Qué reducción impositiva fue en 2025 más grande que la eliminación del impuesto PAIS

FOTO DE ARCHIVO-Un verdulero cuenta billetes de pesos argentinos en un mercado local, ya que Argentina debe publicar los datos de inflación al consumidor para abril, en Buenos Aires, Argentina 11 de mayo 2024. REUTERS/Irina Dambrauskas

Aunque el año aún no terminó, un estudio privado calculó que en 2025 el llamado “impuesto inflacionario” bajaría 2,6 puntos porcentuales del PB, constituyéndose en la principal rebaja impositiva, superior a la eliminación del impuesto del impuesto PAIS, el acronismo de “Para una Argentina Inclusiva y Solidaria” con que apenas asumió el gobierno de Alberto Fernández decidió penalizar y encarecer la compra de divisas.

El impuesto inflacionario, explica el informe del Instituto Argentina de Análisis Fiscal (Iaraf), es la pérdida de poder adquisitivo del dinero líquido que poseen los agentes económicos, entre ellos consumidores y empresas. La “base imponible” del impuesto es la cantidad de dinero líquido, medido usualmente con el agregado monetario “M2 privado”, y la alícuota es la tasa de inflación del periodo bajo análisis.

En otras palabras, la base imponible depende de la disposición de los agentes a tener dinero que no genera intereses, gravada por la inflación con una lima que es más gruesa a media que aumenta la tasa mensual.

Desde 2017 el peso del impuesto inflacionario fue creciendo y llegó a máximos en 2023 y 2024. Con la baja de la inflación promedio anual de 220% en 2024 a 42% en 2025 y un aumento de M2 privado equivalente a 0,3 puntos porcentuales del PBI, la recaudación del impuesto inflacionario puede llegar a bajar 2,6 puntos porcentuales del PBI durante 2025, terminando el año en 2,1% del PBI, explica el informe.

Arena entre los dedos

De hecho, en 2022, a medida que las actividades se fueron reabriendo tras las largas cuarentenas que dispuso el gobierno de Fernández por la pandemia, algunos visitantes extranjeros mostraba con asombro la cantidad de billetes (base imponible) que se necesitaban para pagar cosas en la Argentina, como muestra el ejemplo de abajo.

Este año, la reducción del “impuesto inflacionario” de 2,6 puntos porcentuales del PBI sería así la principal baja impositiva, por delante de la desaparición de impuesto PAIS, que en 2024 había tenido tuvo una recaudación de 1,07% del PBI.

Además, si se utiliza como supuesto un M2 privado constante en términos del PBI, el impuesto inflacionario en 2026 podría ser equivalente a 1,4% del PBI, descendiendo otros 0,7 puntos porcentuales del PBI respecto a 2025. Se trata de un “alivio impositivo” que suelen mencionar algunos funcionarios y economistas del gobierno, como el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Cómo aumentó desde 2017

El informe del Iaraf estima y analiza la evolución del impuesto inflacionario en la Argentina durante los últimos ocho años, además de calcular su efecto en 2025 y su proyección para 2026.

El estudio recuera que el BCRA tiene la potestad de emitir dinero que, a través de la generación de inflación, deriva en una pérdida real para los tenedores de pesos y activos líquidos (circulante y depósitos a la vista), mensurado por la pérdida de poder adquisitivo de sus tenencias. “Este impuesto -advierte el Iaraf- no solamente puede beneficiar al Estado, sino también a los bancos, que, al crear dinero secundario, también pueden verse beneficiados por los pasivos líquidos que tengan con sus clientes”.

El análisis de la recaudación del impuesto inflacionario desde 2017 muestra un constante ascenso hasta llegar a máximos en 2023 y 2024, como muestra el gráfico adjunto.

El impuesto inflacionario “recaudado” sobre las cuentas corrientes y las cajas de ahorro privadas fue de 2,2% del PBI en el año 2017 y más que se duplicó hacia los años 2023 y 2024, cuando llegó al 4,8% y 4,7% respectivamente.

El estudio atribuye la casi nula reducción del impuesto inflacionario entre 2023 y 2024 al “marcado aumento de la inflación promedio anual, que contrarrestó por completo la disminución del M2 privado promedio anual, que descendió desde 8,3% del PBI en 2023 al 6,8% del PBI en 2024”.

A su vez, prosigue, “dada la baja de inflación promedio de 2025, es interesante cuantificar lo que puede ser la recaudación del impuesto inflacionario en el año”. Y para hacerlo, hace supuestos sobre el valor del M2 privado y de la inflación en diciembre.

El resultado es que la recaudación del impuesto inflacionario se reduciría en 2,6 puntos porcentuales para teminar el año en 2,1% del PBI. Sería así la principal baja impositiva del año 2025, seguida por la desaparición de impuesto PAIS.

En el gráfico de arriba se aprecian los principales cambios tributarias, con una una baja posible de impuestos legislados del orden de 1,46% del PBI este año. A su vez, para 2026 y en base a la inflación proyectada en el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que realiza el BCRA, la inflación promedio descendería de 42% en 2025 al 24% en 2026. Y asumiendo un M2 privado (esto es, la “base imponible”) constante en términos del PBI, el impuesto inflacionario caería a 1,4% del PBI el año próximo, un descenso adicional de 0,7 puntos porcentuales respecto a 2025.