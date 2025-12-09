Mercados: caen las acciones y los bonos en la previa de la nueva colocación de deuda en dólares

El Gobierno argentino ofrecerá un bono en dólares, pero será suscripto solo en el mercado local.

La plaza financiera de Argentina movía sus fichas este martes en base a las especulaciones que pesan sobre el retorno del Gobierno al mercado de deuda, con una licitación de bonos en dólares, hecho que no sucede desde hace siete años por los repetitivos problemas macroeconómicos domésticos.

Tras un feriado en la Argentina el lunes, que coincidió con una sesión bajista para los activos argentinos enNueva York, donde sí hubo operaciones, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cae a las 14:30 horas un 1,7%, a 2.990.000 puntos.

Entre los ADR y acciones de empresas argentinas que son operados en dólares en Wall Street hay números mixtos. YPF resta 0,9% y Grupo Galicia, un 0,6 por ciento.

Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares (actualizado a las 14:30 horas)

Los bonos soberanos en dólares -Globales y Bonares- ceden un leve 0,2% en promedio, mientras que el riesgo país de JP Morgan asciende cinco unidades para la Argentina, en los 635 puntos básicos.

La Secretaría de Finanzas anunció el llamado para este miércoles mediante un bono dolarizado con cupón del 6,5% mediante pagos semestrales y vencimiento el 30 de noviembre de 2029 bajo legislación argentina.

El propio ministro de Economía, Luis Caputo, dijo que Argentina busca color este bono por unos USD 1.000 millones a un rendimiento por debajo del 9%.

“El Tesoro se suma a la ola de emisiones hard dollar, siendo un buen paso previo para una futura emisión internacional. El bono ofrecido puede tener buena demanda por su estructura y porque en el sistema financiero hay más de 22.000 millones de dólares líquidos. La cuestión será qué tasa se va a querer convalidar”, sentenció Roberto Geretto, analista de Adcap Grupo Financiero.

Max Capital acotó que “estimamos que este bono podría ubicarse con un rendimiento en torno a 10,5%/11%, dado que opera bajo ley local. Parecería que el Gobierno busca ofrecer un instrumento con plazos más cortos para evitar convalidar tasas superiores al 10% por períodos prolongados”.

El mercado en general arrojaba una tendencia negativa tras rampantes ganancias post electorales, al retomar sus negocios por el feriado nacional de la víspera por la celebración del Día de la Inmaculada Concepción de la Virgen.

Otro tema de interés es la asunción esta semana de los nuevos legisladores que le darán al Gobierno libertario de Javier Milei poder de fuego suficiente como para tratar de ampliar la desregulación económica mediante la sanción de leyes clave como en lo laboral y en lo tributario.

“El mercado de cambio opera algo menos de 200 millones de dólares por día, es un volumen muy bajo, es un tercio de lo que operaba hace unas semanas. Tiene que ver con que hubo una dolarización fenomenal”, aseguró Caputo en un seminario financiero.

“Alguna de esa gente ahora está esperando que vayamos a salir de la banda (de flotación cambiaria divergente) y empujar el dólar para arriba, bueno sepan que eso no va a pasar, que ya está consensuado con el Fondo”, acotó.

Previo a la apertura de los negocios financieros, el Ministerio de Economía anunció que reducirá el impuesto a la exportación de soja al 24% desde el 26% actual y de sus derivados al 22,5% desde el 24,5 por ciento.

“La agenda semanal resulta clave, incluyendo la decisión de tasas en Estados Unidos y la licitación del nuevo Bonar 2029N. El Gobierno anunció la reducción de impuestos a las exportaciones para el campo, con rebajas en las alícuotas para granos como la soja, el trigo y el maíz. Además, se convocó a sesiones extraordinarias en el Congreso para debatir la ley de presupuesto 2026 y las reformas que el Gobierno pretende impulsar", indicó Rava Bursátil.

“Argentina ensaya el retorno al mercado de deuda con la emisión del Bonar 2029N bajo ley local. Este bono bullet, que paga capital al vencimiento en 2029, ofrece un cupón anual de 6.,5%, pagadero semestralmente. El objetivo principal es obtener dólares para afrontar vencimientos de capital en enero y descomprimir el corto plazo.“, añadió Rava Bursátil.