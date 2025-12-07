Economía

El Gobierno se encontró con un obstáculo inesperado en el camino para regresar a los mercados de deuda

Un fuerte temblor político en Brasil impactó el viernes. El nuevo Bonar 2029 se colocaría a una tasa superior al 9% anual en dólares. La inflación de alimentos y bebidas sigue picante en diciembre

Guardar
Flavio Bolsonaro, elegido por su
Flavio Bolsonaro, elegido por su padre como candidato presidencial, contra las expectativas del mercado, inclinado hacia Tarcisio de Freitas

El Gobierno decidió pisar sobre seguro para el regreso de Argentina a los mercados de capital, luego de casi ocho años de ausencia. Por eso, se optó una colocación en el mercado local, un bono muy corto (vence en 2029) y un cupón de intereses elevado (6,5% anual) para volverlo lo más atractivo posible para los inversores. Se trata de un paso intermedio para el verdadero objetivo, que es regresar a los mercados internacionales con colocaciones de mayor profundidad y plazo.

El anuncio fue recibido con bastante euforia y hubo una fuerte suba inicial sobre todo en los ADR argentinos que cotizan en Wall Street, junto a una mejora en la paridad de los bonos en dólares. Pero el cierre fue bastante más flojo. Las acciones terminaron más de 3% abajo y los títulos prácticamente neutros.

¿Qué pasó en el medio? Se “resfrió” Brasil. Los mercados se pusieron en alerta tras la confirmación del apoyo de Jair Bolsonaro a la candidatura oficial de su hijo, Flávio. Sucedió luego de varios meses de disputas internas en el espacio bolsonarista. Los inversores querían un respaldo para el actual gobernador de San Pablo, Tarcisio de Freitas. Finalmente el ex presidente ahora preso optó por su hijo mayor.

La noticia generó una fuerte caída de más de 5% en el mercado brasileño y una suba del dólar. Arrancó la campaña electoral cuando todavía faltan un año para las elecciones y arrancó la volatilidad. El Bovespa, índice líder de acciones brasileñas, tuvo un gran año con subas superiores al 30%, pero ahora se entra en un período de mayores dudas. La apuesta es que Lula Da Silva no sea reelegido, pero es difícil jugársela con tanta anticipación.

Este ruido que llego desde Brasil le pone un obstáculo inesperado al Gobierno en este primer paso que dará exclusivamente en el mercado local para luego sí apuntar a un regreso pleno al financiamiento internacional.

Expectativas y rendimiento

Por supuesto habrá que esperar lo que sucede en los próximos días hasta la colocación que arranca el miércoles. Pero cualquier incidente conspira contra el objetivo de conseguir un rendimiento lo más bajo posible. Actualmente el AL 29, que es el bono más parecido al que se va a emitir, rinde 9,8% anual en dólares. Un objetivo lógico para el equipo económico es apuntar a un rendimiento para el nuevo título en el rango de 9% a 9,5% anual como techo.

El mismo título bajo legislación neoyorkina (GD 29) tiene un premio porque los inversores lo consideran más seguro y rinde más cerca del 7,5% anual. Sin embargo, la colocación se hará bajo ley argentina.

La emisión que realizará el Tesoro en los próximos días es un hito. Pero su principal objetivo no es asegurar los dólares para el próximo vencimiento de deuda de USD 4.300 millones en enero, algo que el mercado descuenta. En realidad, lo que se busca es apurar una compresión del riesgo país, que viene mostrando resistencia a perforar la zona de los 600 puntos básicos.

A esta colocación del Bonar 29 se sumará un financiamiento de bancos internacionales que ofrecieron (según Caputo) hasta USD 7.000 millones de fondos frescos. La cifra es creíble. Santa Fe tuvo una demanda de USD 1.800 millones en el bono internacional que colocó esta semana y finalmente terminó adjudicando USD 800 millones.

El FMI insiste: acumular reservas

Esta semana volvió el reclamo del FMI para que el Gobierno empiece a acumular reservas. Se trata del talón de Aquiles del Gobierno, que sigue demasiado expuesto a cualquier crisis o cambio de humor en los mercados. Caputo aseguró que el Banco Central podría comprar un piso de USD 7.000 millones el año que viene contra emisión de pesos como parte del proceso de remonetización de la economía.

El gobierno condiciona la compra
El gobierno condiciona la compra de dólares a la "remonetización" de la economía Photographer: Erica Canepa/Bloomberg

Sin embargo, la forma de asegurar que esos dólares se acumulen en las reservas es consiguiendo financiamiento por otra vía, sobre todo la colocación de deuda en los mercados. El próximo objetivo en esa dirección es que el riesgo país se desplome hasta la zona de 450 puntos básicos. Aún en esos niveles estaría por encima de lo que rinden los bonos de casi todos los países de la región, excluyendo a Venezuela.

La tranquilidad cambiaria abrió paso a un desplome de las tasas de interés. Primero lo hicieron con lentitud tras las elecciones legislativas y ahora esa disminución tomó más velocidad. Algunos bancos líderes ya están pagando tasas de solo 21% o 22% anual en pesos, cuando venían de niveles superiores al 45%.

También cayeron las tasas de corto plazo para empresas, especialmente descuento de cheques o adelantos en cuenta corriente, a niveles ya cercanos al 30%. La expectativa es que el repunte del crédito y la baja de tasas impulse aunque sea marginalmente la recuperación de la actividad.

La inflación como límite

La reticencia del Gobierno para poner en marcha el plan de compra de dólares se entiende al observar la marcha de los precios en las últimas semanas.

Consultoras como Econviews y LCG midieron significativos incrementos en alimentos y bebidas en la primera semana de diciembre, en línea con lo que sucedió a lo largo de noviembre. Con estos incrementos, la suba de las últimas cuatro semanas se acerca al 4%. Y esto le pone un piso al índice general de diciembre cómodamente por encima del 2%.

Las consultoras que participan del Relevamiento de Expectativas de Mercado, sin embargo, se mantienen optimistas en relación a la evolución futura de los precios. Proyectaron que a partir de enero volverá a niveles debajo del 2% para descender hasta 1,5% en mayo, es decir volver un año después al piso que tocó justamente en mayo de este año.

Temas Relacionados

DeudaMercados de capitalBrasilBolsonaroReservasRemonetizaciónEconomía-ArgentinaÚltimas noticias

Últimas Noticias

Daniel Artana advirtió que el desafío del Gobierno es mantener la estabilidad y avanzar en reformas estructurales sin afectar el empleo

En diálogo con Infobae, el economista director de FIEL analizó los avances y desafíos de la gestión de Javier Milei. Evaluó la baja de la inflación y eliminación del déficit fiscal, señaló los riesgos en reservas y tipo de cambio, y los problemas para generar puestos formales

Daniel Artana advirtió que el

Consumo navideño: qué proyecta el comercio para diciembre tras un año duro y cómo intentará traccionar ventas

Los distintos rubros describen un escenario marcado por fuertes caídas de demanda y activan campañas especiales para incentivar compras. Qué se espera para las semanas previas a las Fiestas

Consumo navideño: qué proyecta el

Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI): cómo es la iniciativa para pymes que aparece en el borrador de la reforma laboral

El proyecto al que accedió Infobae contempla la creación de un esquema para incentivar las inversiones de pequeñas y medianas empresas, en respuesta al pedido de los sectores industriales de un programa similar al RIGI

Régimen de Incentivo para Medianas

El 72% de los trabajadores percibe un sueldo menor a un millón de pesos y enfrenta dificultades para llegar a fin de mes

Según un informe del Instituto Gino Germani, la mayoría de los empleados recibe ingresos insuficientes para cubrir la canasta básica, lo que consolida la figura del “trabajador pobre” y obliga al pluriempleo

El 72% de los trabajadores

Clima de Negocios: En medio de las dudas por la actividad económica, una nueva tensión puso a los empresarios en máxima alerta

Un conflicto por el ajuste de pérdidas impositivas enfrenta a compañías y autoridades tributarias, mientras el sector privado advierte sobre riesgos para la inversión y la seguridad jurídica

Clima de Negocios: En medio
DEPORTES
Desapareció 60 años y la

Desapareció 60 años y la hallaron en un lugar impensado: la curiosa historia de la única pieza que queda del primer trofeo del Mundial

Las mejores anécdotas de Walter Nelson y Alejandro Fabbri: del día que sufrieron con los Hooligans a los viajes a dedo

Habrá campeón argentino en la Liga Sudamericana de básquet: el triple heroico que definió una de las semifinales

Escándalo en Liverpool por las declaraciones de Mohamed Salah contra el entrenador: “El club me está traicionando”

La confesión más sincera de Mascherano tras ganar la MLS con Inter Miami y recordar su paso como técnico de la Selección

TELESHOW
Las mil caras de Joaquín

Las mil caras de Joaquín Ferreira: la vida intensa y errante del galán de la China Suárez en Hija del fuego

Camilota expuso el hate que recibió en redes tras ser acusada de usar las donaciones para Thiago Medina: “Me duele en el corazón”

Guillermina Valdés habló de los prejuicios que tuvo que enfrentar en la actuación: “La gente piensa por qué estoy ahí”

María Julia Oliván contó cómo sigue su recuperación tras el accidente doméstico que dejó el 25% de su cuerpo quemado

Maru Botana confesó cómo reaccionaron sus hijos ante los rumores de un nuevo embarazo

INFOBAE AMÉRICA

El CNE de Honduras atribuyó

El CNE de Honduras atribuyó la caída del sistema de escrutinio a “problemas técnicos”: “El proceso ha sido una batalla constante”

Stewart Copeland: “Un día vino Satanás y me dijo: ‘¡Toca los hits de The Police!’"

Murió Rafael Ithier, fundador de la orquesta de salsa El Gran Combo de Puerto Rico, a los 99 años

Desde el estrés hasta el deterioro cognitivo: cinco formas en que los microplásticos dañan el cerebro

Las pruebas genéticas podrían anticipar insuficiencia cardíaca en niños con miocarditis, según un estudio