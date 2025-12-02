Cuándo cobro Anses: el calendario de pagos de diciembre 2025 para jubilados, beneficiarios de AUH y planes sociales

La Agencia Nacional de Seguridad Social (Anses) difundió el cronograma de pagos correspondiente a diciembre de 2025 para jubilaciones y pensiones, abarcando tanto a quienes perciben el haber mínimo como a quienes reciben montos superiores. El calendario también contempla las fechas de pago de asignaciones familiares, asignaciones universales por hijo, Asignación por Embarazo, Prenatal y por Maternidad, junto con las asignaciones de pago único por matrimonio, adopción y nacimiento.
El esquema anunciado incluye igualmente los pagos de pensiones no contributivas y de la Prestación por Desempleo, organizados según el tipo de plan. En la mayoría de los casos, las fechas se determinan de acuerdo con el último número del documento de los beneficiarios.
Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo
• DNI terminados en 0: 9 de diciembre
• DNI terminados en 1: 10 de diciembre
• DNI terminados en 2 y 3: 11 de diciembre
• DNI terminados en 4 y 5: 12 de diciembre
• DNI terminados en 6 y 7: 15 de diciembre
• DNI terminados en 8 y 9: 16 de diciembre
Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo
• DNI terminados en 0 y 1: 17 de diciembre
• DNI terminados en 2 y 3: 18 de diciembre
• DNI terminados en 4 y 5: 19 de diciembre
• DNI terminados en 6 y 7: 22 de diciembre
• DNI terminados en 8 y 9: 23 de diciembre
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
• DNI terminados en 0: 9 de diciembre
• DNI terminados en 1: 10 de diciembre
• DNI terminados en 2: 11 de diciembre
• DNI terminados en 3: 12 de diciembre
• DNI terminados en 4: 15 de diciembre
• DNI terminados en 5: 16 de diciembre
• DNI terminados en 6: 17 de diciembre
• DNI terminados en 7: 18 de diciembre
• DNI terminados en 8: 19 de diciembre
• DNI terminados en 9: 22 de diciembre
Asignación por Embarazo
• DNI terminados en 0: 10 de diciembre
• DNI terminados en 1: 11 de diciembre
• DNI terminados en 2: 12 de diciembre
• DNI terminados en 3: 15 de diciembre
• DNI terminados en 4: 16 de diciembre
• DNI terminados en 5: 17 de diciembre
• DNI terminados en 6: 18 de diciembre
• DNI terminados en 7: 19 de diciembre
• DNI terminados en 8: 22 de diciembre
• DNI terminados en 9: 23 de diciembre
Asignación por Prenatal
• DNI terminados en 0 y 1: 15 de diciembre
• DNI terminados en 2 y 3: 16 de diciembre
• DNI terminados en 4 y 5: 17 de diciembre
• DNI terminados en 6 y 7: 18 de diciembre
• DNI terminados en 8 y 9: 19 de diciembre
Asignación por Maternidad
• Todas las terminaciones de documento: 15 de diciembre al 12 de enero
Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)
• Todas las terminaciones de documento: 10 de diciembre al 12 de enero
Pensiones No Contributivas
• DNI terminados en 0 y 1: 9 de diciembre
• DNI terminados en 2 y 3: 10 de diciembre
• DNI terminados en 4 y 5: 11 de diciembre
• DNI terminados en 6 y 7: 12 de diciembre
• DNI terminados en 8 y 9: 12 de diciembre
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
• Todas las terminaciones de documento: 9 de diciembre al 12 de enero
Prestación por Desempleo
• DNI terminados en 0 y 1: 22 de diciembre
• DNI terminados en 2 y 3: 23 de diciembre
• DNI terminados en 4 y 5: 26 de diciembre
• DNI terminados en 6 y 7: 29 de diciembre
• DNI terminados en 8 y 9: 30 de diciembre
Los valores de jubilaciones y pensiones en diciembre 2025
Mediante la resolución 359/2025, el Gobierno modificó los montos de todas las prestaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), así como de la Prestación Básica Universal (PBU) y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) para diciembre de 2025.
En esta actualización, se aplicó un incremento del 2,34% sobre los haberes vigentes, con base en la variación del Índice de Precios al Consumidor de octubre. De este modo, el haber mínimo garantizado para jubilados quedará en $340.879,59, y el haber máximo llegará a $2.293.796,92. Por su parte, el mínimo de la base imponible para aportes será de $114.808,17, mientras que el máximo se fijó en $3.731.212,01.
La resolución establece además que la Prestación Básica Universal (PBU) ascenderá a $155.936,86 y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se ubicará en $272.703,67 a partir de diciembre.
Este mes, los beneficios incluyen también el pago del aguinaldo y, en el caso de las jubilaciones mínimas y la PUAM, un bono adicional de $70.000. Así, los montos quedarán conformados de la siguiente forma:
- Jubilación mínima: $340.879,59 más bono de $70.000 y aguinaldo, totalizando $581.319,38
- Jubilación máxima: $2.293.796,92 más aguinaldo, totalizando $3.440.695,38
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $272.703,67 más bono de $70.000 y aguinaldo, totalizando $479.055,5
Los valores de las asignaciones sociales en diciembre 2025
Por otra parte, la resolución 361/2025 dispuso una actualización de los valores y topes de ingresos para las asignaciones familiares administradas por la Anses. El ajuste aplicado será del mismo porcentaje que el otorgado a quienes forman parte del sistema previsional. De esta manera, tanto los montos de las asignaciones como los rangos y límites del Ingreso del Grupo Familiar (IGF) que definen el acceso y el valor a cobrar se incrementan en igual proporción.
El Gobierno también informó que si algún miembro del grupo familiar percibe ingresos superiores a $2.511.024, la familia quedará excluida automáticamente del beneficio, incluso si la suma total no supera el máximo establecido por la normativa.
Asignación por Hijo y Prenatal
- Ingreso del Grupo Familiar (IGF) hasta $948.361:
- Valor General: $61.252
- Zona 1: $61.252
- Zona 2: $132.075
- Zona 3: $122.329
- Zona 4: $132.075
- IGF de $948.361,01 a $1.390.864:
- Valor General: $41.316
- Zona 1: $54.568
- Zona 2: $81.734
- Zona 3: $108.691
- Zona 4: $108.691
- IGF de $1.390.864,01 a $1.605.800:
- Valor General: $24.990
- Zona 1: $49.184
- Zona 2: $73.805
- Zona 3: $98.219
- Zona 4: $98.219
- IGF de $1.605.800,01 a $5.022.048:
- Valor General: $12.892
- Zona 1: $25.209
- Zona 2: $37.728
- Zona 3: $49.920
- Zona 4: $49.920
Asignación por Nacimiento (sin tope de IGF)
- Valor General y todas las zonas: $71.396
Asignación por Adopción (sin tope de IGF)
- Valor General y todas las zonas: $426.877
Asignación por Matrimonio (sin tope de IGF)
- Valor General y todas las zonas: $106.904
Asignación por Ayuda Escolar Anual (sin tope de IGF)
- Valor General: $42.039
- Zona 1: $56.075
- Zona 2: $70.135
- Zona 3: $83.797
- Zona 4: $83.797
Asignación por Hijo con Discapacidad
- IGF hasta $948.361:
- Valor General: $199.434
- Zona 1: $199.434
- Zona 2: $298.860
- Zona 3: $398.364
- Zona 4: $398.364
- IGF de $948.361,01 a $1.390.864:
- Valor General: $141.086
- Zona 1: $192.376
- Zona 2: $288.286
- Zona 3: $384.256
- Zona 4: $384.256
- Desde IGF $1.390.864,01:
- Valor General: $89.043
- Zona 1: $185.221
- Zona 2: $277.602
- Zona 3: $370.027
- Zona 4: $370.027
Asignación por Ayuda Escolar Anual para Hijo con Discapacidad (sin tope de IGF)
- Valor General: $42.039
- Zona 1: $56.075
- Zona 2: $70.135
- Zona 3: $83.797
- Zona 4: $83.797