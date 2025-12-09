Economía

Se acerca la colocación del bono en dólares al 2029: la incógnita es si el rendimiento perforará el 9% anual

Una buena colocación, tanto por monto como por tasa, podría generar un nuevo rally de la deuda argentina. Expectativa por el regreso al financiamiento voluntario en dólares, con la mira puesta en una próxima colocación internacional

Guardar
Argentina's Economy Minister Luis Caputo
Argentina's Economy Minister Luis Caputo looks on during a press conference, at the Economy Ministry building, in Buenos Aires, Argentina, January 10, 2024. REUTERS/Matias Baglietto

La colocación del primer bono en dólares que realiza mañana la Argentina en más de siete años no cayó en el mejor momento para los mercados. El viernes se sintió en los activos locales una fuerte presión por las tensiones políticas en Brasil alrededor de la precandidatura presidencial del Flavio, el hijo de Jair Bolsonaro. Y ayer la semana arrancó floja en Wall Street a la espera de la reunión de la Reserva Federal de mañana, con la expectativa de una tercera baja de la tasa de interés en Estados Unidos en el año.

Con este mar de fondo, la duda es en qué medida puede mejorar la cotización de los bonos más cortos en las próximas horas. Esto es clave para ayudar a una disminución del rendimiento al que colocará el Tesoro el flamante Bonar 2029. El AL29, que es un título con plazo similar, está arriba del 9,5% anual.

Un informe de Delphos Investment indicó que “Estimamos un rendimiento de corte en torno al 9,0- 9,5% anual y un precio en el rango USD 90,6 – 92,4 para quienes entren con dólares MEP”.

Si bien el costo podría ser mayor al deseado, agregan “una licitación exitosa sería una buena señal para mayores emisiones a menor costo más adelante. Y, una licitación por debajo del 9% podría habilitar a un nuevo rally de los bonos soberanos hacia un riesgo país de 450 bps”.

Por las condiciones de mercado luce poco probable que se de este escenario. Sin embargo, algún rally de último momento podría impulsar las cotizaciones un escalón adicional, con la consiguiente reducción en los rendimientos.

La expectativa del anuncio el viernes era que gatille una suba adicional en los bonos argentinos, con la consiguiente baja en los rendimientos. Pero el ruido de las últimas horas frenó esa posible mejora, por lo que habrá que seguir monitoreando lo que suceda en la operatoria de hoy y mañana.

Por lo pronto, los ADR de empresas argentinas que cotizan en Wall Street tuvieron una jornada que fue de menor a mayor. Los bancos arrancaron con fuertes bajas y terminaron neutros, con excepción de Supervielle que cayó 3,8%. Las energéticas, en cambio, finalizaron en su mayoría en verde.

El cupón de 6,5% que tendrá el nuevo título emitido bajo legislación local, es mucho más atractivo que los que pagan los bonos que provienen de la reestructuración que hizo Martín Guzmán en 2020. Se trata de un plus que tendrá la nueva deuda y que puede ayudar para seducir a muchos inversores.

Los mismos bonos argentinos pero emitidos bajo ley neoyorkina presentan un rendimiento ya más cercano al 8% anual en dólares para estos plazos cortos. Esto se debe a que los inversores privilegian la posibilidad de litigar ante tribunales internacionales en caso de default. En la medida que se vaya diluyendo la percepción de riesgo de un impago de la deuda ese diferencial de rendimiento debería acotarse de manera significativa.

La mayor parte de las
La mayor parte de las acciones de empresas argentinas que cotizan en Wall Street terminó en baja la rueda de ayer (Reuters)

Por supuesto que la de mañana es la primera colocación de deuda en dólares por parte del gobierno de Javier Milei. La expectativa es que en los próximos meses haya nuevas emisiones a tasas menores y en el mercado internacional.

Según aclaró el propio ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, los fondos que se recauden serán utilizados para enfrentar el pago de deuda de enero, que asciende a USD 4.300 millones. Pero se calcula que el volumen de esta colocación se ubicará entre los USD 1.000 y USD 1.500 millones.

Además, el gobierno se encuentra en plena negociación para cerrar una línea de financiamiento con bancos internacionales. Según Caputo, las propuestas recibidas estuvieron en el orden de los USD 7.000 millones.

La semana pasada emitió un bono internacional la provincia de Santa Fe por USD 800 millones (una cifra muy significativa) y Banco Galicia anunció una línea de crédito de USD 300 millones para prestarle a PYMES.

Temas Relacionados

DeudaBonosBonar 2029NÚltimas Noticias

Últimas Noticias

Las importaciones de bienes de consumo superaron los USD 8.300 millones en el año y tocaron un récord histórico

Cada vez más empresas se convierten en importadoras y reemplazan la producción nacional. Los sectores más afectados

Las importaciones de bienes de

Milei recibió al premio Nobel de Economía Robert C. Merton

El encuentro sirvió para fortalecer los lazos entre el Gobierno argentino y una de las figuras más influyentes en el ámbito financiero internacional

Milei recibió al premio Nobel

Un apostador ganó $8.800 millones en el Quini 6: cuánto le va a sacar ARCA por impuestos

Una ciudad del norte santafesino presenció una apuesta histórica tras el último sorteo, con un premio sin precedentes y una recaudación impositiva millonaria

Un apostador ganó $8.800 millones

Hay que hacer varias horas de cola para conseguir este pan dulce: cuál es y cuánto sale

Durante diciembre se repiten las filas en una esquina tradicional de Montserrat, donde un clásico local prepara una receta muy buscada para las fiestas

Hay que hacer varias horas

Canasta navideña 2025: cuáles son los productos que más aumentaron en comparación al año pasado

Según un relevamiento privado, el promedio de precios de las comprar típicas de Navidad aumentó por debajo de la inflación. Las tendencias de consumo

Canasta navideña 2025: cuáles son
DEPORTES
Las lágrimas del DT de

Las lágrimas del DT de Gimnasia tras perder el clásico de La Plata frente a Estudiantes: el gesto de su familia

“No volaba una mosca”: Diego Martínez confesó un momento de tensión con Cavani y Rojo en su paso por Boca

La millonaria cifra que deberán pagar los equipos de Fórmula 1 para correr en 2026: por qué Alpine se verá beneficiado

Tyson sorprendió al revelar cuándo y dónde será la “pelea de los 107 años” contra Mayweather: “Vamos a romper todos los récords”

Faustino Oro se quedó con el duelo de jóvenes talentos en la primera rueda del IV Magistral de Ajedrez Szmetan-Giardelli

TELESHOW
Natalia Oreiro y El Eternauta

Natalia Oreiro y El Eternauta se quedaron con el Oro en los Martín Fierro de Cine y Series: conmovedor discurso e implacable triunfo

El guiño de Leonardo Sbaraglia al ganar en los Martín Fierro por la serie de Carlos Menem: “Vamos por la reelección”

Marta González se conmovió al recibir el Martín Fierro de Cine a la Trayectoria: “El cariño de la gente es el mejor premio”

Camila Plaate ganó Revelación en el Martín Fierro de Cine 2025 por la película Belén: “Se lo dedico a las mujeres pobres”

Priscila Crivocapich confirmó su separación de Roberto García Moritán: “Desilusionada”

INFOBAE AMÉRICA

Le pagaron para hacer llover

Le pagaron para hacer llover y pasaron cosas. Pero, ¡ojo!, que al final llovió

El día que un retrato provocó un escándalo real: la fallida boda de Enrique VIII y Ana de Cleves

“El Eternauta”: una profecía sobre la resistencia que se renueva

Tras la cita en Londres, Ucrania propondrá a Estados Unidos un plan de paz que excluye la cesión de tierras reclamadas por Rusia

La dictadura de Cuba sentenció a cadena perpetua al ex ministro de Economía Alejandro Gil por espionaje y corrupción