ANSES: cuándo cobro si mi DNI termina en 0

ANSES publica el cronograma de pagos de diciembre 2025 con aumentos, aguinaldo y bonos extraordinarios para jubilados y pensionados (ANCCOM)

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció el cronograma de pagos para diciembre de 2025, un período clave porque incluye el ajuste anual de haberes, el medio aguinaldo y, en algunos casos, bonos extraordinarios que impactan en los ingresos de jubilados, pensionados y titulares de asignaciones sociales.

Quienes tienen documentos terminados en 0 suelen ser de los primeros en cobrar, por lo que conocer las fechas exactas y valores a percibir resulta fundamental para la planificación familiar y personal.

Jubilaciones y pensiones que no superan un haber mínimo

Las personas jubiladas y pensionadas cuyos haberes mensuales no superan el mínimo cobrarán el 9 de diciembre si su DNI termina en 0. Tras la actualización establecida por la resolución 359/2025, el haber mínimo para este mes es de $340.879,59.

A este monto se le suma un bono extraordinario de $70.000, destinado a quienes cobran la jubilación mínima. El pago de diciembre también contempla el medio aguinaldo, así que el monto total que recibirá este segmento asciende a $581.319,38, sumando jubilación, bono y aguinaldo.

Jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo

Si el monto mensual supera el haber mínimo, el turno de pago para quienes tengan DNI finalizado en 0 será el 17 de diciembre. En este caso, el haber máximo establecido para diciembre es de $2.293.796,92. Al monto regular, se adiciona el aguinaldo correspondiente al último mes del año.

El total para quienes perciben la jubilación máxima será de $3.440.695,38, contemplando únicamente el haber y el aguinaldo. No se incluye bono extraordinario en este rango.

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

Las familias con Asignación Universal por Hijo (AUH) o Asignación Familiar por Hijo y cuyos titulares tengan DNI terminado en 0 cobrarán el 9 de diciembre. El valor de la prestación depende del ingreso del grupo familiar y la zona de residencia.

Para quienes tienen un Ingreso del Grupo Familiar (IGF) de hasta $948.361, el monto general por hijo es de $61.252. Hay variaciones según la zona:

Zona 1: $61.252

Zona 2: $132.075

Zona 3: $122.329

Zona 4: $132.075

Los valores cambian en rangos superiores de IGF, para contemplar la situación de cada núcleo familiar según el ingreso informado ante ANSES.

Asignación por Embarazo

Las beneficiarias de la Asignación por Embarazo con DNI terminado en 0 recibirán el pago el 10 de diciembre. Las sumas abonadas también dependen del IGF y la zona. Si el ingreso grupal es de hasta $948.361, el valor general es de $61.252, igual que para la AUH.

Localidades de zonas especiales (1, 2, 3 y 4) acceden a montos diferenciados según la región. ANSES actualiza estos valores cada vez que hay modificación en los rangos previsionales.

Asignación por Prenatal

Quienes cobran Asignación por Prenatal y tienen DNI terminado en 0 verán acreditado el beneficio el 15 de diciembre. El monto depende, como sucede en otras asignaciones familiares, del nivel de ingresos registrado ante ANSES y la zona de residencia. Para un IGF hasta $948.361, el valor general es de $61.252, y escalas superiores tienen montos reducidos conforme aumentan los ingresos.

En zonas diferenciales, los pagos suben considerablemente, llegando en Zona 2 a $132.075 y en Zonas 1 y 4 al mismo monto, mientras la Zona 3 establece $122.329.

Asignación por Maternidad

El pago de la Asignación por Maternidad para todas las terminaciones de DNI inicia el 15 de diciembre y se extiende hasta el 12 de enero, debido a la liquidación individual de cada expediente.

Esta prestación equivale al salario neto habitual de la trabajadora registrado ante ANSES durante el período de licencia legal, por lo que el monto varía según cada caso y no existe un valor fijo general de referencia.

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

A partir del 10 de diciembre y hasta el 12 de enero, las personas con DNI finalizado en 0 pueden cobrar las asignaciones por matrimonio, nacimiento o adopción. No existe tope de ingreso familiar para acceder estos beneficios y el importe es igual para todas las zonas.

Para nacimiento, el valor es de $71.396; por adopción, el monto asciende a $426.877; y por matrimonio, el pago es de $106.904. Cada asignación se paga una sola vez por evento ocurrido.

Pensiones No Contributivas

Las Pensiones No Contributivas se abonan el 9 de diciembre a quienes poseen DNI terminado en 0. En diciembre, se actualizó el monto y se sumó un bono extraordinario en el caso de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

La PUAM tiene un valor base de $272.703,67, más bono de $70.000 y el aguinaldo. El monto final recibido por quienes perciben la PUAM es de $479.055,5, contemplando todos los ítems para este grupo.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Las asignaciones familiares ligadas a las Pensiones No Contributivas pueden cobrarse desde el 9 de diciembre hasta el 12 de enero, según el cronograma informado por ANSES. Entre ellas se encuentran los pagos por hijo, prenatal, nacimiento, matrimonio y adopción.

El valor de la asignación por hijo, similar al resto de los beneficios familiares, es de $61.252 para un IGF de hasta $948.361 y el mismo esquema de escalas y zonas para montos superiores. Para nacimiento, el valor general es de $71.396; adopción, $426.877; matrimonio, $106.904; y ayuda escolar anual, $42.039, con importes superiores en zonas especiales.

Prestación por Desempleo: fecha y monto

Quienes perciben la Prestación por Desempleo y tengan DNI terminado en 0 cobrarán el 22 de diciembre. El valor de la prestación se fija en base al salario promedio percibido antes de perder el empleo y al tiempo de aporte registrado, por lo que el monto varía individualmente. No obstante, ANSES establece un piso y un tope, y ajusta estos valores periódicamente en función de la movilidad social dispuesta para cada periodo.