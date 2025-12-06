Empleados de Comercio: qué sector recibirá un bono de fin de año y de cuánto será

Los empleados de supermercados recibirán un bono extraordinario de $170.000 en diciembre 2025. (Freepik)

Los empleados de supermercados de cadenas como COTO, Carrefour, Cencosud, Chango Más, Día y otras empresas del sector accederán a un bono extraordinario de $170.000 en diciembre tras el acuerdo alcanzado entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) y los representantes empresariales. La medida impactará en miles de trabajadores de los establecimientos más grandes del país.

La suma fue acordada directamente entre las cadenas y los referentes gremiales. “Este bono fue conseguido en base a un gran esfuerzo y negociaciones de ambas partes con el fin de acompañar la difícil situación que atravesamos los mercantiles ante las vísperas de navidad y año nuevo”, remarcaron desde el sindicato.

Por otra parte, las cámaras empresariales y los gremios rubricaron un nuevo acuerdo paritario en el que acordaron el otorgamiento de una suma no remunerativa ni acumulativa, en carácter de recomposición, por $60.000 en diciembre. El personal de comercio recibirá la misma cifra en enero, febrero y marzo de 2026, que se suman a los $40.000 arreglados en la revisión paritaria de mediados de año.

A propósito de este último punto, se dejó sin efecto la incorporación de la extra no remunerativo de $40.000 a las escalas básicas convencionales de enero del año entrante. En tal sentido, el pacto contempla que el monto total correspondiente a marzo se incorporará a los salarios básicos en su valor nominal en abril.

Según fijó la firma del convenio, los importes no remunerativos pactados deberán ser tomados en cuenta para el cálculo del aguinaldo, las indemnizaciones originadas con motivo de la extinción encausada del contrato de trabajo, las horas extraordinarias y el cálculo de la licencia ordinaria por vacaciones.

La suma fija de 60.000 pesos se integrará al sueldo básico desde abril de 2026, según lo pactado en la paritaria sectorial. - VisualesIA (Imagen Ilustrativa Infobae)

A la vez, los referentes empresariales y sindicales se comprometieron a reunirse en marzo con el objetivo de analizar las escalas básicas convencionales, sumas, porcentajes, atento a las variaciones económicas que podrían haber afectado a dichas escalas. Cabe destacar que el acuerdo deberá ser homologado por la Secretaría de Trabajo de la Nación.

Cuánto cobran los empleados de Comercio en diciembre 2025

Los trabajadores encuadrados en el Convenio Colectivo 130/75 tendrán este mes una estructura salarial segmentada por sectores y categorías. Las remuneraciones de diciembre reflejan el incremento del 1% sobre el salario básico que corresponde al cierre de la paritaria anual, más una suma extra de $60.000 que no se incorpora al sueldo remunerativo.

Quienes se desempeñan en Maestranza cobrarán, de acuerdo a su categoría:

Categoría A: $1.095.795

Categoría B: $1.098.852

Categoría C: $1.109.560

En el caso de Administrativos, los rangos definidos para diciembre de 2025 son:

Categoría A: $1.107.268

Categoría B: $1.111.860

Categoría C: $1.116.448

Categoría D: $1.130.218

Categoría E: $1.141.690

Categoría F: $1.158.519

Para quienes cumplen funciones de Cajero, los sueldos básicos ascienden a:

Categoría A: $1.111.091

Categoría B: $1.116.448

Categoría C: $1.123.333

En el segmento de Auxiliares Generales, las remuneraciones de diciembre serán:

Categoría A: $1.111.091

Categoría B: $1.118.740

Categoría C: $1.143.985

A su vez, los Auxiliares Especiales registrarán estos valores:

Categoría A: $1.120.274

Categoría B: $1.134.041

Los Vendedores cobrarán, según la escala:

Categoría A: $1.111.091

Categoría B: $1.134.044

Categoría C: $1.141.690

Categoría D: $1.158.519

El aguinaldo toma como referencia el mejor sueldo del semestre y puede superar los quinientos mil pesos en varias posiciones (Freepik)

Cómo se calcula el aguinaldo de los empleados de Comercio

El aguinaldo, también conocido como Sueldo Anual Complementario (SAC), equivale a la mitad del mejor salario mensual que el trabajador percibió en el semestre. Para quienes están comprendidos en el Convenio Colectivo 130/75, el período de julio a diciembre de 2025 tiene a diciembre como el mes con mayores ingresos, ya que allí se refleja el último aumento de la paritaria anual, junto con sumas fijas y adicionales remunerativos.

El cálculo del SAC toma en cuenta únicamente los conceptos remunerativos habituales, como el sueldo básico de la categoría, el adicional por antigüedad, el presentismo (según el artículo 40 del convenio) y otros adicionales fijos incluidos en la normativa del sector. Quedan excluidos de la base de cálculo las horas extra, comisiones extraordinarias, premios ocasionales y el bono de $60.000, dado que tiene naturaleza no remunerativa.

A modo ilustrativo, para un empleado de comercio de la categoría Administrativo A, cuyo básico mensual asciende a $1.057.199 y percibe además el bono, el aguinaldo estimado para diciembre alcanza los $528.599. Este valor puede verse incrementado por adicionales como antigüedad, presentismo u otros conceptos permanentes. Las reglas generales y administrativas establecen que solo se computan los rubros que forman parte del salario fijo y constante.

Si el trabajador no ha prestado servicios durante todos los meses del semestre, el pago del aguinaldo se calcula de manera proporcional. La base utilizada es el salario más alto registrado en el período, sobre el cual se divide por doce y se multiplica por la cantidad de meses trabajados.

El procedimiento de liquidación del SAC responde a los acuerdos paritarios firmados entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) y las cámaras empresarias del sector, como la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales (UDECA). Los convenios incluyen una cláusula de revisión para volver a discutir escalas y porcentajes en noviembre de 2025, de acuerdo a la evolución de los precios y la situación económica.