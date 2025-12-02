Economía

Flybondi invertirá USD 1.700 millones para comprar 35 aviones nuevos y expandirse en la región

La aerolínea low cost sumará nuevos destinos locales e internacionales a partir de un plan de ampliación de flota. Evalúa sumar clase ejecutiva para algunas rutas

Guardar
Flybondi ampliará su alcance a
Flybondi ampliará su alcance a nuevos mercados de América Latina

La aerolínea low cost Flybondi anunció una plan de expansión de su flota con el que sumará 35 nuevas aeronaves a través de una inversión de USD 1.700 millones. Con ese desarrollo planea expandir su actividad tanto a nivel local como internacional, con Paraguay, Colombia, el Caribe y el norte de Brasil como nuevos destinos a explotar.

Para ello, selló sendos acuerdos con Airbus y Boeing. En el primer caso, para sumar 15 unidades Airbus A220-300, con opción a otros 5 adicionales. Estas aeronaves permiten transportar 160 pasajeros y las entregas tendrán lugar entre 2027 y 2029. Sumará al mismo tiempo 10 unidades Boeing 737 MAX 10, también con opción a 5 adicionales. Este modelo cuenta con capacidad para 240 pasajeros y, sin salir de su modelo y su filosofía low cost, le permite evaluar la inclusión de una clase ejecutiva en algunas rutas.

“Es la expansión de flota más importante para la región en los últimos 20 años. El mercado nos muestra que podemos incrementar la cantidad de destinos a servir. Esta flota nos permite un mejor mix para ese crecimiento, con mejor experiencia para nuestros clientes", señaló el CEO de Flybondi, Mauricio Sana, en un encuentro con periodistas.

El Boeing 737 MAX 10
El Boeing 737 MAX 10 tiene capacidad para 240 pasajeros

Sana destacó que en el marco de esta expansión la compañía seguirá manteniendo precios muy competitivos: “Vamos a mantener la accesibilidad con una mejora en la calidad del servicio. Esta decisión es un paso natural en nuestra visión de construir la red aérea más democrática y eficiente de la región”.

Leonardo Scatturice, Chairman y CEO de COC Global Enterprise, el principal accionista de la compañía, dijo: “Hoy damos un paso histórico para Flybondi. Una inversión billonaria en la incorporación de nuevos aviones reafirma nuestro compromiso con el crecimiento de la región. Esta decisión fortalece su capacidad operativa, impulsa la generación de miles de empleos y mejora la conectividad entre países y ciudades, dinamizando la economía y creando nuevas oportunidades para todos. Invertir es creer, y hoy creemos más que nunca en el futuro”.

En junio pasado Flybondi cambió de manos al incorporar la inversión de COC Global Enterprise, seguido por Cartesian Capital Group LLC, y otros inversores privados de Argentina y Europa.

Sana explicó que COC Global Enterprise “tendrá a su cargo la gestión financiera y liderará la ronda de financiación” que le permitirá la inversión de USD 1.700 millones en un plazo de 5 años. El ejecutivo no detalló si habrá bancos u otros fondos de inversión que formen parte del proyecto de expansión y aporten los capitales necesarios para ponerlo en práctica.

Flybondi consideró que este plan se transformará en un hito estratégico para la aerolínea que buscará así el crecimiento tanto en la Argentina como en nuevos mercados de América Latina y Caribe. En ese plano, destacan a Paraguay como un mercado “estratégico”. En cuanto al mercado argentino, el crecimiento excede a Buenos Aires. Sana destacó, por caso, la operación de la ruta Córdoba-Asunción.

La línea aérea planea desarrollarse con “modelos de aviones de alta eficiencia y última generación” y con la incorporación “de manera equilibrada” de aeronaves provenientes de ambos fabricantes.

Noticia en desarrollo

Temas Relacionados

FlybondiBoeingAirbusúltimas noticias

Últimas Noticias

La OCDE redujo la proyección de crecimiento para la Argentina y revisó al alza la inflación

El organismo publicó un nuevo informe con sus previsiones y enumeró los motores de la economía para los próximos años. Cuáles son los riesgos

La OCDE redujo la proyección

Mercados: la Bolsa opera en suba por sexto día y los bonos se mantienen estables

El S&P Merval gana 0,6% y los ADR argentinos en Wall Street ofrecen cifras mixtas. Los títulos Globales y Bonares avanzan un marginal 0,1%, con un riesgo país en los 648 puntos básicos

Mercados: la Bolsa opera en

Una cadena de supermercados empezó a vender ropa de H&M: en qué locales y a qué precios se pueden encontrar las prendas

La marca sueca llega al país en alianza con una importante firma local y se espera que se continúe expandiendo la oferta

Una cadena de supermercados empezó

La ONU propuso una rebaja del 15% de su presupuesto para 2026 en medio de su más grave crisis

La organización internacional ajustará su estructura y recortará empleos debido a la falta de fondos, mientras el secretario general advierte sobre la necesidad de modernizar y priorizar recursos ante la crisis financiera

La ONU propuso una rebaja

Con una inversión de más de USD 500 millones, se modernizarán 13 aeropuertos

Se realizará una serie de obras en varias provincias mediante la articulación público-privada. Cuáles son las estaciones, a cargo de Aeropuertos Argentina, que recibirán las mejoras

Con una inversión de más
DEPORTES
Con Boca-Racing y Gimnasia-Estudiantes, se

Con Boca-Racing y Gimnasia-Estudiantes, se confirmaron todos los detalles de las semifinales del Torneo Clausura

Cómo quedó el mapa de pilotos de la Fórmula 1 para la temporada 2026 tras la confirmación de los tres pilotos de Red Bull

Red Bull confirmó al compañero de Verstappen en la Fórmula 1 para 2026 y anunció a los dos pilotos de su equipo satélite

El paso clave que dejó el camino allanado para la remodelación de la Bombonera

Los “poderes especiales” que tendría el VAR durante el Mundial 2026 en los córners y las segundas amarillas

TELESHOW
Florinda Meza contó cómo fueron

Florinda Meza contó cómo fueron los últimos días de Roberto Gómez Bolaños: “Murió en mis brazos”

Evangelina Anderson puso fin a los rumores y habló de su presente sentimental

Rodrigo Guirao Díaz celebró un año de amor con su novia española: “Nunca imaginé tener esta suerte”

Cuáles fueron las tendencias de YouTube en 2025: cumbia, Cazzu, creadores locales y una sorpresa bajo el mar

La divertida anécdota de Diego Torres en una farmacia: “Te da una vergüenza”

INFOBAE AMÉRICA

Innovación en el mundo corporativo:

Innovación en el mundo corporativo: empleados reciben días libres por adopción o pérdida de mascotas

El Banco Central de Bolivia publica un nuevo “valor referencial” del dólar estadounidense

“Tardes de soledad”, de Albert Serra, es la mejor película del año según Cahiers du Cinéma

Maternidad segura en Colombia: caen los nacimientos, pero mejoran los indicadores de salud materna

La caída de los bonos y el Bitcoin llevó incertidumbre a las bolsas, pero Wall Street mantiene el optimismo