Economía

Cómo impactará en la economía la vuelta de la Argentina al mercado de capitales: reservas, bonos y crédito para el sector privado

La primera emisión de un bono en dólares tras ocho años apunta al camino de la normalización de la deuda, al refinanciar el capital sin utilizar reservas del Banco Central

Javier Milei y Luis Caputo

El anuncio del ministro Luis Caputo del regreso de la Argentina al mercado de deuda trae impactos inmediatos favorables en lo financiero, mejoras en el precio de los activos argentinos y una señal de normalización de la economía. El cumplimiento de esos objetivos estará atado al resultado final de la operación, es decir, a cuántos dólares consiga la Argentina y a qué tasa, por encima del cupón del 6,5% ya confirmado.

Por tratarse de una colocación de deuda bajo ley argentina, se trata de un regreso limitado. Para que la Argentina vuelva a estar presente en el mercado voluntario internacional de deuda, la emisión debiera ser en ley Nueva York, tal como ocurre con los bonos Globales. Y para ello, el mercado espera que la Argentina alcance un riesgo país más bajo que el actual.

No obstante esa precisión, es claro que la medida implica consolidar el camino hacia ese objetivo, tal como lo fueron en enero y en junio las colocaciones de préstamos “repo” a los bancos internacionales después de mucho tiempo sin ningún ingreso de fondos por esa vía.

Si bien se trata de la ampliación de un bono ya existente (Bonar 29 o AL29) con legislación local, resulta un paso intermedio relevante hacia el regreso definitivo a los mercados internacionales que le permita a la Argentina la normalización del manejo de su deuda: cancelar los intereses y refinanciar el capital, tal como sucede en la mayoría de los países del mundo.

Más allá de ese foco, la decisión del Gobierno aleja con firmeza la posibilidad de una reestructuración, default o cualquier otra variante unilateral en el manejo de la deuda pública argentina. Aún cuando, para muchos analistas, existan diversas cuestiones pendientes en materia monetaria y cambiaria, un monto de colocación razonablemente exitoso para esta operación debiera eliminar cualquier fantasma de esa clase para los inversores en bonos argentinos

Desde un punto de vista macro, es una señal de normalización indudable. “Cada uno tendrá su opinión sobre el gobierno de Milei. Pero que Argentina vuelva a los mercados de crédito no es un tema ideológico. Es una necesidad“, resumió el economista Javier Timerman.

El primer efecto esperado por el Gobierno es la recuperación de las reservas, uno de los puntos más observados por los analistas (y por el propio FMI) en esta etapa del programa. En el corto plazo, Caputo promete que “una parte” del vencimiento del próximo 9 de enero se cubrirá con esta emisión, lo que equivale a decir que no será necesario usar reservas para cancelarlo en esa misma proporción.

También marcará una señal en materia de tasas de interés para el sector privado. La ola de obligaciones negociables del sector privado de las últimas semanas, enfocada en el sector energético, se realizó sin tener una referencia de cuál era la tasa para los bonos soberanos. Otro tanto ocurrió con las emisiones de los gobiernos provinciales. La tasa que el Gobierno obtenga servirá de parámetro en ese sentido y debiera ayudar a mejorar el acceso al financiamiento.

En el corto plazo, el acceso al mercado de deuda en dólares también contribuye a desactivar expectativas de devaluación. El Tesoro se verá menos necesitado de comprar divisas para cubrir sus compromisos en moneda extranjera y eso dejará más dólares disponibles para la oferta del mercado de cambios. No obstante, Caputo aprovechó el anuncio para deslizar que ahora sí el Banco Central comprará dólares dentro de la banda cambiaria.

El 10 de diciembre se conocerán los dos datos que a partir de hoy desvelarán al mercado: cuánto dinero conseguirá la Argentina y a qué tasa.

El anuncio “es positivo como instancia de testeo, aunque sigue siendo una colocación estrictamente local orientada a captar dólares, algo que el gobierno aún no logra resolver de fondo”, señaló a Infobae Juan Manuel Truffa, de Outlier. Y arriesgó cuánto pagará el Gobierno: “Es probable que la tasa salga en torno al 10% según la curva; bajo ley local esto es lógico, pero el cupón relativamente alto lo vuelve más competitivo frente al resto de la curva y puede ayudar en el pricing final".

El anuncio de la emisión no incluye montos mínimos, por lo que allí estará la otra variable central. “Me parece muy positivo el anuncio. La clave está en cuántos dólares consigan levantar. Si la provincia de Santa Fe levantó USD 800 millones al 8.375%, creo que la Argentina debería conseguir bastante más que eso, para lo que seguramente tengan que conceder algo más de tasa”, analizó Javier Casabal, de AdCap Grupo Financiero.

El último préstamo “repo” de junio tuvo una tasa de 8,25% a dos años. La tasa (TIR) del Bonar 29, el bono que volverá a emitirse, ronda el 10,5% según los valores de cierre de ayer. No puede esperarse que la Argentina tenga que pagar rendimientos inferiores a esos niveles.

El anuncio llegó además en medio del enfriamiento de las versiones sobre canjes o recompra de deuda. “Creo que con este headline, los bonos deberían volver a acercarse a los valores máximos”, apuntó Casabal.

