Bullrich sobre la reforma laboral. El CEO de Techint pidió canalizar los esfuerzos públicos y privados hacia la defensa de la industria, la creación de empleo y el fortalecimiento de la cadena productiva.