La producción de autos cayó más de 20% en noviembre y las exportaciones siguen en baja

En el acumulado del año, casi empata contra los datos de 2024. La importación de vehículos permite que crezca el mercado hasta un 50%. Pero la producción y las exportaciones no van al mismo ritmo. La agenda de la industria tiene su foco en revertirlo en 2026

La industria automotriz sigue preocupada
La industria automotriz sigue preocupada por una menor actividad de producción y exportaciones respecto al flujo de autos importados que entran al mercado y lo llevan a crecer un 50%

Los números de noviembre del sector automotor siguen mostrando resultados poco alentadores. Este miércoles, la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa) publicó el informe mensual de producción, exportación y ventas mayoristas a la red de concesionarios, en el que casi todos los índices volvieron a quedar por debajo de los números de referencia mensuales e interanuales.

De forma atípica, el mes tuvo sólo 18 días hábiles de actividad en las fábricas de automotores, lo que implica 4 jornadas menos que en octubre. En este período, las terminales automotrices produjeron 37.961 unidades, lo que representa una baja del 19,6% respecto del mes anterior y una baja de 29,3% en comparación con noviembre de 2024.

Pero la cantidad de días influyó más que en otros meses, ya que normalmente hay 1 ó 2 días de diferencia de un mes a otro. Así toma protagonismo el número de unidades producidas por día para dimensionar el resultado del mes completo. Ese promedio en octubre fue de 2.147 autos diarios, mientras que el mes pasado quedó 2.109 unidades, lo que implica una baja real del 1,8% entre ambos meses de este año.

Aunque el mes anterior el acumulado del año daba un 2,8% a favor de 2025, en noviembre la producción acumulada cayó a un -0,9%

Si se hace la misma comparación con respecto a noviembre de 2024, también es menor la baja, aunque igualmente negativa de este año. El promedio diario el año pasado fue de 2.685 unidades, con lo que la caída interanual real es del 21,4% en el mes.

En cambio, al mirar el acumulado de los once meses desde enero a noviembre de 2025, el sector automotriz puede mostrar cifras alentadoras. Este año se fabricaron 464.408 vehículos contra 468.553 unidades de 2024, una baja de tan solo el 0,9%, lo que implica que con el año casi terminado (diciembre es un mes de menor producción), la industria automotriz mantuvo un nivel de producción similar aun a pesar de la discontinuación de algunos modelos como Volkswagen Taos, Nissan Frontier y Renault Alaskan.

Las exportaciones siguen en baja

La otra parte del negocio para la industria automotriz es la de las ventas al exterior, lo que le da sustento a las operaciones argentinas de todas las marcas. En noviembre se exportaron 31.248 vehículos, lo que representó una mejora de 5,5% respecto de octubre, aunque sigue estando abajo por un 3,1% en la comparación interanual.

En el total del año, sin embargo, el volumen se mantiene casi un 10% por debajo de 2024. Entre enero y noviembre se exportaron 260.681 unidades, un 9,5% menos que las 288.068 del año pasado.

Una vez más, la merma de las exportaciones a Brasil sigue marcando el ritmo del comercio exterior de las fábricas argentinas. En octubre el principal socio argentino se había llevado el 68,5% de las exportaciones, mientras que en noviembre esa tasa bajó al 67,3%.

Las exportaciones se mantienen un 9,5% abajo de 2024 luego de 11 meses. Brasil se lleva el 67,3% de los vehículos producidos en Argentina

“La industria automotriz argentina cerró noviembre con resultados dispares entre producción, exportaciones y ventas mayoristas. La menor disponibilidad de jornadas productivas, las modificaciones en los planes industriales en algunas plantas y el reordenamiento de mercado, influyeron en el desempeño mensual de la producción", explicó Rodrigo Pérez Graziano, presidente de ADEFA.

El directivo destacó que “aun así, el sector sostuvo niveles de actividad que, en el acumulado del año, muestran cierta estabilidad en producción y un crecimiento significativo en ventas mayoristas, aunque con un retroceso en las exportaciones”,

En este contexto, el directivo remarcó que como se destaca en la agenda de trabajo de la entidad, el frente externo “sigue siendo un desafío estratégico para nosotros. Por el modelo exportador de nuestra industria seguimos haciendo foco en la necesidad de avanzar en la reducción de la carga fiscal, tanto a nivel nacional como provincial y municipal, entendiendo que este es un camino que debe profundizarse en la medida en que las condiciones fiscales lo permitan”, dijo.

En lo que respecta a las ventas mayoristas, las fábricas comercializaron 35.249 unidades a su red de concesionarios, un 21,3% menos si se compara con octubre, y un 12,1% menos respecto a noviembre del año pasado.

De enero a noviembre, las automotrices colocaron en sus redes un total de 535.270 unidades, lo que arrojó un crecimiento de 47,9% respecto de las 361.944 unidades que se comercializaron en el mismo período de 2024.

