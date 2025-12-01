Vaca Muerta: el consorcio Southern Energy firmó un acuerdo millonario con la alemana SEFE

Frédéric Barnaud, director comercial de SEFE, y Rodolfo Freyre, presidente de Southern Energy

Southern Energy, la empresa conformada por PAE, YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG para exportar el gas de Vaca Muerta desde Río Negro por medio de barcos licuefactores, anunció un acuerdo muy importantes con SEFE Securing Energy for Europe.

Ambas acordaron un compromiso para la venta de 2 millones de toneladas anuales de GNL durante ocho años, una operación que, por su volumen y extensión, se perfila como la mayor exportación de este recurso desde Argentina hacia el mundo.

“La operación sería la mayor venta de GNL desde Argentina al mundo en términos de volumen y de plazo”, destacaron desde el consorcio local.

El contrato, rubricado por Rodolfo Freyre, presidente de Southern Energy, y Frédéric Barnaud, director comercial de SEFE, establece que los envíos comenzarán a fines de 2027, coincidiendo con la entrada en funcionamiento del “Hilli Episeyo”, el primero de los dos buques de licuefacción que Southern Energy instalará en el Golfo San Matías, en la provincia de Río Negro.

Ejecutivos de las empresas locales que firmaron el convenio y de SEFE

Este acuerdo marco, conocido como “Heads of Agreement”, prevé que la implementación definitiva de los términos pactados se concrete en los próximos meses mediante un contrato final de compraventa.

El impacto económico de la operación es considerable: las exportaciones podrían superar los USD 7.000 millones a lo largo de la vigencia del acuerdo, siempre en función de la evolución de los precios internacionales. Este flujo de divisas representa una fuente genuina de ingresos para Argentina y, al mismo tiempo, una contribución significativa a la seguridad energética del continente europeo.

El volumen comprometido equivale a más del 80% de la capacidad de producción del “Hilli Episeyo” —que puede procesar hasta 2,45 millones de toneladas anuales de GNL— y supera el 30% de la capacidad conjunta de los dos buques de licuefacción que Southern Energy prevé operar, cuya producción total alcanzará los 6 millones de toneladas anuales.

El barco Hilli Episeyo

La firma del acuerdo contó con la presencia de figuras clave del sector energético: Marcos Bulgheroni, Group CEO de PAE; Santiago Martínez Tanoira, Vicepresidente Ejecutivo de Gas y Energía de YPF; Horacio Turri, Vicepresidente Ejecutivo y Director Ejecutivo de Exploración y Producción de Pampa Energía; Martín Rueda, Managing Director de Harbour Energy en Argentina; y Federico Petersen, Chief Commercial Officer de Golar LNG.

Freyre, presidente de Southern Energy, destacó la relevancia estratégica del convenio al afirmar que “el acuerdo firmado con SEFE constituirá la primera venta a gran escala de LNG desde Argentina y representa un hito para el desarrollo futuro de las reservas de gas natural de Vaca Muerta. Estamos orgullosos en dar este primer paso en el mercado mundial de GNL con un jugador de reconocimiento internacional como SEFE”.

Por su parte, Barnaud, director comercial de SEFE, subrayó el valor de la diversificación y la cooperación internacional: “El primer acuerdo de GNL de SEFE con un proveedor sudamericano no sólo contribuye a la diversificación geográfica de nuestra cartera, sino que también fortalece la seguridad energética de Europa. Nos complace acompañar a Argentina en su camino para convertirse en un exportador mundial de GNL. Esto también le brinda a SEFE una valiosa oportunidad para continuar su colaboración con el equipo del Hilli Episeyo mientras se traslada de Camerún hacia Argentina”.

Southern Energy (SESA) está conformada por PAE (30%), YPF (25%), Pampa Energía (20%), Harbour Energy (15%) y Golar LNG (10%). Su objetivo es posicionar al país como un nuevo proveedor en el mercado mundial de GNL a partir de 2027 y para eso anunció una inversión de más de USD 15.000 millones para exportar GNL a lo largo de 20 años de operación de dos buques de licuefacción que serán instalados en el Golfo San Matías, provincia de Río Negro.

El consorcio prevé alcanzar exportaciones por más de USD 20.000 millones entre el inicio de las operaciones en 2027 y 2035.