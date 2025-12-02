Cuándo cobro Anses: el calendario de pagos de diciembre 2025 para jubilados, beneficiarios de AUH y planes sociales

ANSES publicó el calendario completo de pagos de jubilaciones, pensiones y asignaciones de diciembre de 2025.

La Agencia Nacional de Seguridad Social (Anses) difundió el cronograma de pagos correspondiente a diciembre de 2025 para jubilaciones y pensiones, abarcando tanto a quienes perciben el haber mínimo como a quienes reciben montos superiores. El calendario también contempla las fechas de pago de asignaciones familiares, asignaciones universales por hijo, Asignación por Embarazo, Prenatal y por Maternidad, junto con las asignaciones de pago único por matrimonio, adopción y nacimiento.

El esquema anunciado incluye igualmente los pagos de pensiones no contributivas y de la Prestación por Desempleo, organizados según el tipo de plan. En la mayoría de los casos, las fechas se determinan de acuerdo con el último número del documento de los beneficiarios.

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

• DNI terminados en 0: 9 de diciembre

• DNI terminados en 1: 10 de diciembre

• DNI terminados en 2 y 3: 11 de diciembre

• DNI terminados en 4 y 5: 12 de diciembre

• DNI terminados en 6 y 7: 15 de diciembre

• DNI terminados en 8 y 9: 16 de diciembre

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

• DNI terminados en 0 y 1: 17 de diciembre

• DNI terminados en 2 y 3: 18 de diciembre

• DNI terminados en 4 y 5: 19 de diciembre

• DNI terminados en 6 y 7: 22 de diciembre

• DNI terminados en 8 y 9: 23 de diciembre

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

• DNI terminados en 0: 9 de diciembre

• DNI terminados en 1: 10 de diciembre

• DNI terminados en 2: 11 de diciembre

• DNI terminados en 3: 12 de diciembre

• DNI terminados en 4: 15 de diciembre

• DNI terminados en 5: 16 de diciembre

• DNI terminados en 6: 17 de diciembre

• DNI terminados en 7: 18 de diciembre

• DNI terminados en 8: 19 de diciembre

• DNI terminados en 9: 22 de diciembre

La jubilación mínima subirá a $340.879,59 en diciembre de 2025.

Asignación por Embarazo

• DNI terminados en 0: 10 de diciembre

• DNI terminados en 1: 11 de diciembre

• DNI terminados en 2: 12 de diciembre

• DNI terminados en 3: 15 de diciembre

• DNI terminados en 4: 16 de diciembre

• DNI terminados en 5: 17 de diciembre

• DNI terminados en 6: 18 de diciembre

• DNI terminados en 7: 19 de diciembre

• DNI terminados en 8: 22 de diciembre

• DNI terminados en 9: 23 de diciembre

Asignación por Prenatal

• DNI terminados en 0 y 1: 15 de diciembre

• DNI terminados en 2 y 3: 16 de diciembre

• DNI terminados en 4 y 5: 17 de diciembre

• DNI terminados en 6 y 7: 18 de diciembre

• DNI terminados en 8 y 9: 19 de diciembre

Asignación por Maternidad

• Todas las terminaciones de documento: 15 de diciembre al 12 de enero

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

• Todas las terminaciones de documento: 10 de diciembre al 12 de enero

Pensiones No Contributivas

• DNI terminados en 0 y 1: 9 de diciembre

• DNI terminados en 2 y 3: 10 de diciembre

• DNI terminados en 4 y 5: 11 de diciembre

• DNI terminados en 6 y 7: 12 de diciembre

• DNI terminados en 8 y 9: 12 de diciembre

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

• Todas las terminaciones de documento: 9 de diciembre al 12 de enero

Prestación por Desempleo

• DNI terminados en 0 y 1: 22 de diciembre

• DNI terminados en 2 y 3: 23 de diciembre

• DNI terminados en 4 y 5: 26 de diciembre

• DNI terminados en 6 y 7: 29 de diciembre

• DNI terminados en 8 y 9: 30 de diciembre

Los programas sociales de la Anses experimentarán un incremento de 2,34% en diciembre de 2025.

Los valores de jubilaciones y pensiones en diciembre 2025

Mediante la resolución 359/2025, el Gobierno modificó los montos de todas las prestaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), así como de la Prestación Básica Universal (PBU) y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) para diciembre de 2025.

En esta actualización, se aplicó un incremento del 2,34% sobre los haberes vigentes, con base en la variación del Índice de Precios al Consumidor de octubre. De este modo, el haber mínimo garantizado para jubilados quedará en $340.879,59, y el haber máximo llegará a $2.293.796,92. Por su parte, el mínimo de la base imponible para aportes será de $114.808,17, mientras que el máximo se fijó en $3.731.212,01.

La resolución establece además que la Prestación Básica Universal (PBU) ascenderá a $155.936,86 y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se ubicará en $272.703,67 a partir de diciembre.

Este mes, los beneficios incluyen también el pago del aguinaldo y, en el caso de las jubilaciones mínimas y la PUAM, un bono adicional de $70.000. Así, los montos quedarán conformados de la siguiente forma:

Jubilación mínima : $340.879,59 más bono de $70.000 y aguinaldo, totalizando $581.319,38

Jubilación máxima : $2.293.796,92 más aguinaldo, totalizando $3.440.695,38

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $272.703,67 más bono de $70.000 y aguinaldo, totalizando $479.055,5

Los valores de las asignaciones sociales en diciembre 2025

Por otra parte, la resolución 361/2025 dispuso una actualización de los valores y topes de ingresos para las asignaciones familiares administradas por la Anses. El ajuste aplicado será del mismo porcentaje que el otorgado a quienes forman parte del sistema previsional. De esta manera, tanto los montos de las asignaciones como los rangos y límites del Ingreso del Grupo Familiar (IGF) que definen el acceso y el valor a cobrar se incrementan en igual proporción.

El Gobierno también informó que si algún miembro del grupo familiar percibe ingresos superiores a $2.511.024, la familia quedará excluida automáticamente del beneficio, incluso si la suma total no supera el máximo establecido por la normativa.

El valor general de la AUH será de $61.252 en diciembre de 2025.

Asignación por Hijo y Prenatal

Ingreso del Grupo Familiar (IGF) hasta $948.361: Valor General: $61.252 Zona 1: $61.252 Zona 2: $132.075 Zona 3: $122.329 Zona 4: $132.075

IGF de $948.361,01 a $1.390.864: Valor General: $41.316 Zona 1: $54.568 Zona 2: $81.734 Zona 3: $108.691 Zona 4: $108.691

IGF de $1.390.864,01 a $1.605.800: Valor General: $24.990 Zona 1: $49.184 Zona 2: $73.805 Zona 3: $98.219 Zona 4: $98.219

IGF de $1.605.800,01 a $5.022.048: Valor General: $12.892 Zona 1: $25.209 Zona 2: $37.728 Zona 3: $49.920 Zona 4: $49.920



Asignación por Nacimiento (sin tope de IGF)

Valor General y todas las zonas: $71.396

Asignación por Adopción (sin tope de IGF)

Valor General y todas las zonas: $426.877

Asignación por Matrimonio (sin tope de IGF)

Valor General y todas las zonas: $106.904

Asignación por Ayuda Escolar Anual (sin tope de IGF)

Valor General: $42.039

Zona 1: $56.075

Zona 2: $70.135

Zona 3: $83.797

Zona 4: $83.797

Asignación por Hijo con Discapacidad

IGF hasta $948.361: Valor General: $199.434 Zona 1: $199.434 Zona 2: $298.860 Zona 3: $398.364 Zona 4: $398.364

IGF de $948.361,01 a $1.390.864: Valor General: $141.086 Zona 1: $192.376 Zona 2: $288.286 Zona 3: $384.256 Zona 4: $384.256

Desde IGF $1.390.864,01: Valor General: $89.043 Zona 1: $185.221 Zona 2: $277.602 Zona 3: $370.027 Zona 4: $370.027



Asignación por Ayuda Escolar Anual para Hijo con Discapacidad (sin tope de IGF)

Valor General: $42.039

Zona 1: $56.075

Zona 2: $70.135

Zona 3: $83.797

Zona 4: $83.797