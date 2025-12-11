¿Autos más baratos?: cuál será el impacto de la eliminación del impuesto interno en los precios y la recaudación

Bajar el precio de los autos más caros generará mayores ventas de ese segmento, mayor recaudación por derechos de importación y reescalonamiento de precios a la baja

Con la firma del presidente Javier Milei, el texto definitivo del Gobierno para el proyecto de Reforma laboral quedó oficializado este jueves y listo para ser ingresado al Congreso donde se tratará en las sesiones extraordinarias que finalizan el próximo 30 de diciembre.

Dentro del proyecto de ley existe un capítulo reservado a Reducción de carga tributaria, en cuyo capítulo 1°, en el item denominado “Impuestos selectivos al consumo”, se propone dejar sin efecto el impuesto previsto en la Ley de Impuestos Internos para los rubros de seguros, servicios de telefonía celular y satelital, objetos suntuarios y vehículos automóviles y motores, embarcaciones de recreo o deportes y aeronaves.

En la práctica, si se aprueba completo el proyecto, el sector automotriz tendrá el beneficio de la eliminación del famoso impuesto al lujo que actualmente pesa sobre los vehículos con un precio mayor a un monto aproximado a los $103.000.000, a los que se aplica un 18% de impuesto.

Como consecuencia, los autos que estaban forzadamente en ese tope para no pagar podrán subir levemente para ocupar su verdadero lugar en el escalonamiento de precios, pero los que tenían valores superiores a los $130.000.000 podrán bajar cerca de un 25% y ocupar la franja desierta de entre 108 y 125 millones.

Muchos modelos como el Toyota Crown que se importa de Japón y tiene un precio superior a los $130.000.000, podrán bajar cerca de un 20%

Aunque parezca una medida que sólo beneficia a los sectores de mayor poder adquisitivo, el beneficio será para la franja de autos inmediata inferior y también para la recaudación del Estado, ya que no percibirá el impuesto interno pero aumentará el volumen de autos importados de extrazona que pagan un 35% de arancel.

El texto del proyecto de ley indica que la eliminación del impuesto se aplicará desde el primer día del mes inmediato siguiente al de la entrada en vigencia de esta ley, con lo cual el sector automotor prevé que de resultar todo como el Gobierno espera, este impuesto -que impacta en un 22% por ser un impuesto que se cobra sobre otro impuesto- ya no se aplicará desde el 1 de enero de 2026.

Aunque el impacto a futuro sea muy positivo, probablemente los números de diciembre sean malos en ventas de autos de alta gama en la Argentina, ya que con una expectativa de baja de precios como la que genera la eliminación de este impuesto, los compradores, razonablemente, esperarán a enero para hacer un mejor negocio.

Sin embargo, teniendo en cuenta la estacionalidad, y que con sólo esperar dos o tres semanas, se puede patentar un auto en 2026, el impacto negativo real en las ventas de este mes no debería incidir demasiado en las cifras de patentamientos del último período del año.

Por efecto de pagar el 35% de arancel extrazona, los autos que bajen entre un 18 y un 20% su precio por la eliminación del impuesto al lujo, generarían más recaudación para el Estado

El impacto en el precio de los autos

Si bien el impuesto al lujo hoy se cobra únicamente sobre los vehículos más caros del mercado, reducir el precio de modelos que hoy cuestan cerca de $130.000.000 a poco más de $100.000.000 genera un efecto cascada muy interesante para la escala de precios de los autos 0km.

Del mismo modo que en enero ocurrió con los autos que dejaron de pagar la escala 1 de este impuesto, la eliminación total del mismo permitirá que se escalonen naturalmente los precios de los autos de la franja media y alta de precios.

En la práctica, la escala 2 genera una “laguna sin autos” entre los modelos que naturalmente o topeados se venden por debajo de los $103.000.000 y así evitan el impuesto, y los que no pueden bajar tanto su precio y lo pagan inevitablemente, pero que saltan a valores cercanos a los $134.000.000 por efecto del impuesto.

El efecto de la baja de precios de autos que cuestan más de 130 millones a cerca de 100 millones, es que los modelos que estaban cerca las 9 cifras deberían bajar su precio al menos un 10% para no quedar caros en relación a modelos más equipados o sofisticados como los que estaban inmediatamente encima en la escala de precios.

Así, si un auto de $100.000.000 baja a menos de 90 millones, los que costaban 80 también deben bajar para seguir siendo competitivos, lo que genera una reducción hipotética, pero razonable, y un reescalonamiento general de precios para los modelos de más de 60 millones de pesos.

Bajar el precio de los autos que cuestan cerca de $110.000.000 a menos de 90, aplastará el techo de los modelos inmediatamente inferiores generando un reacomodamiento de precios en las franjas altas

Qué son los impuestos internos

Desde que volvió a tener aplicación en 2020, la escala 1 del impuesto al lujo gravaba con un 20% (25% de impacto efectivo) a los autos 0 km de la franja media de precios. En los últimos años de vigencia, producto de la inflación alta y una actualización trimestral de la tabla de valores que hacía AFIP (hoy ARCA), había afectado también a los autos más populares, lo que obligaba a las marcas a “topear” los precios para que no tributaran, incluso los modelos más baratos del mercado.

Esa escala fue suspendida desde enero de 2025 como medida para impulsar la baja de precios de los autos de mayores ventas del mercado.

La escala 2, que cargaba con un 35% (53% real) a los autos más caros, fue reducida al 18% (impacto del 22% real) este año como medida complementaria de la anterior. Actualmente, se aplica sobre aquellos modelos que tienen un precio de venta aproximado superior a los $103.000.000.

Este impuesto es sólo para autos particulares, sean hatchback o sedanes, y para SUV de todos los segmentos, pero no alcanza a los vehículos comerciales livianos como las pick-ups en todas sus especificaciones, a los furgones y las Vans.

Otras consecuencias

Bajar el precio de los autos no sólo los hace más accesibles para la compra, sino también para el uso. Un auto que baja de precio paga menos seguro, menos patente, menos inscripción inicial.

Y si bien el Estado deja de recaudar en un concepto, el sólo hecho de generar que ese segmento de vehículos ingresen al país en precios más competitivos debería provocar más ventas; por lo tanto, para la recaudación fiscal, si más autos entran pagando el 35% de arancel de importación extrazona, lejos de percibir menos dinero en concepto de impuestos, probablemente se recaude incluso más que antes.