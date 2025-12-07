El Gobierno se encontró con un obstáculo inesperado en el camino para regresar a los mercados de deuda

Flavio Bolsonaro, elegido por su padre como candidato presidencial, contra las expectativas del mercado, inclinado hacia Tarcisio de Freitas

El Gobierno decidió pisar sobre seguro para el regreso de Argentina a los mercados de capital, luego de casi ocho años de ausencia. Por eso, se optó una colocación en el mercado local, un bono muy corto (vence en 2029) y un cupón de intereses elevado (6,5% anual) para volverlo lo más atractivo posible para los inversores. Se trata de un paso intermedio para el verdadero objetivo, que es regresar a los mercados internacionales con colocaciones de mayor profundidad y plazo.

El anuncio fue recibido con bastante euforia y hubo una fuerte suba inicial sobre todo en los ADR argentinos que cotizan en Wall Street, junto a una mejora en la paridad de los bonos en dólares. Pero el cierre fue bastante más flojo. Las acciones terminaron más de 3% abajo y los títulos prácticamente neutros.

¿Qué pasó en el medio? Se “resfrió” Brasil. Los mercados se pusieron en alerta tras la confirmación del apoyo de Jair Bolsonaro a la candidatura oficial de su hijo, Flávio. Sucedió luego de varios meses de disputas internas en el espacio bolsonarista. Los inversores querían un respaldo para el actual gobernador de San Pablo, Tarcisio de Freitas. Finalmente el ex presidente ahora preso optó por su hijo mayor.

La noticia generó una fuerte caída de más de 5% en el mercado brasileño y una suba del dólar. Arrancó la campaña electoral cuando todavía faltan un año para las elecciones y arrancó la volatilidad. El Bovespa, índice líder de acciones brasileñas, tuvo un gran año con subas superiores al 30%, pero ahora se entra en un período de mayores dudas. La apuesta es que Lula Da Silva no sea reelegido, pero es difícil jugársela con tanta anticipación.

Este ruido que llego desde Brasil le pone un obstáculo inesperado al Gobierno en este primer paso que dará exclusivamente en el mercado local para luego sí apuntar a un regreso pleno al financiamiento internacional.

Expectativas y rendimiento

Por supuesto habrá que esperar lo que sucede en los próximos días hasta la colocación que arranca el miércoles. Pero cualquier incidente conspira contra el objetivo de conseguir un rendimiento lo más bajo posible. Actualmente el AL 29, que es el bono más parecido al que se va a emitir, rinde 9,8% anual en dólares. Un objetivo lógico para el equipo económico es apuntar a un rendimiento para el nuevo título en el rango de 9% a 9,5% anual como techo.

El mismo título bajo legislación neoyorkina (GD 29) tiene un premio porque los inversores lo consideran más seguro y rinde más cerca del 7,5% anual. Sin embargo, la colocación se hará bajo ley argentina.

La emisión que realizará el Tesoro en los próximos días es un hito. Pero su principal objetivo no es asegurar los dólares para el próximo vencimiento de deuda de USD 4.300 millones en enero, algo que el mercado descuenta. En realidad, lo que se busca es apurar una compresión del riesgo país, que viene mostrando resistencia a perforar la zona de los 600 puntos básicos.

A esta colocación del Bonar 29 se sumará un financiamiento de bancos internacionales que ofrecieron (según Caputo) hasta USD 7.000 millones de fondos frescos. La cifra es creíble. Santa Fe tuvo una demanda de USD 1.800 millones en el bono internacional que colocó esta semana y finalmente terminó adjudicando USD 800 millones.

El FMI insiste: acumular reservas

Esta semana volvió el reclamo del FMI para que el Gobierno empiece a acumular reservas. Se trata del talón de Aquiles del Gobierno, que sigue demasiado expuesto a cualquier crisis o cambio de humor en los mercados. Caputo aseguró que el Banco Central podría comprar un piso de USD 7.000 millones el año que viene contra emisión de pesos como parte del proceso de remonetización de la economía.

El gobierno condiciona la compra de dólares a la "remonetización" de la economía Photographer: Erica Canepa/Bloomberg

Sin embargo, la forma de asegurar que esos dólares se acumulen en las reservas es consiguiendo financiamiento por otra vía, sobre todo la colocación de deuda en los mercados. El próximo objetivo en esa dirección es que el riesgo país se desplome hasta la zona de 450 puntos básicos. Aún en esos niveles estaría por encima de lo que rinden los bonos de casi todos los países de la región, excluyendo a Venezuela.

La tranquilidad cambiaria abrió paso a un desplome de las tasas de interés. Primero lo hicieron con lentitud tras las elecciones legislativas y ahora esa disminución tomó más velocidad. Algunos bancos líderes ya están pagando tasas de solo 21% o 22% anual en pesos, cuando venían de niveles superiores al 45%.

También cayeron las tasas de corto plazo para empresas, especialmente descuento de cheques o adelantos en cuenta corriente, a niveles ya cercanos al 30%. La expectativa es que el repunte del crédito y la baja de tasas impulse aunque sea marginalmente la recuperación de la actividad.

La inflación como límite

La reticencia del Gobierno para poner en marcha el plan de compra de dólares se entiende al observar la marcha de los precios en las últimas semanas.

Consultoras como Econviews y LCG midieron significativos incrementos en alimentos y bebidas en la primera semana de diciembre, en línea con lo que sucedió a lo largo de noviembre. Con estos incrementos, la suba de las últimas cuatro semanas se acerca al 4%. Y esto le pone un piso al índice general de diciembre cómodamente por encima del 2%.

Las consultoras que participan del Relevamiento de Expectativas de Mercado, sin embargo, se mantienen optimistas en relación a la evolución futura de los precios. Proyectaron que a partir de enero volverá a niveles debajo del 2% para descender hasta 1,5% en mayo, es decir volver un año después al piso que tocó justamente en mayo de este año.