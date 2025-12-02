El dólar tocó su valor más alto en un mes y se acerca al techo de las bandas cambiarias

El tipo de cambio oficial quedó un 3,9% debajo del techo de las bandas.

Con una leve suba el dólar mayorista anotó su precio más alto en un mes, mientras que el segmento minorista rompió la monotonía también con leve alza después de cuatro días de estabilidad.

El mayorista ganó 3,50 pesos o 0,2% en el día, a 1.455 pesos, su nivel más alto desde el 3 de noviembre ($1.482). El tipo de cambio oficial permanece 56,98 pesos o 3,9% debajo de la banda superior del esquema cambiario del Banco Central, hoy en los 1.511,98 pesos.

El tipo de cambio oficial anotó un récord de cierre en los $1.492 el 24 de octubre, la última rueda operativa antes de las elecciones legislativas.

“Continúan sumándose ruedas de monótona calma en el dólar mayorista, ‘clavado’ en los $1.450 mientras sigue el debate entre los operadores sobre el balance cambiario de un diciembre donde suele tradicionalmente aumentar la demanda de dinero”, afirmó el economista Gustavo Ber.

“Ocurre que las mayores necesidades de pesos podrían reacomodar a la baja a la divisa, e incluso dejar espacio para que pudieran acelerarse las compras oficiales bajo la estrategia de acumulación de reservas, más allá de que viene ganando consenso de que la mayor parte debería venir por la cuenta financiera”, continuó el titular del Estudio Ber.

El dólar al público terminó con una suba de cinco pesos o 0,3%, a $1.480 para la venta en el Banco Nación. La divisa interrumpió una serie de cuatro días consecutivos estabilizado en los 1.475 pesos. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar promedió $1.476,76 para la venta (suba de 1,70 peso o 0,1%) y $1.425,22 para la compra.

El dólar blue quedó negociado sin cambios, a $1.445 para la venta, nivel que se mantiene como el más bajo entre todas las franjas del mercado.

La provincia de Santa Fe está ofreciendo un nuevo bono en dólares bajo ley de Nueva York, con el objetivo de colocar entre USD 500 millones y USD 1.000 millones, con un plazo de 9 años.

“Tras las elecciones, la Ciudad de Buenos Aires fue la primera provincia en emitir un bono en dólares con un rendimiento de 8,125% anual y una vida media de 7 años, y ahora Santa Fe busca aprovechar la misma ventana que se abrió después de las elecciones”, indicó Max Capital.

Un análisis de Portfolio Personal Inversiones identificó dos factores que contribuyen a la estabilidad cambiaria en diciembre:

-Por un lado, diciembre se caracteriza por un fuerte aumento estacional de la demanda de dinero. A modo de ejemplo, en diciembre de 2024, el M2 privado transaccional (pesos no remunerados) subió 8,7% real meramente por factores estacionales, y el promedio de los últimos cuatro años fue de 8,3%. En este contexto, no descartamos que el Tesoro aproveche el momentum para adquirir reservas en lugar de dejar que el tipo de cambio sea presionado a la baja.

-Por otro lado, diciembre no presenta vencimientos relevantes para el Tesoro (menos de USD 300 millones), acotando así la necesidad de recurrir al Central para cubrir obligaciones, lo que evitará un deterioro de la posición de reservas netas por este factor. Respecto a los pagos relevantes de soberanos hard dollar de enero, durante diciembre se irán barajando vías para afrontarlos, dentro de las cuales algunas podrían no afectar las reservas.

También desde el lado de ingreso de divisas a la economía, CIARA (Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina) y CEC (Centro Exportador de Cereales) informaron que en noviembre, los exportadores de oleaginosas y cereales liquidaron USD 760 millones, una caída del 62% interanual, y del 32% respecto del mes anterior. La fuerte disminución refleja las liquidaciones anticipadas de septiembre bajo la suspensión temporal de los derechos de exportación (Decreto 682/2025), mientras que en el acumulado del año, los ingresos se sostienen un 24% por encima a los del mismo lapso de 2024.