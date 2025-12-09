Economía

Capítulo impositivo de la Reforma Laboral: menos impuestos a electrónicos, baja de Ganancias para empresas y un Mini RIGI

Reducción de gravámenes, incentivos financieros y beneficios para inversiones figuran entre las medidas incluidas en el nuevo esquema

Guardar
El proyecto quita impuestos internos
El proyecto quita impuestos internos a vehículos, electrónica y otros rubros, y apunta a reactivar la inversión (Imagen Ilustrativa Infobae)

El nuevo proyecto de Reforma Laboral incorpora un conjunto de cambios impositivos que buscan incentivar la actividad económica del sector privado y facilitar la inversión. El borrador, producido tras negociaciones y consultas tanto con cámaras empresarias como con representantes del Gobierno, contiene propuestas dirigidas a aliviar la presión tributaria sobre empresas, propietarios, inversores y sectores productivos.

Entre los ejes principales del texto, el Gobierno plantea una baja en el Impuesto a las Ganancias que pagan las empresas y la eliminación de tributos internos que habían impactado sobre productos electrónicos, bienes de lujo y automóviles. Esta reforma fiscal también se orienta a fijar condiciones que impulsen proyectos de inversión nacional y extranjera, bajo diferentes esquemas con requisitos y beneficios diferenciados.

La iniciativa contempla además la introducción de exenciones para alquileres destinados a vivienda y la venta de inmuebles por personas físicas, beneficios para quienes operan en los mercados financieros y nuevas reglas para amortización acelerada e incentivos fiscales para proyectos productivos de diversa escala. La presentación formal del proyecto se prevé para los próximos días ante el Senado, como parte de la estrategia oficial para consolidar apoyo parlamentario a la reforma.

Reducción del Impuesto a las Ganancias para sociedades

Según el borrador distribuido, desde el año 2026 regirán nuevas escalas del Impuesto a las Ganancias para personas jurídicas. El tramo del 30% bajará al 27%, mientras que el de 35% descenderá al 31,5%. Esta medida beneficiará tanto a las pequeñas y medianas empresas que tributan al tipo menor, como a las grandes compañías incluidas en la tasa superior. El ministro de Economía, Luis Caputo, adelantó en un reportaje televisivo que estos cambios se orientan a sustentar la reforma laboral y mejorar el clima de inversión.

En las tratativas previas, Caputo mantuvo contactos directos con cámaras empresariales y multinacionales, en los cuales expuso la decisión oficial de actualizar el esquema de cargas. La baja de Ganancias fue uno de los puntos reiterados por los sectores privados como fundamental para alentar la planificación de nuevos proyectos.

Nuevas escalas de Impuesto a
Nuevas escalas de Impuesto a las Ganancias aplicarían a sociedades desde 2026, con rebajas en todos los tramos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Exenciones en alquileres y ventas de inmuebles

Otro aspecto relevante apunta a la exención de Ganancias sobre los alquileres de inmuebles destinados a vivienda única. El esquema establece que, cuando una persona ofrezca una propiedad para casa-habitación de terceros, los ingresos derivados dejarán de tributar el gravamen. El texto indica que en ese sector predominan pagos en efectivo sin declarar.

El proyecto prevé que la venta de inmuebles por personas humanas quedará exenta desde el 1 de enero de 2026. Tanto la transferencia de casas, departamentos, terrenos o lotes por particulares saldrá del alcance del impuesto a partir de la fecha mencionada.

Eliminación de impuestos internos a electrónicos y bienes de lujo

En el rubro de impuestos internos, el texto legal elimina la imposición que aplicaba a productos electrónicos como celulares y otros dispositivos, así como a automotores, motos, aeronaves, embarcaciones y objetos considerados suntuarios. La medida alcanza también a otros bienes y servicios: seguros, espectáculos cinematográficos, videogramas grabados, telefonía celular, comunicación audiovisual y alquileres con destino a vivienda que no impliquen locación múltiple.

El Gobierno incluye en la propuesta la eliminación de estos tributos, pero la información provista no presenta un análisis específico sobre cómo afectará a fabricantes, importadores, comercializadores o consumidores finales.

Incentivos y simplificación para inversores financieros

El régimen prevé una eximición del pago de Ganancias sobre la compraventa de activos financieros, un beneficio que aplicará a bonos, obligaciones negociables, acciones, fondos comunes de inversión y Cedear, tanto para activos listados como para aquellos sin cotización en mercados autorizados por la Comisión Nacional de Valores (CNV). La única excepción son las monedas digitales o criptoactivos, cuya renta financiera seguirá alcanzada por el impuesto. En cuanto a la enajenación de inmuebles por personas humanas, el texto no incluye esta excepción para monedas digitales, por lo que la exclusión sólo se aplica a la renta financiera.

En el resumen oficial, se menciona la eliminación de los impuestos cedulares a la renta financiera y a la enajenación de inmuebles, y la manutención del gravamen únicamente para monedas digitales en el caso de ingresos financieros.

El régimen de incentivos para
El régimen de incentivos para medianas inversiones busca alentar la modernización y ampliación productiva (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alivio fiscal para el sector agroindustrial

A través de una excepción específica, la reforma introduce la exención del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para la energía eléctrica utilizada en sistemas de riego del sector agroindustrial.

Ajuste por inflación y amortización acelerada

El nuevo texto incorpora la actualización por inflación de las pérdidas fiscales de empresas a partir de 2025, permitiendo que compañías puedan trasladar sus quebrantos a ejercicios futuros sin perder valor contable por la erosión inflacionaria. La medida se informa para todas las empresas alcanzadas por el régimen.

Las empresas beneficiadas también tendrán la posibilidad de acelerar la amortización de bienes de uso incluidos en el impuesto a las ganancias, deduciendo la inversión en uno o dos años y no en lapsos prolongados.

Régimen especial para nuevas inversiones

El proyecto crea un Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI) enfocado en estimular proyectos productivos liderados por empresas nacionales y extranjeras que no cuenten con antecedentes penales tributarios o deudas fiscales. Los montos mínimos requeridos varían según el tamaño de la firma: US$ 150.000 para microempresas, US$ 600.000 para pequeñas, US$ 3,5 millones para medianas del primer tramo, US$ 9 millones para medianas del segundo tramo y US$ 30 millones para grandes compañías.

El esquema prevé beneficios como la amortización acelerada en Ganancias, devolución anticipada de IVA a partir del tercer período fiscal y la posibilidad de reemplazar activos sin pérdida de los beneficios. Según el texto oficial, sólo califican aquellas inversiones productivas aplicadas a la adquisición, elaboración, fabricación o importación de bienes muebles nuevos (excepto automóviles), así como a la ejecución de obras afectadas directamente a actividades productivas en el país.

Quedan excluidas del régimen las inversiones orientadas a activos financieros, de portfolio y bienes de cambio.

Modificaciones menores y adecuación técnica

Otras modificaciones puntuales incluidas en el proyecto comprenden la actualización de la valuación de hacienda, ajustando los criterios para postergar la valuación hacia el momento final del ciclo productivo del ganado. Estos cambios se detallan para la actividad agropecuaria.

Temas Relacionados

Reforma LaboralGananciasImpuestos InternosÚltimas Noticias

Últimas Noticias

El precio de la nafta subió por encima de la inflación durante el último año

La evolución del valor de los combustibles quedó desacoplada tanto del Índice de Precios al Consumidor (IPC) como de los valores internacionales

El precio de la nafta

Marcos Galperín: “El verdadero poder es elegir cuándo dar un paso al costado”

En una entrevista con Bloomberg, el fundador de Mercado Libre explicó las condiciones de su retiro de la conducción de la compañía, su vida en Uruguay y su apoyo al gobierno de Javier Milei

Marcos Galperín: “El verdadero poder

El Gobierno anunció una nueva baja de retenciones a las exportaciones de granos

Luis Caputo confirmó una reducción permanente en los derechos de exportación para soja, trigo, maíz y otros productos del campo. La medida busca aliviar la carga fiscal y mejorar la competitividad del sector

El Gobierno anunció una nueva

ANSES: cuándo cobro si mi DNI termina en 3

El cronograma contempla días de cobro y montos actualizados para titulares de beneficios sociales y previsionales, con aumentos, medio aguinaldo y bonificaciones de acuerdo al tipo de prestación

ANSES: cuándo cobro si mi

Confirmaron el aumento para las empleadas de casas particulares: cuáles son los nuevos valores fijados

Además, el personal doméstico recibirá un extra no remunerativo durante el último mes del año que se sumará al aumento salarial de 1,3% y el aguinaldo

Confirmaron el aumento para las
DEPORTES
El explosivo escándalo detrás de

El explosivo escándalo detrás de la salida del “despiadado” asesor de Red Bull que fue clave en la llegada de Verstappen a la F1

Un luchador de UFC cayó mal, sufrió una escalofriante lesión y perdió el título mundial en una decisión que desató un debate

Comienza la quinta fecha de la Champions League con Inter-Liverpool como destacado: todos los partidos de la jornada

El hábito matutino de Erling Haaland recomendado por científicos para elevar los niveles de la hormona de la felicidad

Los mejores pilotos de Argentina, 135 autos y la invitación de Mirtha Legrand: la única vez que el TC y TC 2000 corrieron juntos

TELESHOW
De los gritos de los

De los gritos de los fans a los panchos tras el show de Shakira: la vibrante noche de Wanda Nara junto a su familia

Abel Pintos celebra 30 años con la música: un concierto inolvidable y una siembra de raíces para el futuro

Shakira hizo vibrar el estadio Vélez en su primera noche: “Lo que yo tengo con Argentina es una historia de amor”

Zoe Hochbaum defendió el cine independiente en los Martín Fierro: “Es un momento importante para darle visibilidad”

Natalia Oreiro y El Eternauta se quedaron con el Oro en los Martín Fierro de Cine y Series: conmovedor discurso e implacable triunfo

INFOBAE AMÉRICA

El femicidio de una maestra

El femicidio de una maestra conmociona Uruguay: buscó refugio en una estación de servicio pero su expareja le disparó

Uruguay: tras la aprobación de la eutanasia, la Iglesia advierte que los médicos no tienen “todas las garantías”

Zelensky se reunió con el papa León XIV mientras promete respuesta a plan de paz de Estados Unidos

Un filtro inspirado en peces promete reducir el 99% de los microplásticos del lavado

Nuevo récord de presos políticos en Cuba: “En la isla se ejerce el terrorismo de Estado”