Economía

El Estado subastó uno de los terrenos más codiciados de Belgrano: quién lo ganó y cuántos millones se pagaron

Es una propiedad que pertenecía a la Policía Federal y cuenta con características únicas



Se trata de un predio de casi una hectárea (9.986,79 m²). Fuente: AABE

El Gobierno Nacional, por medio de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), subastó hoy uno de los terrenos más codiciados al momento.

Está en pleno Bajo Belgrano y es una manzana entera delimitada por las calles Echeverría, Cazadores, Juramento y Artilleros. Tienen una superficie de 12.518 m2 y se trata de un inmueble de la Policía Federal, que contaba con un permiso de uso precario otorgado por el Gobierno nacional al porteño en 2019, firmado el último día del gobierno de Macri. Ese permiso fue revocado en 2021 en la gestión de Alberto Fernández. El playón interno se utiliza para el guardado de vehículos de la Policía y bomberos.+

Se espera que en ese manzana se desarrolle un proyecto de viviendas. Se trata de una zona de topa de hasta 5 pisos para construcciones nuevas.

Según pudo saber Infobae, la subasta virtual finalizó hoy cerca del mediodía y el ganador fue Argencons, una desarrolladora que, según su website, tiene más de 1 millón de metros cuadrados entregados desde 1969.


Otra imagen del terreno (Fuente: AABE)

“Se caracteriza por la innovación, tanto en productos como en nuevas ubicaciones, anticipando las tendencias del mercado. Apunta a la eficiencia en las unidades, en sus conjuntos y en la operación”, dicen online y destacan que son quienes estuvieron a cargo de la menos 25 edificios Quartier, tanto en Argentina como en Uruguay.

Según fuentes del sector, Argencons se quedó con el codiciado terrenos pagando unos 46,5 millones de dólares.

De la puja también participaron Ciudad G3, Quesada 2441 y Santagada LINE, que se encuentra en un proceso de internacionalización con inversiones en Francia. Las tres tuvieron ofertas que pujaron en torno a los USD 40 y 45 millones, y luego se ubicó IRSA, de Eduardo Elsztain, con una oferta de USD 27 millones.

En total, hubo 6 ofertantes.


Eduardo Costantini (Nicolás Stulberg)

Desde este año, Argencons tiene como accionista mayoritario a Eduardo Costantini, quien pagó unos 12,7 millones de dólares al fundador de la empresa, Miguel Ángel Camps. Camps sigue siendo accionista de la firma.

El inmueble

Según se había dispuesto en el Decreto 575/2025, “los ingresos provenientes de la enajenación de los inmuebles objeto de la presente medida, de la constitución, transferencia, modificación o extinción de otros derechos reales o personales sobre los mismos y de locaciones, asignaciones o transferencias de su uso ingresarán directamente a las cuentas del Tesoro Nacional”.

Como se dijo, el terreno pertenecía a la Policía Federal Argentina y fue desafectado del uso del Ministerio de Seguridad.

Según la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos, la propiedad “no posee valor patrimonial”, lo que autoriza su demolición o modificación, un punto de relevancia para potenciales desarrolladores.

La decisión forma parte de una serie de medidas impulsadas para generar recursos a partir de activos estatales que se consideran susceptibles de obtener un rendimiento más eficiente a través de su venta. La superficie y la ubicación del inmueble lo posicionan como uno de los bienes de mayor valor del Estado en la Ciudad de Buenos Aires.

“La presente medida se enmarca en la decisión política del Poder Ejecutivo Nacional de hacer prevalecer el mejor aprovechamiento y utilización del patrimonio estatal, destinando la afectación de los bienes inmuebles estatales a la planificación, desarrollo y ejecución de políticas públicas”, señalan los considerandos de la norma.

Se trata de un predio de casi una hectárea (9.986,79 m²) ubicado en la manzana comprendida por las calles Echeverría 1175, Cazadores S/N°, Juramento 1142 y Artilleros 2017/81, que incluye una superficie cubierta de 4.322,46 m². El precio base para la subasta se estableció en USD 21.369.863.

