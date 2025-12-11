La advertencia del CEO de una automotriz por la llegada de marcas chinas: “Espero que esto no sea una burbuja como la de los ’80″

Ricardo Flammini, presidente de Nissan Argentina, elogió al Gobierno por las medidas que ayudaron al sector y planteó un interrogante sobre los nuevos fabricantes que están llegando al país

Ricardo Flammini, presidente de Nissan Argentina, analizó la marcha del sector automotor este miércoles, durante el lanzamiento del nuevo Nissan Kicks en el mercado argentino.

“Hoy, 10 de diciembre, se cumplen dos años de la asunción del presidente Milei, y la verdad que ni el más optimista hubiera pensado que en dos años íbamos a estar en la situación en la que estamos hoy”, comenzó.

El ejecutivo de la marca japonesa hizo una comparación entre el escenario de 2022, año en el que se patentaron 380.000 autos particulares y vehículos livianos, con los casi 600.000 que ya se llevan computados en 2025 a un mes de terminar el año.

“La verdad es que se hicieron muchas cosas para que eso pueda pasar. Teníamos los plazos de pago, las SIRA. Uno traía un auto terminado o piezas para producir, no las podía pagar pero las vendía, cobraba los pesos y tenía que esperar seis meses, y corría un riesgo enorme, que era quedarse con esos pesos, porque no podía comprar con dólares o sino salía del MULC”, reflexionó, antes de decir que se beneficiaron los consumidores porque “ese costo financiero era algo que definitivamente iba al precio”.

Sin mencionar a ninguna marca en particular, Flammini dijo que los usuarios todavía están tratando de entender de qué se tratan los nuevos modelos y marcas. REUTERS/Maxim Shemetov

Flammini recorrió otras medidas positivas como la creación de los bonos Bopreal para poder pagar las deudas acumuladas en el año previo a la asunción de la administración Milei, y la eliminación de la escala 1 del impuesto al lujo, que permitió escalonar el precio de los autos de gama baja y media de manera lógica y no con precios topeados como era una práctica normal.

“No era común que el 25% de los patentamientos en Argentina fueran pick-ups. Eso mostraba que había clientes que compraban una pick-up porque no había otra cosa para comprar”, expresó.

El presidente de Nissan abordó el tema del cupo de 50.000 autos híbridos y eléctricos aplicado por el Gobierno sin pagar arancel de importación extrazona, del cual dijo que “ingresaron muchos vehículos y marcas que incluso todavía los consumidores no terminan de entender bien”, y destacó que es positivo también que se esté estudiando un acuerdo con Estados Unidos para “tener algún tipo también de exención impositiva y que puedan venir vehículos de allá”.

Sin embargo, tras recorrer el menú de temas que cambiaron el mapa del sector automotor argentino, Flammini dijo que “el gran beneficiado es el consumidor, pero hay que ponerle un ojo en la industria. Cuidado con eso, porque obviamente todo apunta a que los precios bajen y se mete presión en los precios. Eso nos hace tratar de ser mucho más eficientes en todo lo que hacemos para poder competir, porque ahora se compite fuerte, realmente hay que competir fuerte”.

El presidente de Nissan espera que este momento de explosión de autos importados no sea una burbuja como la de fines de los años 70 (REUTERS/Anderson Cohelo/File Photo)

El futuro y las marcas chinas

Entonces tocó un tema que muchos usuarios tienen en su memoria de otras épocas, y que todavía hoy genera una pregunta inevitable relacionada con las garantías y la permanencia de los “nuevos jugadores” del mercado, que son esencialmente las marcas chinas.

“Los que son un poco más grandes se acordarán. Espero que esto no sea una burbuja como la de fines de los 70 y principios de los 80. ¿Se acuerdan de los Daihatsu Cuore, por ejemplo, que se veían por todos lados? El de la ventanita redonda, circular… Bueno, hubo una gran cantidad de vehículos que entraron y después eso se terminó. Entonces, espero que no sea así y que realmente nuestra industria pueda despegar, y los clientes puedan tener confianza en que la oferta siga siendo la que tenemos hoy”.

Al hacer esta mención, Flammini apela a lo que sucedió cuando sobre fines de los años 70, Argentina abrió totalmente la importación de autos sin restricciones ni aranceles, lo cual derivó en una invación de marcas nuevas y modelos desconocidos en un mercado que estaba demasiado cerrado sobre su propia industria. Ese período de tiempo no fue muy extenso, y varias marcas se retiraron del mercado, dejando autos con bajo valor de reventa y pocos repuestos para quienes habían comprado esas marcas.

El Daihatsu Charade fue el modelo que, junto a muchos otros, entró al mercado argentino a comienzos de los años 80, pero luego desapareció

Paadójicamente, Nissan fue la marca que este año dejó de fabricar vehículos en Argentina. Desde el año próximo, cuando se termine el stock actual de la pick-up Frontier, la camioneta llegará importada desde México. El resto de los productos se importarán desde ese país, de Brasil y de Japón.

“¿Qué fue lo que pasó? Es muy difícil hoy en día producir en dos plantas el mismo producto en la misma región. El proyecto que teníamos nosotros era un proyecto de tres pick-ups que finalmente nunca se terminó de consolidar. Así que hacía todo el sentido volver a tener la producción de Frontier en una misma planta”, explicó Flammini.

Sin embargo, el propio presidente de la compañía explicó que no habrá “blackout”, los usuarios no notarán el cambio entre la pick-up argentina que ya no se hace y la que llegará importada, tanto sea por el stock de vehículos como por la provisión de repuestos de toda la gama del modelo.