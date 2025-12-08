Economía

Las ventas minoristas de las pymes se desplomaron en noviembre: los rubros más golpeados y qué se espera para este mes

A pesar de un escenario de mayor certidumbre tras las elecciones legislativas, las pequeñas y medianas empresas volvieron a registrar una caída del consumo, a nivel interanual y mensual

Guardar
El 60,1% de los comercios
El 60,1% de los comercios considera que el contexto actual es desfavorable para concretar desembolsos de capital

Las ventas minoristas de las pymes cerraron noviembre con una caída interanual del 4,1%. La baja fue generalizada a la mayoría de los rubros y pese a un panorama presente desfavorable, marcado por la resignación de consumos no esenciales, los comercios mantienen expectativas positivas.

De acuerdo con la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), en la comparación mensual desestacionalizada, la variación fue de -9,1%. Vale recordar que en octubre se había observado un repunte de 2,8% en relación a septiembre luego de 6 meses consecutivos de caída. De este modo, en lo que va del año, las ventas acumulan un incremento interanual del 3,4 por ciento.

En tanto, al evaluar la situación económica actual de los comercios, el 54,2% de los encuestados por la entidad indicó que se mantiene estable en la comparación interanual. Sin embargo, un 37% percibió un deterioro, cuatro puntos porcentuales más que en octubre, lo que revierte parcialmente la mejora en las expectativas registrada el mes previo.

Índice de ventas minoristas de
Índice de ventas minoristas de CAME

De cara al próximo año, el 48,6% anticipa una mejora en el panorama, mientras que el 43,7% prevé que la situación continuará igual y apenas el 7,7% espera una evolución negativa.

En lo que refiere al clima de inversión, el 60,1% considera que el contexto actual es desfavorable para concretar desembolsos de capital; solo el 14,6% lo ve como un buen momento y el 25,2% aún no tiene una posición definida.

“El cierre de noviembre consolida un escenario de consumo dual, donde la restricción presupuestaria y el agotamiento de los límites de financiación profundizaron la brecha entre la demanda de bienes esenciales y los consumos postergables. La actividad operó bajo una lógica de transición, caracterizada por una fuerte cautela operativa que frenó las decisiones de inversión en el corto plazo ante la incertidumbre de los costos y la competencia”, señaló CAME.

“No obstante, el dato distintivo radica en el desacople entre la coyuntura actual y las expectativas: pese a la contracción de los márgenes y el deterioro en la percepción del presente, el sector comercial sostiene una proyección optimista para el próximo año, apostando a un reordenamiento de las variables que permita reactivar la demanda interna”, añadió.

En el análisis sectorial, seis de los siete rubros relevados registraron descensos en las ventas interanuales, con las caídas más pronunciadas en Perfumería (-17%), Bazar y decoración (-9,7%) y Alimentos y bebidas (-5,9%). El único segmento que mostró crecimiento fue Farmacia, con un incremento del 1,8 por ciento.

Variación de ventas de las
Variación de ventas de las pymes según rubros (CAME)

Según el informe de CAME, el sector de perfumería se vio especialmente afectado por la aceleración inflacionaria, que impactó en los precios y generó una caída mensual del 14,6%, atribuida a la estacionalidad negativa tras el pico de ventas por el Día de la Madre en octubre.

“Desde la oferta, el escenario se describió como incierto debido a la falta de políticas claras para la industria sectorial. Los referentes del rubro señalaron problemáticas vinculadas a la desregulación en el ingreso de mercadería importada, advirtiendo sobre la falta de controles efectivos que generan asimetrías competitivas en el mercado interno”, destacaron.

En el caso de bazar y decoración, la contracción se explicó principalmente por las restricciones en el financiamiento y el encarecimiento del crédito para bienes durables. Los consumidores priorizaron gastos esenciales y postergaron la compra de equipamiento, mientras que la insuficiencia de límites en las tarjetas de crédito y la ausencia de cuotas sin interés limitaron las operaciones de mayor valor.

Los comerciantes identificaron las tasas de interés como el principal obstáculo para la rotación de inventarios y recurrieron a liquidaciones y adelanto de exhibición de productos de temporada, con la expectativa de que diciembre represente una oportunidad para revertir la tendencia negativa.

En alimentos y bebidas, la pérdida de poder adquisitivo y la persistencia de la inflación en la canasta básica condicionaron la demanda, que se orientó casi exclusivamente a productos esenciales y segundas marcas. Aunque la incertidumbre política disminuyó luego de las elecciones legislativas, la falta de liquidez impidió una recuperación del consumo masivo.

En alimentos y bebidas, la
En alimentos y bebidas, la pérdida de poder adquisitivo y la persistencia de la inflación en la canasta básica condicionaron la demanda (Pixabay)

Los comerciantes reportaron una compresión de los márgenes de rentabilidad por el aumento de los costos fijos y operativos, y destacaron la influencia de las plataformas de delivery y la competencia por precios.

Las estrategias se centraron en adelantar la oferta de productos navideños para estimular la demanda, describiendo noviembre como un mes de transición con la mirada puesta en la temporada festiva.

Por el contrario, el desempeño positivo de farmacias respondió a factores estacionales como la amplitud térmica y el aumento de cuadros alérgicos, que sostuvieron la venta de medicamentos bajo receta.

No obstante, la demanda se mantuvo racionalizada, ya que los consumidores limitaron la compra de artículos de perfumería y cosmética para asegurar el acceso a tratamientos esenciales ante la actualización de precios.

Desde la oferta, la principal dificultad radicó en la tensión financiera generada por los plazos de cobro de las obras sociales y la burocracia administrativa, lo que obligó a implementar controles estrictos de stock y priorizar la eficiencia operativa para no comprometer la rentabilidad frente al aumento de los costos de los medicamentos.

Temas Relacionados

pymesventasúltimas noticiasconsumo

Últimas Noticias

Sueldos versus inflación: las empresas ya definieron cuánto aumentarán en 2026 y surge una tendencia clave

Mientras las compañías afinan sus planes para el año que está por arrancar, un nuevo estudio privado expone señales que podrían marcar el rumbo de los aumentos y abrir un debate sobre la estrategia salarial

Sueldos versus inflación: las empresas

Presupuesto 2026: las negociaciones que encara Caputo con las provincias para sumar aliados en el Congreso

La semana pasada, la subsecretaria de Coordinación Fiscal Provincial del Ministerio de Economía, Valeria Sánchez, recibió al ministro de Hacienda porteño y a un enviado del gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua. Qué se negocia

Presupuesto 2026: las negociaciones que

La ONU redujo la solicitud de ayuda para 2026 a 33.000 millones tras registrar un mínimo de fondos

La disminución en los recursos disponibles obligó a la entidad a modificar sus objetivos para el próximo año, priorizando la atención en zonas críticas como Sudán, Siria y los territorios palestinos

La ONU redujo la solicitud

Plazo fijo: cuánto pagan los principales bancos por depósitos de $1 millón tras la fuerte baja de tasas de interés

La mayor flexibilización que dispuso el BCRA en las normas de encajes bancarios provocó una marcada reducción de los rendimientos, ahora en un rango del 21% al 30% nominal anual

Plazo fijo: cuánto pagan los

Por qué la caída de las ventas de autos 0 km arrastró a los usados: cuál fue el impacto y qué se espera para diciembre

Comprar un auto nuevo con crédito implica tener la mitad de su valor en efectivo o en capital, como es un auto usado. El freno de noviembre en ambos mercados y para cuándo se espera el repunte

Por qué la caída de
DEPORTES
La reacción del Changuito Zeballos

La reacción del Changuito Zeballos apenas quedó eliminado Boca Juniors tras su polémico cambio ante Racing

Gimnasia y Estudiantes se enfrentarán en un histórico clásico por el pase a la final del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

El brutal nocaut que estremeció al mundo del boxeo: “Demuestra lo peligroso que puede ser este deporte”

El premio que ganó Lando Norris tras su histórico título en la F1 y la elección clave que deberá tomar en el 2026

El récord que Franco Colapinto compartió con una figura tras el final de la temporada de la Fórmula 1

TELESHOW
El cantante de tango Ricardo

El cantante de tango Ricardo “Chiqui” Pereyra fue operado tras caerse de una escalera y su pronóstico es reservado

Pampita y Benjamín Vicuña coincidieron en un evento con sus parejas: risas y abrazos en el Campo Argentino de Polo

A los 63 años, Ivo Cutzarida inició un nuevo desafío universitario: “Terminé el primer año”

Ivana Figueiras y Darío Cvitanich reavivan rumores de reconciliación tras una cena secreta

El particular ritual que eligieron Nicolás Cabré y Rocío Pardo en su boda para sellar su amor eterno

INFOBAE AMÉRICA

El 65% de los bolivianos

El 65% de los bolivianos aprueba la gestión de Rodrigo Paz en Bolivia, según un estudio de opinión

Identifican como expoliada por los nazis una obra de Jacques-Louis David en el Palacio de Versalles

Cuando Krasinski cambió The Office: la escena eliminada que defendió el amor entre Jim y Pam

Polémica en Brasil por la modificación de la Ley de Impeachment del Tribunal Supremo: “Ataque a la estructura del Estado de derecho”

La vida después de Al Assad: un año de reconstrucción y retos para Siria