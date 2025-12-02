Mercados: la Bolsa opera en suba por sexto día y los bonos se mantienen estables

Los ADR aún operan por debajo de los precios de cierre de 2024.

Las acciones y los bonos argentinos son operados con tendencia alcista, en un último mes del año que luce prometedor para las cotizaciones, aunque condicionado a la vez por el devenir de los mercados del exterior.

A las 11:30 horas, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires sube 0,6%, en los 3.080.000 puntos. Se trata de la sexta suba consecutiva en pesos para el panel líder.

El S&P Merval viene descontando rápido las pérdidas de 2025. Medido en dólares “contado con liquidación”, el panel supera los USD 2.000 y se encuentra un 4% debajo del nivel de cierre de 2024.

En cuanto a los ADR y acciones de compañías argentinas que son negociados en dólares en Wall Street, muestran alzas por la mañana. Entre las principales referencias, Pampa Energía cae 0,5%, Grupo Galicia sube un 0,6%, mientras que YPF avanza 0,6 por ciento.

Los bonos en dólares -Globales y Bonares- avanzan un tenue 0,1%, mientras que el riesgo país de JP Morgan gana un entero, en los 648 puntos básicos.

“Se frenó la recuperación de los activos Hard Dollar. El mercado sigue a la espera de señales que confirmen la capacidad de acumulación de reservas. De todas maneras, seguimos viendo una brecha demasiado amplia en el tramo corto entre la curva Ley New York y la Ley Argentina. Esperamos movimientos oficiales durante diciembre para hacer caja y pagar vencimientos de enero", consideraron los analistas de MegaQM.

En cuanto a la economía real, un driver que día a día cobra más relevancia para valuar los activos argentinos, la recaudación tributaria de noviembre aumentó 19,7% interanual, lo que implica una contracción real del 8,9% respecto del mismo mes del año pasado, si se considera que una inflación mensual en torno al 2,5% para noviembre.

“La caída se explica principalmente por la elevada base de comparación del impuesto a los bienes personales, ya que los ingresos de noviembre de 2024 incluyeron el régimen especial, el fin de la recaudación del impuesto PAIS y los ingresos de la primera etapa del blanqueo, que habían elevado las cifras del año pasado”, estimaron los expertos de Max Capital.

Los derechos de exportación cayeron 69% interanual en términos reales, en parte debido a las liquidaciones anticipadas durante el primer semestre de 2025, tras la reducción temporal de las retenciones y los USD 7.000 millones adelantados bajo el esquema de arancel cero implementado a fines de septiembre.

Los impuestos vinculados a la actividad doméstica mostraron resultados mixtos: en términos reales, el IVA cayó 2,7% interanual, las contribuciones a la seguridad social bajaron 1,1%, el impuesto a las ganancias se contrajo 2,9%, el impuesto a los débitos y créditos disminuyó 5,4%, mientras que los aranceles de importación aumentaron 21,4%, siempre en comparación con septiembre de 2024.

“El IVA, que actúa como un indicador adelantado de la actividad, registró una leve contracción, lo que sugiere que la actividad económica se ha desacelerado”, concluyó Max Capital.

“Los datos oficiales del Intercambio Comercial Argentino (ICA del INDEC) para el período de enero a agosto de 2025 muestran una dinámica preocupante. Mientras que las exportaciones alcanzaron los USD 55.367 millones, representando un modesto aumento del 6,2% interanual, las importaciones se dispararon a USD 50.296 millones, un incremento del 32,1% en comparación con el mismo período del año anterior”, puntualizó un informe de la compañía de logística y comercio exterior Jidoka.

“Esta asimetría en el crecimiento ha provocado que el superávit comercial se contraiga a USD 5.071 millones, una cifra significativamente menor a los USD 14.075 millones registrados entre enero y agosto de 2024. Esto representa una caída del 64% en el saldo positivo, un dato que no puede pasar desapercibido”, agregó el reporte de Jidoka.

Para el contexto internacional, MegaQM observó que “la semana que viene se reúne la Fed y el mercado espera un nuevo recorte de tasa. Esto a pesar de datos de inflación que fueron algo más altos que lo esperado e info de empleo -demorada por shutdown- que resultó mejor a lo esperado. La soja mantiene su tendencia alcista y el petróleo recuperó algo de lo perdido en semanas anteriores".

En el plano externo, un informe de IEB explicó que “en los últimos días, las voces más moderadas dentro de la Reserva Federal de EEUU (Fed) ganaron protagonismo. Como resultado, las probabilidades de un recorte en diciembre ascendieron por encima del 85% a comienzos de esta semana.

“El secretario del Tesoro, Scott Bessent, señaló que el martes se completaría la segunda ronda de entrevistas para elegir al próximo presidente de la Fed y que Donald Trump anunciaría su decisión antes de Navidad. Ese mismo día, Bloomberg indicó que Kevin Hassett, director del Consejo Económico Nacional, se perfila como el principal candidato para presidir la Fed luego de mayo del próximo año".