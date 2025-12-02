Flybondi invertirá USD 1.700 millones para comprar 35 aviones nuevos y expandirse en la región

Flybondi ampliará su alcance a nuevos mercados de América Latina

La aerolínea low cost Flybondi anunció una plan de expansión de su flota con el que sumará 35 nuevas aeronaves a través de una inversión de USD 1.700 millones. Con ese desarrollo planea expandir su actividad tanto a nivel local como internacional, con Paraguay, Colombia, el Caribe y el norte de Brasil como nuevos destinos a explotar.

Para ello, selló sendos acuerdos con Airbus y Boeing. En el primer caso, para sumar 15 unidades Airbus A220-300, con opción a otros 5 adicionales. Estas aeronaves permiten transportar 160 pasajeros y las entregas tendrán lugar entre 2027 y 2029. Sumará al mismo tiempo 10 unidades Boeing 737 MAX 10, también con opción a 5 adicionales. Este modelo cuenta con capacidad para 240 pasajeros y, sin salir de su modelo y su filosofía low cost, le permite evaluar la inclusión de una clase ejecutiva en algunas rutas.

“Es la expansión de flota más importante para la región en los últimos 20 años. El mercado nos muestra que podemos incrementar la cantidad de destinos a servir. Esta flota nos permite un mejor mix para ese crecimiento, con mejor experiencia para nuestros clientes", señaló el CEO de Flybondi, Mauricio Sana, en un encuentro con periodistas.

El Boeing 737 MAX 10 tiene capacidad para 240 pasajeros

Sana destacó que en el marco de esta expansión la compañía seguirá manteniendo precios muy competitivos: “Vamos a mantener la accesibilidad con una mejora en la calidad del servicio. Esta decisión es un paso natural en nuestra visión de construir la red aérea más democrática y eficiente de la región”.

Leonardo Scatturice, Chairman y CEO de COC Global Enterprise, el principal accionista de la compañía, dijo: “Hoy damos un paso histórico para Flybondi. Una inversión billonaria en la incorporación de nuevos aviones reafirma nuestro compromiso con el crecimiento de la región. Esta decisión fortalece su capacidad operativa, impulsa la generación de miles de empleos y mejora la conectividad entre países y ciudades, dinamizando la economía y creando nuevas oportunidades para todos. Invertir es creer, y hoy creemos más que nunca en el futuro”.

En junio pasado Flybondi cambió de manos al incorporar la inversión de COC Global Enterprise, seguido por Cartesian Capital Group LLC, y otros inversores privados de Argentina y Europa.

Sana explicó que COC Global Enterprise “tendrá a su cargo la gestión financiera y liderará la ronda de financiación” que le permitirá la inversión de USD 1.700 millones en un plazo de 5 años. El ejecutivo no detalló si habrá bancos u otros fondos de inversión que formen parte del proyecto de expansión y aporten los capitales necesarios para ponerlo en práctica.

Flybondi consideró que este plan se transformará en un hito estratégico para la aerolínea que buscará así el crecimiento tanto en la Argentina como en nuevos mercados de América Latina y Caribe. En ese plano, destacan a Paraguay como un mercado “estratégico”. En cuanto al mercado argentino, el crecimiento excede a Buenos Aires. Sana destacó, por caso, la operación de la ruta Córdoba-Asunción.

La línea aérea planea desarrollarse con “modelos de aviones de alta eficiencia y última generación” y con la incorporación “de manera equilibrada” de aeronaves provenientes de ambos fabricantes.

Noticia en desarrollo