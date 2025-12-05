Economía

ANSES: cuándo cobro si mi DNI termina en 0

El nuevo esquema de distribución de haberes incluye montos ajustados, refuerzos extraordinarios y asignaciones familiares, beneficiando a miles que deberán estar atentos al comienzo del calendario en el último mes del año

Guardar
ANSES publica el cronograma de
ANSES publica el cronograma de pagos de diciembre 2025 con aumentos, aguinaldo y bonos extraordinarios para jubilados y pensionados (ANCCOM)

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció el cronograma de pagos para diciembre de 2025, un período clave porque incluye el ajuste anual de haberes, el medio aguinaldo y, en algunos casos, bonos extraordinarios que impactan en los ingresos de jubilados, pensionados y titulares de asignaciones sociales.

Quienes tienen documentos terminados en 0 suelen ser de los primeros en cobrar, por lo que conocer las fechas exactas y valores a percibir resulta fundamental para la planificación familiar y personal.

Jubilaciones y pensiones que no superan un haber mínimo

Las personas jubiladas y pensionadas cuyos haberes mensuales no superan el mínimo cobrarán el 9 de diciembre si su DNI termina en 0. Tras la actualización establecida por la resolución 359/2025, el haber mínimo para este mes es de $340.879,59.

Jubilados y pensionados con haberes
Jubilados y pensionados con haberes mínimos y DNI terminado en 0 cobran el 9 de diciembre, incluyendo bono y medio aguinaldo (NA)

A este monto se le suma un bono extraordinario de $70.000, destinado a quienes cobran la jubilación mínima. El pago de diciembre también contempla el medio aguinaldo, así que el monto total que recibirá este segmento asciende a $581.319,38, sumando jubilación, bono y aguinaldo.

Jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo

Si el monto mensual supera el haber mínimo, el turno de pago para quienes tengan DNI finalizado en 0 será el 17 de diciembre. En este caso, el haber máximo establecido para diciembre es de $2.293.796,92. Al monto regular, se adiciona el aguinaldo correspondiente al último mes del año.

El total para quienes perciben la jubilación máxima será de $3.440.695,38, contemplando únicamente el haber y el aguinaldo. No se incluye bono extraordinario en este rango.

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

Las familias con Asignación Universal por Hijo (AUH) o Asignación Familiar por Hijo y cuyos titulares tengan DNI terminado en 0 cobrarán el 9 de diciembre. El valor de la prestación depende del ingreso del grupo familiar y la zona de residencia.

Las familias con Asignación Universal
Las familias con Asignación Universal por Hijo y DNI terminado en 0 reciben el pago el 9 de diciembre, con montos diferenciados por zona

Para quienes tienen un Ingreso del Grupo Familiar (IGF) de hasta $948.361, el monto general por hijo es de $61.252. Hay variaciones según la zona:

  • Zona 1: $61.252
  • Zona 2: $132.075
  • Zona 3: $122.329
  • Zona 4: $132.075

Los valores cambian en rangos superiores de IGF, para contemplar la situación de cada núcleo familiar según el ingreso informado ante ANSES.

Asignación por Embarazo

Las beneficiarias de la Asignación por Embarazo con DNI terminado en 0 recibirán el pago el 10 de diciembre. Las sumas abonadas también dependen del IGF y la zona. Si el ingreso grupal es de hasta $948.361, el valor general es de $61.252, igual que para la AUH.

Localidades de zonas especiales (1, 2, 3 y 4) acceden a montos diferenciados según la región. ANSES actualiza estos valores cada vez que hay modificación en los rangos previsionales.

La Asignación por Embarazo para
La Asignación por Embarazo para titulares con DNI en 0 se paga el 10 de diciembre, con valores ajustados según ingreso y región (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asignación por Prenatal

Quienes cobran Asignación por Prenatal y tienen DNI terminado en 0 verán acreditado el beneficio el 15 de diciembre. El monto depende, como sucede en otras asignaciones familiares, del nivel de ingresos registrado ante ANSES y la zona de residencia. Para un IGF hasta $948.361, el valor general es de $61.252, y escalas superiores tienen montos reducidos conforme aumentan los ingresos.

En zonas diferenciales, los pagos suben considerablemente, llegando en Zona 2 a $132.075 y en Zonas 1 y 4 al mismo monto, mientras la Zona 3 establece $122.329.

Asignación por Maternidad

El pago de la Asignación por Maternidad para todas las terminaciones de DNI inicia el 15 de diciembre y se extiende hasta el 12 de enero, debido a la liquidación individual de cada expediente.

Esta prestación equivale al salario neto habitual de la trabajadora registrado ante ANSES durante el período de licencia legal, por lo que el monto varía según cada caso y no existe un valor fijo general de referencia.

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

A partir del 10 de diciembre y hasta el 12 de enero, las personas con DNI finalizado en 0 pueden cobrar las asignaciones por matrimonio, nacimiento o adopción. No existe tope de ingreso familiar para acceder estos beneficios y el importe es igual para todas las zonas.

Para nacimiento, el valor es de $71.396; por adopción, el monto asciende a $426.877; y por matrimonio, el pago es de $106.904. Cada asignación se paga una sola vez por evento ocurrido.

Las asignaciones por matrimonio, nacimiento
Las asignaciones por matrimonio, nacimiento o adopción para DNI terminado en 0 se abonan desde el 10 de diciembre, sin tope de ingreso familiar

Pensiones No Contributivas

Las Pensiones No Contributivas se abonan el 9 de diciembre a quienes poseen DNI terminado en 0. En diciembre, se actualizó el monto y se sumó un bono extraordinario en el caso de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

La PUAM tiene un valor base de $272.703,67, más bono de $70.000 y el aguinaldo. El monto final recibido por quienes perciben la PUAM es de $479.055,5, contemplando todos los ítems para este grupo.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Las asignaciones familiares ligadas a las Pensiones No Contributivas pueden cobrarse desde el 9 de diciembre hasta el 12 de enero, según el cronograma informado por ANSES. Entre ellas se encuentran los pagos por hijo, prenatal, nacimiento, matrimonio y adopción.

La Prestación por Desempleo para
La Prestación por Desempleo para beneficiarios con DNI en 0 se acredita el 22 de diciembre, con montos variables según salario y aportes previos (REUTERS/Tomas Cuesta)

El valor de la asignación por hijo, similar al resto de los beneficios familiares, es de $61.252 para un IGF de hasta $948.361 y el mismo esquema de escalas y zonas para montos superiores. Para nacimiento, el valor general es de $71.396; adopción, $426.877; matrimonio, $106.904; y ayuda escolar anual, $42.039, con importes superiores en zonas especiales.

Prestación por Desempleo: fecha y monto

Quienes perciben la Prestación por Desempleo y tengan DNI terminado en 0 cobrarán el 22 de diciembre. El valor de la prestación se fija en base al salario promedio percibido antes de perder el empleo y al tiempo de aporte registrado, por lo que el monto varía individualmente. No obstante, ANSES establece un piso y un tope, y ajusta estos valores periódicamente en función de la movilidad social dispuesta para cada periodo.

Temas Relacionados

AnsesCalendario 2025JubiladosJubilacionesAUHAsignación Universal por HijoPlanes socialesÚltimas noticiasNewsroom BUE

Últimas Noticias

Las colocaciones de bonos internacionales aseguran un gran puente de dólares para el Gobierno en el arranque de 2026

El primer trimestre es flojo en materia de ingreso de divisas. Por eso, será de gran ayuda la liquidación que realizan las empresas y provincias que están consiguiendo fondos frescos en el exterior. Llevan más de USD 6.000 millones en apenas un mes

Las colocaciones de bonos internacionales

Cuáles son y cuánto cuestan los 10 autos 0 km más baratos en diciembre

Tras la caída de ventas de noviembre, el mercado respondió con aumentos entre el 1 y el 2%. Sólo dos modelos tuvieron mayor porcentaje pero no hubo cambio de posiciones

Cuáles son y cuánto cuestan

Provincias y empresas tomaron deuda por USD 6.200 millones, pero la mayoría no los ingresó al BCRA: qué esperan que ocurra

En la última rueda de la semana se espera una reacción cauta de mercados que quieren saber más de la estrategia de acumulación de reservas y cómo se pagarán el vencimiento de enero

Provincias y empresas tomaron deuda

A cuánto llegarán el dólar y la inflación en 2026, según los principales analistas del mercado argentino

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central actualizó las proyecciones para precios, tipo de cambio y crecimiento económico en Argentina

A cuánto llegarán el dólar

Los depósitos en dólares marcaron un nuevo récord: cómo pueden ayudar al Gobierno a comienzos de 2026

En los últimos días, USD 36.633 millones. Persiste la duda sobre si disuaden las presiones sobre el tipo de cambio por las vacaciones en el exterior

Los depósitos en dólares marcaron
DEPORTES
Franco Colapinto afronta la primera

Franco Colapinto afronta la primera práctica libre del Gran Premio de Abu Dhabi

La FIFA realizará el sorteo que definirá los grupos para el Mundial 2026: hora, TV y todo lo que hay que saber

Fútbol, poder y glamour: Trump será anfitrión del sorteo del Mundial 2026 que se hace en Washington bajo estrictas condiciones de seguridad

Prohibieron el ingreso a las canchas al hincha de Boca que entró al campo, se burló de River y fue golpeado por Salas

La calculadora de la Fórmula 1: las combinaciones que necesitan Norris, Verstappen y Piastri en la pelea por el título

TELESHOW
Luchi Patrone y Tato Algorta,

Luchi Patrone y Tato Algorta, a pura complicidad y desafío en #Detaquito

Son chicos, se dedican a la danza y están cumpliendo el sueño de ser Billy Elliot

L-Gante cantó las preposiciones junto a Mario Pergolini, después del video viral del abecedario: el divertido momento

Julia Calvo rompió en llanto en MasterChef Celebrity después de una mala crítica: “Colgaría los guantes acá”

La Joaqui contó el cambio que tuvo Luck Ra desde que Wanda Nara persuadió al cordobés para que se casaran

INFOBAE AMÉRICA

El estremecedor caso del hombre

El estremecedor caso del hombre que estranguló a su novia, ocultó el cuerpo durante seis semanas y se presentó en televisión

Más allá del espejo: cuáles son las estrategias avaladas por la psicología para construir una imagen corporal positiva

Nasry Asfura pidió “serenidad” y afirmó que en “cuestión de tiempo” se conocerán los resultados electorales en Honduras

El Pentágono confirmó la venta de submarinos a Australia como parte del acuerdo de seguridad dentro de la alianza estratégica militar

Cinco presos murieron en la cárcel más grande de Ecuador: investigan si se trata de un nuevo brote de tuberculosis