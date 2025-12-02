De cuánto es la Asignación Universal por Hijo de ANSES en diciembre 2025

La actualización de la Asignación Universal por Hijo impacta en los beneficiarios (foto: REUTERS/Agustin Marcarian)

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció el calendario y los montos correspondientes a la Asignación Universal por Hijo (AUH) para diciembre de 2025. El último mes del año viene marcado por incrementos en los haberes sociales, actualizaciones de topes, la aplicación de bonos y el pago del aguinaldo.

El calendario detalla los nuevos valores y el cronograma, como así también los requisitos para acceder al beneficio.

De cuánto son las asignaciones de ANSES en diciembre

Mediante la Resolución 359/2025, el Gobierno nacional dispuso una actualización del 2,34% en todas las prestaciones del sistema previsional y de la seguridad social, conforme la variación del Índice de Precios al Consumidor de octubre. De esta manera, los montos de las asignaciones familiares y universales, como la AUH y la Asignación Familiar por Hijo, también fueron ajustados.

A partir de diciembre, el haber mínimo garantizado para los jubilados quedó en 340.879,59 pesos y el máximo en 2.293.796,92. Para las prestaciones universales y familiares administradas por ANSES, el ajuste fue del mismo porcentaje. También se modificaron los rangos y topes de ingresos familiares que determinan quiénes pueden acceder a los beneficios y en qué monto.

Una característica central de este esquema es la exclusión automática de los hogares en los que algún miembro registre ingresos superiores a 2.511.024 pesos mensuales. Así, aunque el ingreso total no supere el máximo permitido, el grupo familiar queda fuera del sistema de asignaciones si uno de sus integrantes supera ese límite individual.

Entre las prestaciones alcanzadas por la actualización figuran: AUH, Asignación por Embarazo, Asignación por Nacimiento, Asignación por Adopción, Asignación por Matrimonio, Asignaciones por Hijo con Discapacidad y las ayudas escolares anuales. Además, el Ministerio de Economía comunicó que el cobro de diciembre incluye el segundo pago anual del aguinaldo y, para jubilados con haber mínimo y titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), un bono adicional de 70.000 pesos.

Quiénes reciben la AUH de ANSES

La Asignación Universal por Hijo está destinada a familias en situaciones de vulnerabilidad social y económica. Pueden recibirla personas desocupadas, trabajadoras informales, empleadas domésticas registradas y monotributistas de las categorías más bajas, siempre que los ingresos del grupo familiar no excedan el tope establecido para el mes vigente.

Es fundamental tener actualizado el grupo familiar, los datos personales y el cumplimiento de la presentación anual de la Libreta, que acredita la regularidad escolar y los controles de salud de los menores. Solo así se habilita el cobro total del beneficio. Según el Gobierno nacional, el objetivo de la AUH es “garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes en todo el territorio argentino” y reforzar los ingresos de los sectores más vulnerables.

A partir de la Resolución 361/2025, los montos y topes de ingreso fueron ajustados en igual medida que el resto de las prestaciones sociales. También se incluyen variantes como la Asignación por Hijo con Discapacidad, sin tope de ingreso, destinada a familias que tienen hijos con certificado vigente y que cumplen con los requisitos establecidos.

Entre las asignaciones contempladas están:

AUH por hijo menor de 18 años

AUH por hijo con discapacidad (sin tope de ingresos)

Asignación por Embarazo para Protección Social

Ayuda Escolar para hijas e hijos en edad escolar

Cuándo cobro la AUH de ANSES en diciembre 2025

El calendario oficial publicado por ANSES establece que el pago de la AUH y la Asignación Familiar por Hijo corresponde a la siguiente distribución, de acuerdo con la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI):

DNI terminados en 0: 9 de diciembre

DNI terminados en 1: 10 de diciembre

DNI terminados en 2: 11 de diciembre

DNI terminados en 3: 12 de diciembre

DNI terminados en 4: 15 de diciembre

DNI terminados en 5: 16 de diciembre

DNI terminados en 6: 17 de diciembre

DNI terminados en 7: 18 de diciembre

DNI terminados en 8: 19 de diciembre

DNI terminados en 9: 22 de diciembre

¿Los planes sociales reciben aguinaldo?

Durante diciembre, los beneficiarios de jubilaciones, pensiones mínimas y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) perciben, además de sus haberes regulares, el aguinaldo correspondiente al segundo semestre del año. También se asignará un bono extraordinario de 70.000 pesos a quienes cobren el haber mínimo y la prestación de PUAM.

Respecto de las asignaciones familiares y universales, como la AUH, no se paga aguinaldo. Sin embargo, las actualizaciones porcentuales en los montos y la continuidad de los programas alimentarios refuerzan los ingresos de los hogares más vulnerables.

El Ministerio de Capital Humano y la ANSES informaron que los beneficiarios de programas sociales que no sean jubilaciones o pensiones no acceden al medio sueldo extra de diciembre, salvo que exista una disposición especial en los decretos de cada programa. Hasta el momento, no se anunció un aguinaldo para titulares de la AUH.