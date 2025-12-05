Economía

El dólar cayó por tercer día consecutivo ante la garantía de un ingreso de divisas en el corto plazo

El anuncio de nueva deuda en dólares que hizo el Gobierno extendió la sensación de calma cambiaria. La divisa en el Banco Nación bajó a $1.460, un piso desde el 21 de noviembre

La cuenta capital garantiza un importante ingreso de dólares en el corto plazo.

El anuncio de una nueva emisión de bonos en dólares que se licitará la semana próxima en el mercado local ayudó a mejorar la perspectiva sobre las reservas, dado que el Gobierno podría contar con un stock extra de divisas para afrontar los pagos de deuda soberana de enero.

Así, tras encadenar el tercer descenso consecutivo, el dólar mayorista terminó este viernes con caída de nueve pesos o 0,6%, a $1.435, el precio más bajo desde el 21 de noviembre. En la última semana el tipo de cambio oficial recortó 16,50 pesos o 1,1 por ciento.

El Banco Central fijó para la fecha un límite superior del régimen de bandas cambiarias en los $1.513,49, que deja al tipo de cambio oficial a 78,49 pesos o 5,4% de ese techo para la libre flotación de la moneda.

En la misma línea, el dólar al público terminó con baja de diez pesos o 0,7%, a $1.460 para la venta en el Banco Nación, un mínimo desde el 21 de noviembre. A lo largo de la semana el billete cedió 15 pesos o 1 por ciento.

El Banco Central informó que en las entidades financieras el dólar al público promedió $1.462,75 para la venta (baja de $6,99 o 0,5%) y $1.411,91 para la compra.

Luego de anotar un precio mínimo de $1.425 por la mañana, la cotización blue saltó a $1.435, con una ganancia de cinco pesos o 0,3% respecto del jueves. En la semana recortó diez pesos o 0,7 por ciento.

Ante la inminente colocación de nueva deuda en dólares en el mercado después de siete años, el economista Gustavo Ber evaluó que “este importante hito, el cual ha venía siendo preanunciado a través de las exitosas colocaciones corporativas y provinciales, apunta a ir recuperando el acceso a los mercados y la confianza de los inversores, y podría contribuir al proceso de acumulación de reservas. Dicha auspiciosa dinámica, junto a las sólidas cuentas fiscales y el mayor músculo en el Congreso, podría profundizar la convergencia del riesgo país a la región, con un rápido correlato en la mejora de las valuación de activos financieros y así es que se mantiene firme el apetito de los inversores”.

“La respuesta del dólar mayorista también viene siendo favorable, toda vez que va gradualmente aflojando hacia los $1.440, dado que la expectativa de mayor oferta de divisas -junto a una demanda que se presenta más calma- abriría espacio a las compras oficiales. La estacional mayor demanda de dinero de diciembre también podría jugar a favor de un moderado descenso, aunque lo principal en esta etapa sigue siendo que continúe reinando el clima de calma cambiaria, lo cual favorece a las expectativas de los agentes económicos y a la desinflación”, agregó el titular del Estudio Ber.

Además, el ministro de Economía Luis Caputo ratificó que hay un ofrecimiento de REPO (préstamo garantizado con bonos) con bancos para recibir hasta unos USD 7.000 millones, liquidez que en el caso de concretarse, permitiría despejar la mayor parte de las necesidades de financiamiento en moneda extranjera para el año próximo.

También está vigente el swap de monedas que rubricó la administración de Javier Milei con el Tesoro de los Estados Unidos, por USD 20.000 millones, de los cuales se activaron unos USD 2.500 millones.

“La atención se mantiene sobre la acumulación genuina y sostenida de reservas por parte del Banco Central. Además, se anticipó el plan de Argentina de retornar al mercado internacional de deuda a inicios de 2026, considerando que los rendimientos ya se encuentran en niveles razonables para pensar en una colocación”, indicaron los expertos de Rava Bursátil.

Además de la colocación de bonos efectuada esta semana por la provincia de Santa Fe por USD 800 millones, “en el frente corporativo, las empresas continuaron aprovechando la ventana internacional: en noviembre colocaron más de USD3.600 millones en el exterior. La Ciudad de Buenos Aires también se sumó a este impulso con una emisión por USD600 millones, y varias provincias ultiman nuevas operaciones para las próximas semanas”, subrayó Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital.

