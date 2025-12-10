Economía

Cresium lanzó “Cuenta Empresa”, la primera solución fintech para pymes con CBU bancario y eCheqs en dólares y en pesos

La nueva solución, desarrollada junto a Banco Mariva, integra servicios financieros y herramientas administrativas, permitiendo a las pequeñas y medianas empresas optimizar procesos y reducir costos

El CEO y cofundador de Cresium, Lorenzo Sacerdoti

La fintech Cresium lanzó Cuenta Empresa, una nueva plataforma para las pequeñas y medianas empresas que ofrece, por primera vez, un ecosistema financiero unificado que integra CBU en pesos y dólares, operatoria completa de eCheqs y herramientas administrativas automatizadas.

Esta solución, desarrollada en alianza con Banco Mariva, busca eliminar la fragmentación operativa y devolver tiempo y eficiencia a las pymes, en un contexto donde la digitalización y la agilidad financiera serán determinantes para la competitividad en 2026.

Durante el evento de lanzamiento, se destacó la relevancia de la automatización y la integración de servicios bancarios y administrativos en una sola plataforma. El CEO y cofundador de Cresium, Lorenzo Sacerdoti, sintetizó el valor diferencial de la propuesta: “Por primera vez, una empresa puede tener CBU, dólares, eCheqs y administración integrada en un solo lugar. Ese es el verdadero valor de Cuenta Empresa: eliminar la fragmentación y devolverle tiempo a las pymes”. La visión de la compañía apunta a consolidarse como un actor estratégico en el proceso de transformación digital del sector, con la expectativa de expandirse regionalmente hacia Chile, Perú y Colombia en 2026.

EL evento se desarrolló en Palermo

El impacto concreto de la plataforma quedó reflejado en los testimonios de empresas usuarias como CentroPet, Maslow y Aerowise, que relataron cómo la automatización de pagos, cobranzas y la gestión avanzada de eCheqs en ambas monedas les permitió reducir costos, acelerar procesos y eliminar fricciones operativas. Para demostrar la experiencia en tiempo real, Cresium recreó un entorno interactivo al estilo “Apple Store”, donde los asistentes pudieron probar la plataforma, abrir cuentas y explorar funcionalidades en vivo.

La Cuenta Empresa de Cresium introduce una serie de innovaciones inéditas en el mercado argentino: CBU en pesos y dólares, eCheqs completos (emisión, endoso, depósito, rechazo, repudio y anulación) en ambas monedas, rendimiento automático del saldo, pagos y cobranzas automatizados desde facturas, usuarios y roles múltiples para estructuras administrativas complejas, integración con ERPs y operación bancaria desde una sola interfaz, y un proceso de alta 100% digital en menos de veinticuatro horas. Esta combinación de servicios responde a una demanda histórica de las pymes, que hasta ahora debían recurrir a múltiples plataformas y homebankings para gestionar sus operaciones diarias.

Según datos de Cresium, los eCheqs representan el 81,8% de todas las operaciones con cheques en la Argentina, lo que evidencia la importancia de contar con herramientas integradas que permitan simplificar la operatoria, mejorar la liquidez y reducir los costos administrativos. La falta de integración entre bancos, sistemas de gestión empresarial (ERPs) y soluciones financieras había constituido un cuello de botella estructural para el sector. Con más de 400 clientes activos y un crecimiento del 1.831% en el último año, Cresium procesa actualmente una transferencia cada treinta segundos, consolidando su posición en el mercado.

Durante el evento hubo un panel con Gustavo “Lacha” Lazzari y otros líderes del sector, que hablaron sobre productividad, el futuro de las pymes, inminentes reformas y los desafíos para 2026

De cara a 2026, las pymes argentinas enfrentan tres desafíos centrales: avanzar en la digitalización de flujos financieros y administrativos, reducir costos operativos para ganar competitividad y acceder de manera más ágil al financiamiento, especialmente a través de eCheqs. En este escenario, Cresium busca profundizar su alianza con el sector bancario tradicional y desarrollar productos accesibles para todo el mercado pyme, según expresó Sacerdoti durante el evento.

El reconocimiento a la innovación de Cresium se vio reflejado en la reciente distinción otorgada por la Fundación Banco Nación y Endeavor Argentina con el Premio a la Innovación con Impacto 2025, que incluyó un aporte de USD 10.000, mentorías estratégicas y articulación directa con el Banco Nación. El jurado valoró la escalabilidad de la solución, su aporte a la modernización financiera PyME y la capacidad de resolver un problema estructural: la falta de soluciones financieras ágiles para empresas. Tras recibir el galardón, Sacerdoti afirmó: “Este reconocimiento es una estrellita más dentro de todo lo que venimos construyendo. Queremos innovar y resolver los problemas que viven las pymes en su día a día”,

Durante el evento hubo un panel con Gustavo “Lacha” Lazzari y otros líderes del sector, que hablaron sobre productividad, el futuro de las pymes, inminentes reformas y los desafíos para 2026.

Cresium se define como una cuenta bancaria digital para empresas que integra la operatoria bancaria, financiera y administrativa en una plataforma moderna, simple y automatizada, con la misión de simplificar la vida financiera de las pymes argentinas mediante tecnología, eficiencia y respaldo bancario.

