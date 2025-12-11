¿Boom de la industria automotriz? Por qué las cifras del año no reflejan la realidad del mercado y cuáles son las perspectivas para 2026

Las ventas de autos 0km crecieron sólo el 25% en el segundo semestre. Aunque con cifras buenas, la comparación con 2024 es menos ventajosa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los principales ejecutivos de la industria automotriz coinciden en señalar que queda solo una semana para terminar el año. “El próximo viernes 19, lo que no se hizo no se va a hacer, y el año estará decidido”, aseguran tanto desde las marcas como desde los concesionarios.

Los números varían según la empresa a la que se consulte. Hay quienes sostienen que el año terminará cerca de 620.000 unidades 0 km. Otros que no superará las 610.000. Lo que está claro es que las proyecciones de mitad de año, cuando incluso algunas consultoras arriesgaban a proyectar 700.000 autos, están tan lejos que ese es ahora el objetivo de máxima para 2026.

Como sea que termine, 2025 será un año de afirmación del mercado automotor, aunque la recuperación real no será tan buena como reflejarán las cifras finales que se publicarán el 31 de diciembre, sino un poco más baja. La razón está en que se hace un análisis trasversal del sector a lo largo de todo el año, que compara períodos con circunstancias completamente opuestas.

La tabla de ventas de cada mes permite proyectar diciembre con la referencia de 2023 y 2024. Si se superan las 23.000 unidades será un éxito

El crecimiento récord de 2025

Decir que el año terminará cerca del 50% por sobre 2024 se debe a la mejora que se produjo en el primer semestre del año, pero que contrastó con uno de los peores períodos iniciales de los últimos años. Sin embargo, del mismo modo que a partir de julio de 2024 el mercado creció con mucha fuerza, este año sucedió casi lo contrario.

Las cifras lo marcan con claridad. En el primer semestre de este año, la recuperación fue del 77,8% respecto al mismo período de 2024. Sin embargo, en el segundo semestre, que todavía no tiene cifras de diciembre, la mejora es apenas del 25,7%.

En realidad, ni los primeros seis meses de 2024 eran tan válidos como referencia para comparar el resultado del mismo período de este año, ni el segundo de 2025 lo es, afectado fuertemente por una suba de tasas de interés y del dólar a causa de dos elecciones legislativas que tuvieron un alto impacto en la sociedad y la economía, y que generaron una abrupta caída de ventas de autos como también de otros bienes durables.

A mitad de camino entre la comparación de un período y otro, y teniendo en cuenta que enero es un “súper mes” y diciembre el más bajo del año, podría tomarse el primer semestre de este año con respecto a los últimos seis meses de 2024. En ese caso las ventas crecieron un 44,3%, lo que resulta en un dato más aproximado a la realidad.

Las ventas difieren mucho entre el primer y segundo semestre del año. Una referencia adecuada establece un crecimiento de un 44% como promedio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diciembre en apuros

Por el momento, diciembre intenta cerrar lo más alto posible para todos, incluso para las marcas que había informado a la red de concesionarios que los objetivos bajaban ante la perspectiva de ventas muy bajas. Aún así, no se esperan más de 23.000 unidades para el último mes de 2025.

Así fue como en la primera semana del mes aparecieron grandes descuentos y bonificaciones para quienes compren y patenten autos 0 km antes de terminar 2025. Esa es una muestra de un movimiento menor al esperado, donde sí tiene incidencia el hecho de estar a pocos días de cambiar el año, algo que para muchos usuarios es motivo de espera para poder tener un auto modelo 2026 y no 2025 por pocos días.

“No te puedo dar la lista de precios de diciembre porque no incluye las bonificaciones que estamos aplicando este mes. En enero va a estar todo normalizado, pero hoy sería decir algo que en el momento de cerrar la operación no se verá reflejado”, dijo a Infobae un importador oficial de los que tienen un interesante volumen de ventas este año.

Otras marcas aplicaron los aumentos que se ven reflejados en sus listas de precios, pero que tienen hasta un 30% de descuentos para diciembre y enero, entre incentivos tácticos sobre ventas convencionales, incentivos sobre todas las ventas y performance bonus. Estos descuentos se los hacen las marcas a los concesionarios en base al cumplimiento de los objetivos, pero con la exigencia de trasladar a precio esos incentivos. Con lo cual, la lista de precios publicada solo es una referencia para establecer el monto de las cuotas de los planes de ahorro.

Los concesionarios esperan que en enero se vendan más de 75.000 unidades. Sería una excelente manera de empezar 2026

2026: primeras estimaciones

Sin embargo, la previsión para enero es la de superar las 75.000 unidades, lo que sería todo un récord, y que está alimentado también por una previsión importante de ventas de autos del cupo de híbridos y eléctricos que están llegando al país y deben nacionalizarse antes del 31 de enero.

Aunque todavía está muy lejos, las primeras proyecciones para 2026 están cercanas a los 650.000 patentamientos de piso y no más de 700.000 como techo de ventas. En ese caso, la suba estará entre el 7% y el 10%, y será bueno, pero muy lejos del dato que este año se festejará como un récord de crecimiento con pocos antecedentes en el mundo.