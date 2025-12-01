Economía

Confirmaron el pago del bono de $70 mil para jubilados y pensionados: cómo quedan los haberes de diciembre

La medida, publicada en el Boletín Oficial, beneficiará a quienes cobran prestaciones mínimas, incluyendo pensiones no contributivas y la Pensión Universal para el Adulto Mayor

Guardar
El Gobierno oficializó el pago
El Gobierno oficializó el pago del último bono extraordinario del año

El Gobierno nacional, mediante el Decreto 848/2025, dispuso el otorgamiento del último bono extraordinario de 70.000 pesos destinado a jubilados, pensionados y beneficiarios de prestaciones del sistema de seguridad social, con el objetivo de compensar la pérdida de poder adquisitivo en los haberes mínimos.

El decreto se publicó esta madrugada en el Boletín Oficial. De esta manera, establecieron, como en ocasiones anteriores, que el beneficio alcanzará a los titulares de prestaciones contributivas previsionales administradas por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). También resultarán incluidos los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor, los que reciben pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más y otras prestaciones asistenciales.

La normativa detalló que para acceder al bono extraordinario, los beneficiarios “deben encontrarse vigentes en el mismo mensual en que se realice su liquidación y el mismo no será susceptible de descuento alguno ni computable para ningún otro concepto”, teniendo en cuenta que en diciembre también se paga el aguinaldo. En el caso de beneficios de pensión, cualquiera sea la cantidad de copartícipes, estos serán considerados como un único titular a los fines de la percepción, señala el texto oficial.

De acuerdo con la reglamentación, quienes perciban un haber igual o inferior al mínimo previsional garantizado, recibirán el monto total del bono extraordinario. Para los titulares que superen ese umbral, el refuerzo se ajustará para que la suma de haberes y bono no exceda el mínimo más el máximo previsto en el decreto. El monto será abonado en el corriente mes, tal como se viene otorgando desde hace más de un año.

“La referida Ley N° 27.609 implicó efectos perjudiciales para todos los jubilados y pensionados, pero principalmente respecto de aquellos de menores ingresos, resultando necesario acudir a su sostenimiento mediante el otorgamiento de ayudas económicas previsionales y/o bonos extraordinarios previsionales mensuales por diferentes montos, desde el mes de enero de 2024 y hasta noviembre de 2025, inclusive”, según expuso el decreto.

A su vez, indicaron que ANSES quedará facultada para dictar las normas complementarias y aclaratorias necesarias para implementar el pago, administrar, supervisar y eventualmente recuperar percepciones indebidas vinculadas al bono extraordinario. La vigencia de la medida se establece desde el día de su publicación oficial y será implementada en el mensual de diciembre.

El jueves de la semana pasada, el Gobierno oficializó el último ajuste del año para jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares, a través de las resoluciones 359/2025 y 361/2025 publicadas en el Boletín Oficial. La medida, que entra en vigencia este mes, responde al mecanismo de actualización mensual vinculado a la evolución del Índice de Precios al Consumidor Nacional (IPC) elaborado por el INDEC.

El nuevo incremento aplicado es del 2,34% sobre los valores vigentes y corresponde a la inflación registrada en octubre, según detallaron desde ANSES. A partir de esta actualización, el haber mínimo garantizado para las jubilaciones quedó establecido en $340.879,59, mientras que el haber máximo será de $2.293.796,92. La base imponible mínima utilizada para el cálculo de aportes se fijó en $114.808,17 y la máxima, en $3.731.212,01. A estos valores, se le sumará el monto del bono. De esta manera, quienes cobren la mínima percibirán $410.879,59.

Los aumentos no solo abarcan a los haberes jubilatorios regulares, sino también a las prestaciones básicas del sistema previsional. Así, la Prestación Básica Universal (PBU) alcanzará $155.936,86 y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) será de $272.703,67 desde diciembre, detallaron fuentes oficiales.

Para los ingresos de las asignaciones familiares que otorga el Estado nacional, el incremento será el mismo que se aplicó sobre los beneficiarios del sistema previsional. También se actualizaron en igual proporción los límites y rangos de ingresos del grupo familiar que determinan el acceso y el monto a percibir.

A su vez, el Gobierno aclaró que cualquier integrante del grupo familiar que supere los $2.511.024 excluirá automáticamente a la familia del cobro de asignaciones, aunque la suma total no sobrepase el máximo estipulado en los nuevos anexos.

Temas Relacionados

Bono extraordinario previsionalANSESJubiladosúltimas noticias

Últimas Noticias

Modificaron el Presupuesto 2025, con refuerzos en las partidas de Seguridad, Defensa, Salud y Educación

El Gobierno dispuso una reasignación del los recursos dirigidos a ministerios, organismos y empresas estatales tras la prórroga de la previsión anterior

Modificaron el Presupuesto 2025, con

¿Más lejos del “viejo continente”?: el comercio de la Argentina con la Unión Europea tocó mínimos históricos

Tanto exportaciones como importaciones están en sus niveles más bajos casi cuatro décadas. El tratado de libre comercio del Mercosur con la UE podría revertir el declive

¿Más lejos del “viejo continente”?:

El gobierno seguirá aplicando motosierra al Estado en 2026: cuánto redujo el empleo público en sus primeros dos años

La Casa Rosada planea continuar ajustando la plantilla estatal. Desde diciembre de 2023 todos los sectores de la administración nacional tuvieron recortes

El gobierno seguirá aplicando motosierra

Una diputada provincial bonaerense propuso un impuesto a la emisión de gases de las vacas

Lucía Klug, de UxP y vinculada a Juan Grabois, presentó un proyecto para crear un “fondo fiduciario” gravando la emisión de metano atribuible a flatulencias y eructos vacunos. Contundente rechazo de Carbap

Una diputada provincial bonaerense propuso

Elio del Re, presidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos: “Para nosotros es un fracaso despedir”

El titular de Adimra, una de las principales entidades nucleadas en la UIA, explicó que la caída de actividad y el aumento de las importaciones están llevando a empresas del sector a ajustar su plantilla

Elio del Re, presidente de
DEPORTES
Durísimas acusaciones de Argentinos a

Durísimas acusaciones de Argentinos a Boca tras la eliminación en La Bombonera: la respuesta de Claudio Úbeda

Los filosos dardos entre Red Bull y Mercedes por la controvertida maniobra entre Antonelli y Norris en el GP de Qatar

Con un golazo en el minuto 114, Nacional le gano 1-0 a Peñarol y se consagró campeón de Uruguay

“Te espero afuera”: el áspero cruce de Enzo Fernández con el arquero del Arsenal en el clásico de la Premier League

Faustino Oro recuperó la sonrisa: ganó y otra vez es puntero del campeonato argentino

TELESHOW
Shakira destacó la conexión única

Shakira destacó la conexión única que la une con Bizarrap: “Dios los cría y ellos se juntan”

La confesión de Adrián Suar sobre el trío sexual que no fue con Gustavo Bermúdez en el estreno de Las chicas de la culpa

Valu Cervantes y Enzo Fernández, a puro amor: postales juntos, compras navideñas y tiernas fotos de sus hijos

Charly García fue a grabar al estudio del Corcho Rodríguez

Wanda Nara presentó la “casa de sus sueños” y los últimos detalles en su construcción: “Mi proyecto”

INFOBAE AMÉRICA

Semana del arte en Miami

Semana del arte en Miami despliega ferias, museos y espectáculos únicos

Los sentimientos colectivos y representaciones sociales que permitieron el avance de la ultraderecha

La belleza del día: “Figuras interiores” o la pasión secreta de Patricia Preece y Dorothy Hepworth

Claire McCardell, la diseñadora olvidada que revolucionó la moda femenina

Observadores internacionales fueron expulsados de un centro de votación en Honduras por colectivos afines al partido oficialista