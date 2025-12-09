Tras un año de datos pobres, la expectativa de contratación para el primer trimestre de 2026 mostró un leve crecimiento

El 30% de los empleadores encuestados planea aumentar sus dotaciones de personal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras varios meses de cautela y pese al estancamiento de la actividad económica, la Expectativa Neta de Empleo (ENE) para el primer trimestre de 2026 se ubica en +10%, lo que representa una suba de 5 puntos porcentuales respecto a la medición previa y de 11 puntos en la comparación interanual.

Así surge de un informe de ManpowerGroup Argentina, el cual resalta que el 30% de los empleadores encuestados planea aumentar sus dotaciones de personal, el 18% disminuirlas, el 35% no espera realizar cambios y el 17% restante no sabe.

De esta manera, luego de cuatro trimestres con nulas o bajas expectativas de generación de empleo, el empresariado se muestra más optimista de cara al próximo año.

No obstante, Luis Guastini, director general y presidente de ManpowerGroup Argentina y director de Talent Solutions para Latinoamérica, destacó que “esta mejora no refleja una tendencia generalizada: al tratarse de una encuesta con visión a corto plazo, los resultados obtenidos representan una reacción puntual de algunos sectores que anticipan un mejor escenario de actividad en el próximo trimestre, mientras otros se mantienen cautelosos”.

El empresariado se muestra más optimista para los próximos meses (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por lo tanto, si bien el dato marca un punto de inflexión, aún no se observa un panorama de fuerte repunte en la generación de puestos de trabajo.

No es menor el hecho que en las últimas semanas se hayan anunciado una serie de despidos como consecuencia del cierre y reducción de la producción en varias fábricas, afectadas por el salto exponencial en las importaciones y el bajo consumo.

Es el caso de Whirpool, que desvinculó a 220 trabajadores; Essen, 34; Luxo y Vulcalar, 120; Translog, 17; y Dana, 50. En paralelo, Mondelez suspendió a 2.300 empleados y Electrolux prorrogó el régimen de suspensiones rotativas para 400 operarios.

Por sectores, en 9 de las 11 actividades relevadas por Manpower los empleadores esperan incrementar sus nóminas durante los primeros tres meses de 2026. El sector de Finanzas y Seguros encabeza las intenciones de contratación, con una ENE de +27%, seguido por Construcción y Bienes Raíces (+20%).

Por el contrario, el rubro de Sector Público, Salud y Servicios Sociales reporta las expectativas más débiles, con una ENE de -3%.

En 9 de las 11 actividades relevadas por Manpower los empleadores esperan incrementar sus nóminas durante los primeros tres meses de 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mayor crecimiento se observó en Finanzas y Seguros, con una suba de 17 puntos porcentuales, seguido por Información, con un avance de 16 puntos porcentuales.

“Este resultado se explica principalmente por el dinamismo de las fintech y de las aseguradoras, que vienen mostrando una alta capacidad de adaptación e innovación en un contexto económico volátil. Estos subsegmentos están capitalizando oportunidades de crecimiento, impulsadas por la demanda de soluciones digitales, la necesidad de nuevas coberturas y la incorporación de tecnologías en los servicios financieros”, explicó Guastini en diálogo con Infobae.

Además, subrayó que se trata de un sector que invierte en talento especializado y en nuevos modelos de negocio.

Por regiones

Según Manpower, en todas las regiones del país los empleadores esperan incorporar personal, a excepción de Cuyo que no tendría sin cambios. El Noreste (NEA) lidera esta tendencia, con una ENE de +15%, seguido por la Patagonia y la Pampeana, ambas con una ENE +13%.

En comparación al trimestre anterior, la región Pampeana presentó un avance de 9 puntos porcentuales; al mismo tiempo que Cuyo tuvo una disminución de 18 puntos.

En términos interanuales, el crecimiento más significativo se registró en el NEA, con un alza de 25 puntos porcentuales. La principal retracción se observó en Cuyo (-16 puntos).

Según Manpower, en todas las regiones del país los empleadores esperan incorporar personal, menos Cuyo que no tendría sin cambios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sucede que en zonas fronterizas el crecimiento de países vecinos —como Brasil— puede repercutir indirectamente en el clima empresarial y económico local.

En cambio, regiones como Cuyo enfrentan desafíos propios, como el desplome del sector vitivinícola y la escasa madurez de los proyectos mineros, que todavía no generan un impacto significativo en el empleo.

A nivel global

En América, los 12 países encuestados proyectan un aumento en sus expectativas de contratación para principios de 2026. Brasil se posiciona al frente con la ENE más alta (+57%), seguido por Guatemala (+28%), Estados Unidos (+27%) y México (+24%).

En el extremo opuesto, Argentina registra las perspectivas más bajas (+10%), seguida por Costa Rica (+11%) y Chile (+13%).

Consultado acerca de si el creciente optimismo en el país guarda relación con la dinámica positiva de la región, Guastini consideró que el cambio en la ENE local parece estar más vinculado a factores internos, como una percepción de mayor estabilidad macroeconómica y el despegue de ciertos sectores.

Aunque Argentina abandonó el último puesto del ranking mundial en lo que a expectativas de contratación refiere, aún sigue por debajo del promedio y rezagada frente a los países vecinos, que muestran proyecciones más robustas y sostenidas.

“Esto evidencia que, más allá de estar ubicada en una región atractiva, Argentina todavía enfrenta desafíos estructurales. Para capitalizar ese potencial regional, será clave demostrar estabilidad, previsibilidad y avanzar en reformas que dinamicen el mercado laboral, cerrando la brecha entre crecimiento económico y generación de empleo formal”, concluyó Guastini.