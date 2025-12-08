Mercados: mayoría de bajas para las acciones argentinas en Wall Street mientras hay feriado local

Los ADR argentinos caen, sujetos a la tendencia externa.

Las acciones argentinas operaban con debilidad de precios este lunes, mientras los mercados apuestan a que la Reserva Federal de los EEUU lleve a cabo un recorte de las tasas de interés esta semana, aunque los inversores especulan con la posibilidad de que la reunión sea una de las más divididas que se recuerdan.

Mientras que no hubo operaciones en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires debido a la celebración del Día de la Inmaculada Concepción, los ADR y acciones de empresas argentinas que son negociados en dólares en Wall Street son operados con bajas de hasta 4,1%, con Banco Supervielle a la cabeza de las perdidas, seguido por Globant (-2,8%).

Fuente; Rava Bursátil-precios en dólares (actualizado a las 13 horas)

A las 13 horas, los bonos soberanos en dólares eran negociados con cotizaciones estables, ante la falta de referencia de negocios en la Bolsa porteña. El índice de riesgo país de JP Morgan cedía un entero para la Argentina, en los 625 puntos básicos.

Los índices de las bolsas de Nueva York restan entre 0,1% y 0,3%, tendencia que sella también el sesgo negativo para la renta variable argentina en el exterior.

Los analistas seguían de cerca las proyecciones sobre el rumbo de las tasas de interés de referencia que determina la Reserva Federal de los EEUU (Fed). Los futuros implican alrededor de un 86% de probabilidades de una reducción de un cuarto de punto en la tasa de los fondos, actualmente entre el 3,75% y el 4% anual, por lo que una decisión de mantenerse estable supondría una sacudida sísmica. Según un sondeo de Reuters a 108 analistas, sólo 19 esperan que no haya cambios, mientras que el resto espera un recorte.

La Fed se prepara para anunciar el miércoles 10 si habrá o no un recorte en las tasas

“Todo el mundo espera ahora un recorte de la Fed, pero lo más importante será cuántos disidentes habrá”, comentó Nabil Milali, de Edmond de Rothschild Asset Management. “Podría ser una de las primeras reuniones de la historia en la que la decisión podría dividirse en siete a favor de un recorte y cinco en contra, lo que sería una señal enorme para las expectativas del año que viene”.

En este sentido, los bancos centrales de Canadá, Suiza y Australia también se reúnen esta semana, y todos ellos se inclinan por mantenerse estables. Las esperanzas de más estímulo por parte de la Fed han contribuido a sostener la renta variable global en las últimas semanas.

Los resultados trimestrales que serán presentados esta semana por Oracle y Broadcom pondrán a prueba el apetito por todo lo relacionado con la inteligencia artificial, mientras que Costco aportará datos sobre la demanda de los consumidores.

Los valores chinos ganaron casi un 1%, tras datos que mostraron que las exportaciones del país superaron las previsiones en noviembre y se mantuvieron firmes frente a los aranceles estadounidenses.

En los mercados de renta fija, los precios de los bonos del Tesoro estadounidense a más largo plazo se vieron presionados por el riesgo de que la Fed adopte una orientación más estricta aunque acuerde un recorte esta semana. Como las tasas de retorno evolucionan en sentido inverso a los precios, el rendimiento de las notas a 10 años ganaba unos cinco puntos básicos, al 4,19%, tras avanzar nueve puntos básicos la semana pasada.

El oro baja 0,6% y cotiza a USD 4.217 la onza , tras alcanzar el viernes los USD 4.259, mientras que la plata se situó justo por debajo de su máximo histórico. Los precios del crudo restaban un 1,2%, a USD 59,41 el barril de petróleo de Texas.

En general, las materias primas se vieron respaldadas por las apuestas a un mayor estímulo de la política estadounidense, y el cobre tocó máximos históricos gracias a una mezcla de preocupación por la oferta y demanda de inversiones en infraestructuras relacionadas con la IA.