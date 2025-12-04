Flybondi lanzó la ruta Buenos Aires - Asunción e inició el proceso para operar como aerolínea de bandera paraguaya

Flybondi, pionera del mercado low cost local

A partir de diciembre, la aerolínea low cost Flybondi comenzó a volar las rutas Buenos Aires-Asunción y Córdoba-Asunción, en el marco de un proceso de expansión regional que incluirá una inversión de USD 1.700 millones para la ampliación de su flota.

Sumado a la actividad de esas nuevas rutas, Flybondi anunció que puso en marcha el proceso ante la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil de Paraguay para poder empezar a desarrollar su actividad como aerolínea de bandera paraguaya.

Así lo anunció la compañía mediante un posteo en la red social X que fue republicado por el presidente de Paraguay, Santiago Peña. "Celebramos este anuncio de la aerolínea Flybondi. Paraguay se está convirtiendo en un hub regional y que se sumen como aerolínea de bandera es un paso muy importante para nuestro objetivo de un país cada vez más conectado e integrado al mundo. ¡Bienvenidos a Paraguay!" afirmó el mandatario.

Paraguay es considerado “un mercado estratégico” para los planes de la aerolínea, según explicó días atrás el CEO de Flybondi, Mauricio Sana, al explicar el plan de inversión que le permitirá incorporar a su flota 35 nuevos aviones provistos por Boeing y Airbus. Ese desarrollo de la compañía será “la mayor expansión de flota de los últimos años tanto en Argentina como en Paraguay, y una de las más relevantes en América Latina”.

El plan de crecimiento, explicó Sana, “fortalece nuestro futuro como compañía e impulsa a toda la industria aerocomercial regional. Flybondi llegó para cambiar la forma de volar en Argentina y ahora, estamos listos para llevar este modelo al resto de los países de América Latina.”

Asimismo, Leonardo Scatturice, Chairman y CEO de COC Global Enterprise, principal accionista de la compañía, dijo que se trata de “un paso histórico para Flybondi, una inversión billonaria en la incorporación de nuevos aviones reafirma nuestro compromiso con el crecimiento de la región. Esta decisión fortalece su capacidad operativa, impulsa la generación de miles de empleos y mejora la conectividad entre países y ciudades, dinamizando la economía y creando nuevas oportunidades para todos. Invertir es creer, y hoy creemos más que nunca en el futuro”.

Everett, WA, USA - December 4, 2024; Boeing 737 MAX 10 experimental aircraft flying in company colors registration N27751

La operatoria de Flybondi para unir a la Argentina con Paraguay se reactivó en julio, con la ruta entre Buenos Aires y Encarnación. Pero en diciembre se intensificará mucho más.

Desde el 1° de diciembre, incorporó una nueva conexión con un vuelo diario entre ambas capitales. Los despegues desde el Aeroparque Jorge Newbery de Buenos Aires se realizan a las 00:30. El regreso desde Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi de Asunción aterriza en Buenos Aires a las 06:40.

Pero a partir del próximo viernes 12, Flybondi sumará Córdoba–Asunción como su nueva ruta internacional. Con cinco vuelos semanales los días lunes, miércoles, viernes, sábados y domingos, la empresa buscará seguir fortaleciendo su presencia para unir ambos países.

Flybondi sumará 10 unidades Boeing 737 MAX 10, con capacidad para 240 pasajeros

El plan de inversión de Flybondi incluyó sendos acuerdos con Airbus y Boeing. En el primer caso, para sumar 15 unidades Airbus A220-300, con opción a otros 5 adicionales. Estas aeronaves permiten transportar 160 pasajeros y las entregas tendrán lugar entre 2027 y 2029. Sumará al mismo tiempo 10 unidades Boeing 737 MAX 10, también con opción a 5 adicionales. Este modelo cuenta con capacidad para 240 pasajeros y, sin salir de su modelo y su filosofía low cost, le permite evaluarla inclusión de una clase ejecutiva en algunas rutas.

La línea aérea planea desarrollarse con “modelos de aviones de alta eficiencia y última generación” y con la incorporación “de manera equilibrada” de aeronaves provenientes de ambos fabricantes.

En operaciones desde 2018, en la actualidad Flybondi opera 32 rutas (22 de cabotaje y 10 internacionales) con conexiones de la Argentina con Brasil, Paraguay y Perú. Tiene 1.500 empleados y ya transportó a 17 millones de personas, con la particularidad de que un 20% de ellos volaban por primera vez.

Su flota está integrada por 14 Boeing 737-800 NG con 189 asientos de única clase y un avión Airbus A320 con 180 asientos. Vuela a 16 destinos domésticos: Buenos Aires, Bariloche, Corrientes, Córdoba, Jujuy, Mendoza, Neuquén, Posadas, Iguazú, Salta, Santiago del Estero, San Juan, Tucumán, Puerto Madryn, Ushuaia y El Calafate.