Economía

De cuánto es la Asignación Universal por Hijo de ANSES en diciembre 2025

El Gobierno nacional aplicó una suba del 2,34% que impacta también sobre las asignaciones familiares tras el ajuste por inflación dispuesto en la Resolución 359/2025

Guardar
La actualización de la Asignación
La actualización de la Asignación Universal por Hijo impacta en los beneficiarios (foto: REUTERS/Agustin Marcarian)

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció el calendario y los montos correspondientes a la Asignación Universal por Hijo (AUH) para diciembre de 2025. El último mes del año viene marcado por incrementos en los haberes sociales, actualizaciones de topes, la aplicación de bonos y el pago del aguinaldo.

El calendario detalla los nuevos valores y el cronograma, como así también los requisitos para acceder al beneficio.

De cuánto son las asignaciones de ANSES en diciembre

Mediante la Resolución 359/2025, el Gobierno nacional dispuso una actualización del 2,34% en todas las prestaciones del sistema previsional y de la seguridad social, conforme la variación del Índice de Precios al Consumidor de octubre. De esta manera, los montos de las asignaciones familiares y universales, como la AUH y la Asignación Familiar por Hijo, también fueron ajustados.

A partir de diciembre, el haber mínimo garantizado para los jubilados quedó en 340.879,59 pesos y el máximo en 2.293.796,92. Para las prestaciones universales y familiares administradas por ANSES, el ajuste fue del mismo porcentaje. También se modificaron los rangos y topes de ingresos familiares que determinan quiénes pueden acceder a los beneficios y en qué monto.

Una característica central de este esquema es la exclusión automática de los hogares en los que algún miembro registre ingresos superiores a 2.511.024 pesos mensuales. Así, aunque el ingreso total no supere el máximo permitido, el grupo familiar queda fuera del sistema de asignaciones si uno de sus integrantes supera ese límite individual.

Entre las prestaciones alcanzadas por la actualización figuran: AUH, Asignación por Embarazo, Asignación por Nacimiento, Asignación por Adopción, Asignación por Matrimonio, Asignaciones por Hijo con Discapacidad y las ayudas escolares anuales. Además, el Ministerio de Economía comunicó que el cobro de diciembre incluye el segundo pago anual del aguinaldo y, para jubilados con haber mínimo y titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), un bono adicional de 70.000 pesos.

Quiénes reciben la AUH de ANSES

La Asignación Universal por Hijo está destinada a familias en situaciones de vulnerabilidad social y económica. Pueden recibirla personas desocupadas, trabajadoras informales, empleadas domésticas registradas y monotributistas de las categorías más bajas, siempre que los ingresos del grupo familiar no excedan el tope establecido para el mes vigente.

Es fundamental tener actualizado el grupo familiar, los datos personales y el cumplimiento de la presentación anual de la Libreta, que acredita la regularidad escolar y los controles de salud de los menores. Solo así se habilita el cobro total del beneficio. Según el Gobierno nacional, el objetivo de la AUH es “garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes en todo el territorio argentino” y reforzar los ingresos de los sectores más vulnerables.

A partir de la Resolución 361/2025, los montos y topes de ingreso fueron ajustados en igual medida que el resto de las prestaciones sociales. También se incluyen variantes como la Asignación por Hijo con Discapacidad, sin tope de ingreso, destinada a familias que tienen hijos con certificado vigente y que cumplen con los requisitos establecidos.

Entre las asignaciones contempladas están:

  • AUH por hijo menor de 18 años
  • AUH por hijo con discapacidad (sin tope de ingresos)
  • Asignación por Embarazo para Protección Social
  • Ayuda Escolar para hijas e hijos en edad escolar

Cuándo cobro la AUH de ANSES en diciembre 2025

El calendario oficial publicado por ANSES establece que el pago de la AUH y la Asignación Familiar por Hijo corresponde a la siguiente distribución, de acuerdo con la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI):

  • DNI terminados en 0: 9 de diciembre
  • DNI terminados en 1: 10 de diciembre
  • DNI terminados en 2: 11 de diciembre
  • DNI terminados en 3: 12 de diciembre
  • DNI terminados en 4: 15 de diciembre
  • DNI terminados en 5: 16 de diciembre
  • DNI terminados en 6: 17 de diciembre
  • DNI terminados en 7: 18 de diciembre
  • DNI terminados en 8: 19 de diciembre
  • DNI terminados en 9: 22 de diciembre

¿Los planes sociales reciben aguinaldo?

Durante diciembre, los beneficiarios de jubilaciones, pensiones mínimas y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) perciben, además de sus haberes regulares, el aguinaldo correspondiente al segundo semestre del año. También se asignará un bono extraordinario de 70.000 pesos a quienes cobren el haber mínimo y la prestación de PUAM.

Respecto de las asignaciones familiares y universales, como la AUH, no se paga aguinaldo. Sin embargo, las actualizaciones porcentuales en los montos y la continuidad de los programas alimentarios refuerzan los ingresos de los hogares más vulnerables.

El Ministerio de Capital Humano y la ANSES informaron que los beneficiarios de programas sociales que no sean jubilaciones o pensiones no acceden al medio sueldo extra de diciembre, salvo que exista una disposición especial en los decretos de cada programa. Hasta el momento, no se anunció un aguinaldo para titulares de la AUH.

Temas Relacionados

AUHAsignación Universal por HijoANSESÚltimas noticiasNewsroom BUE

Últimas Noticias

Una reconocida marca de ropa brasileña llegó a un shopping porteño: qué vende y a qué precios

La nueva firma ya se instaló en CABA y busca expandirse a más provincias en un plazo de 5 años

Una reconocida marca de ropa

Reforma laboral: qué habría que cambiar de las asignaciones familiares, según un estudio privado

La diferencia en el cobro según la situación registral genera una brecha que desincentiva el empleo formal, de acuerdo al informe

Reforma laboral: qué habría que

“Podrá discutirse lo técnico, pero Argentina va camino a bajar la inflación”, dijo el presidente del Banco Central de Perú

Julio Velarde Flores, máxima autoridad monetaria de Perú desde hace 19 años, se presentó en Buenos Aires ante empresarios y economistas, donde explicó sus ideas sobre estabilización y reservas, y respondió preguntas sobre el rol de las divisas en los planes de estabilización

“Podrá discutirse lo técnico, pero

Por primera vez en el año, cayó la venta de motos 0 km en noviembre: por qué y qué se espera para los próximos meses

A diferencia de los autos, la estacionalidad de las motos suele mostrar aumento de ventas a medida que se acerca el verano. Este año ocurrió lo contrario, y la caída también es en relación a 2024

Por primera vez en el

La OCDE redujo la proyección de crecimiento para la Argentina y revisó al alza la inflación

El organismo que encabeza Mathias Cormann publicó un nuevo informe con sus previsiones y enumeró los motores de la economía para los próximos años. Cuáles son los riesgos

La OCDE redujo la proyección
DEPORTES
Con 20 millones de dólares

Con 20 millones de dólares para gastar, las figuras que buscará Marcelo Gallardo para la refundación de River Plate

Enzo Fernández recordó el video de los festejos de la selección argentina tras la Copa América que desató un conflicto con Francia: “Fue una época difícil”

Controversia en Brasil: salió de prisión tras cumplir una condena por tráfico de drogas y jugó la final con una tobillera electrónica

Copa del Mundo de Rugby 2027: cómo será el histórico sorteo con todos los equipos definidos y qué rivales podrían enfrentar Los Pumas

Cómo quedó el mapa de pilotos de la Fórmula 1 para la temporada 2026 tras la confirmación de los tres pilotos de Red Bull

TELESHOW
Allegra, la hija de Nicole

Allegra, la hija de Nicole Neumann y Fabián Cubero, presentó a su novio con un tierno video

Marta Fort volvió a sincerarse sobre la interna familiar: “Vamos a tener que ganar un derecho de piso”

Se conoció con quien estuvo en pareja Darío Cvitanich luego de separarse de Chechu Bonelli

El inesperado guiño entre Wanda Nara y Benjamín Vicuña en pleno conflicto con la China Suárez

Grego Rossello recordó cómo fue la insólita primera cita con Paloma Silberberg: “No lo podía creer”

INFOBAE AMÉRICA

Putin dijo que Rusia está

Putin dijo que Rusia está lista si Europa “quiere la guerra” antes de reunirse con enviados de Trump

Incertidumbre en Bolivia tras el anuncio de Rodrigo Paz sobre el fondo de pensiones: “No están sus aportes”

Casi 200 activistas e intelectuales cubanos le pidieron al papa León XIV que interceda por el preso político en huelga de hambre Yosvany Rosell García

Lituania acusó a Bielorrusia de un ataque híbrido tras la irrupción de globos en el aeropuerto de Vilna

Nuevo récord de protestas mensuales contra la dictadura de Díaz-Canel: el Observatorio Cubano de Conflictos registró más de 1.300