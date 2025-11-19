Economía

Una autopartista cerró su fábrica en San Luis y despidió a 50 trabajadores

Se trata de Dana, una empresa de origen estadounidense dedicada a la fabricación de autopartes cuya planta operaba en Naschel

Guardar
(Google Street View)
(Google Street View)

Dana, una empresa de origen estadounidense dedicada a la fabricación de autopartes, anunció el cierre definitivo de su planta en Naschel, San Luis, y, en consecuencia, despidió a 50 empleados después de tres décadas de operaciones en la zona.

La decisión fue informada a la plantilla mediante mensajes digitales y afectó directamente a medio centenar de trabajadores. Desde la compañía confirmaron que las personas desvinculadas recibirán la indemnización prevista por ley. Al mismo tiempo, el sindicato local alertó que el cierre generará la interrupción de al menos 40 puestos indirectos vinculados a proveedores y servicios de la región.

Cerró una autopartista en San Luis

La planta, gestionada por la multinacional de origen norteamericano, se especializaba en la producción de piezas para transmisiones y abastecía principalmente al mercado de reposición. Originalmente operaba como proveedor de terminales automotrices, aunque durante el último tiempo había enfocado su actividad en el aftermarket.

“Es lamentable. La verdad que nos sorprendió tanto a los trabajadores como a nosotros como organización. No esperábamos esto. De hecho, la semana anterior habíamos tenido una reunión donde nos comentaban que la producción de la planta estaba, si bien no estaba en un pico, pero estaba estable para la dotación de personal que tenía, y se estaban programando las vacaciones”, indicó Víctor Gómez, secretario adjunto de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Villa Mercedes, en declaraciones radiales.

Dana despidió a 50 trabajadores,
Dana despidió a 50 trabajadores, a los que indemnizará. (Foto ilustrativa)

A la vez, el referente gremial relató que la comunicación sobre el cierre de la empresa llegó a la seccional el lunes pasado mediante una carta firmada por el gerente de Recursos Humanos de la compañía. En un tono crítico contra la firma, describió la decisión como unilateral, aunque confirmó que se garantizó el pago total de las indemnizaciones.

Tras el anuncio del cese de actividades y la desvinculación de 50 personas, integrantes del gobierno de San Luis acudieron el martes para brindar apoyo a los empleados afectados. La delegación oficial estuvo integrada por Ivana Balmaceda, responsable del área de Relaciones Laborales, y Juan Ríos, titular del área de Industria. “La empresa se comprometió a acompañar a los trabajadores en un plan de reconversión y el gobierno de San Luis hará lo propio en ese proceso”, reza el texto oficial.

Otra autopartista cerró su fábrica bonaerense

A fines de octubre se había conocido que la firma sueca SKF decidió poner fin a su actividad industrial en Tortuguitas, Buenos Aires, después de más de un siglo de presencia continua en Argentina. El cierre, comunicado oficialmente por la empresa, responde a una reestructuración global orientada a concentrar la producción en centros más grandes y con un mayor nivel tecnológico en otras partes del mundo.

La planta, donde hasta hace poco trabajaban 150 personas —una cifra que fue disminuyendo progresivamente desde el máximo de casi 500 empleados de años anteriores—, producía principalmente rulemanes y componentes afines. Factores como los cambios en la industria a nivel global y el marco impositivo nacional contribuyeron a la decisión de la casa matriz.

Manish Bhatnagar, presidente de SKF Industrial Americas y Australia, sostuvo: “Tras una evaluación exhaustiva de diversas soluciones alternativas, finalmente no se pudo identificar una opción viable para mantener las operaciones de la planta de Tortuguitas. La decisión de cerrar la planta fue, sin duda, difícil, pero es necesaria para garantizar la competitividad global de SKF a largo plazo”.

En su declaración, la compañía remarcó que el cese de actividades se resolvió luego de un análisis detallado del contexto económico y productivo. “Las actividades de fabricación en la planta de Tortuguitas cesarán de inmediato y la producción se transferirá a otras plantas de la red global de SKF”, puntualizó la firma.

Temas Relacionados

DanaAutopartistaAutopartesDespidosSan LuisIndustria automotrizÚltimas noticias

Últimas Noticias

El embajador de EEUU se reunió con Sturzenegger y elogió las reformas del Gobierno: “Tienen el potencial de dinamizar la economía”

Desde la representación estadounidense volvieron a destacar las reformas del Gobierno y su potencial para atraer inversiones y ampliar el intercambio bilateral.

El embajador de EEUU se

Aeropuertos Argentina duplicará la capacidad operativa de la terminal de Córdoba con una inversión de más de USD 26 millones

La ampliación y modernización del aeropuerto internacional Ambrosio Taravella permitirá responder al aumento del tráfico aéreo y fortalecer la conectividad regional, impulsando el desarrollo económico de la provincia y el sector aeroportuario

Aeropuertos Argentina duplicará la capacidad

Jornada financiera: el dólar subió a $1.430 y el riesgo país quedó al borde de los 600 puntos

La divisa minorista aumentó 5 pesos. La deuda soberana en dólares ganó 0,6% y el indicador financiero anotó un mínimo diario de 597 unidades por la mañana. El S&P Merval perdió 2,2% y cedieron los ADR en Wall Street

Jornada financiera: el dólar subió

Emirates celebró el aumento de frecuencias en Argentina: “La demanda realmente está creciendo”

Desde octubre la compañía tiene 7 vuelos semanales desde Buenos Aires. Un tercio de los pasajeros tiene como destino final Brasil, un tercio Dubái y el resto alguno de los otros 140 destinos posibles. No excluyen un vuelo directo Buenos Aires-Dubái y estudian designar country manager para la Argentina

Emirates celebró el aumento de

La balanza comercial arrojó un superávit de USD 800 millones en octubre, el menor en cinco meses

Se trata del vigésimo tercer mes consecutivo con superávit, aunque el saldo registrado en el décimo mes del año empeoró en relación al 2024

La balanza comercial arrojó un
DEPORTES
“Deja de marcar goles”: las

“Deja de marcar goles”: las razones detrás del insólito pedido que el Barcelona le hizo a Lewandowski

Impacto en la Fórmula 1: las gestiones para que Charles Leclerc deje Ferrari y pase a otro equipo en 2027

El inesperado escándalo que desató en Galatasaray el viaje de Mauro Icardi junto a la China Suárez a la Argentina

Claudio Tapia habló sobre el futuro de Lionel Scaloni en la Selección: “Quiero que se quede hasta 2030″

El álbum de fotos de Colapinto en su primer día en Las Vegas: paseo en góndola, menú especial y el lugar que lo impactó

TELESHOW
El detrás de escena de

El detrás de escena de la visita de Andrea Bocelli al presidente Javier Milei: perros guía, motosierra y ópera

Kennys Palacios, el estilista de Wanda Nara, recordó de qué trabajó antes de alcanzar la fama

Dani La Chepi contó su paso por una guardia médica y preocupó por su salud

Furia apuntó contra Flor Vigna y se burló de su carrera: “¿Qué talento?”

La reacción de la mamá de Wanda Nara al cruzarse cara a cara con un particular animal en Cariló

INFOBAE AMÉRICA

La ONU denunció el horror

La ONU denunció el horror de los ataques rusos que dejaron decenas de muertos en Ucrania

La Ciudad de México será sede de la Cumbre Internacional de Jóvenes Líderes en 2026

Una esmeralda de 300 kilos reaviva el debate sobre la gestión minera en Madagascar

Zelensky y Erdogan aseguraron que se han “reactivado” los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra con Rusia

Nvidia aumentó sus ganancias un 65% y prevé ingresos superiores a las estimaciones para el cuarto trimestre