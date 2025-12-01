Por qué crecieron las reservas pese a que el Gobierno pagó USD 1.012 millones de deuda con importadores

El BCRA canceló un vencimiento de Bopreal por más de USD 1.000 millones el primer día hábil de diciembre. REUTERS/Enrique Marcarian

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) pagó un vencimiento de USD 1.012 millones por la amortización de los Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre (Bopreal), utilizando parte de sus reservas para cumplir con la obligación. La operación tuvo un impacto mínimo en las tenencias brutas de la autoridad monetaria, que anotaron un alza de 3,6%; aunque profundizaron la tendencia negativa de las netas.

Los Bopreal fueron diseñados para ofrecer una vía a empresas y particulares con deudas comerciales externas, permitiéndoles regularizar esos compromisos frente a la escasez de divisas y las restricciones cambiarias vigentes.

La emisión de estos títulos buscó encauzar esas obligaciones a través de un instrumento financiero público, facilitando la administración de la demanda de dólares por parte del Banco Central, agilizando el pago de compromisos externos y disminuyendo la presión sobre las reservas internacionales.

Las reservas internacionales brutas del Central registraron un incremento de USD 1.462 millones (+3,6%) este lunes, alcanzando los USD 41.776 millones, pese a la cancelación del primer vencimiento de tres de los bonos. Este aumento se debió al retorno a las cuentas del BCRA de dólares pertenecientes a las carteras propias de los bancos, que habían sido transferidos fuera de la entidad el viernes anterior para cumplir con la posición global neta en moneda extranjera requerida a las entidades financieras a fines de cada mes. En efecto, entre el jueves y viernes de la semana pasada, últimos días hábiles de noviembre, habían caído USD 1.645 millones.

Según comentaron fuentes del BCRA a Infobae, “se pagaron USD 992 millones de amortización de capital del Bopreal y USD 22,5 millones de intereses”. “De ese total de USD 1.012,5 millones, unos USD 64 millones se pagaron en el exterior, que son los que únicos que salen de reservas”, agregaron.

Aunque la totalidad del desembolso no impactó en las reservas brutas —por la participación de tenedores locales—, sí tiene efecto sobre las reservas netas, que no contemplan los pasivos del ente conducido por Santiago Bausili y que son un indicador clave que la entidad tendrá que discutir nuevamente con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Actualmente, este nivel se encuentra alrededor de USD 10.000 millones por debajo de la meta fijada para diciembre.

Además, en las últimas semanas, el Banco Central activó USD 2.541 millones del swap de monedas con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, con el objetivo de cubrir parte de un pago de intereses al FMI.

De acuerdo a un informe de la consultora 1816, “luego de la activación de un tramo del swap con Estados Unidos destinado a afrontar el último vencimiento de 2025 con el FMI —y a permitir que el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, recuperara los dólares que había vendido recientemente—, las reservas netas del Banco Central se redujeron en USD 3.500 millones”.

El análisis advirtió que las tenencias netas del BCRA están en niveles cercanos a cero y entran en terreno negativo si se consideran como pasivos los compromisos en moneda extranjera por los Bopreal con vencimiento en los próximos 12 meses. “Aplicando la metodología del EFF, quedamos aproximadamente USD 13.000 millones por debajo de la meta de diciembre de 2025 acordada con el FMI”, agregaron los expertos.

Bajo la perspectiva del director ejecutivo de Equilibra, Martín Rapetti, las reservas netas del BCRA son negativas por US$ 16.000 millones. “Es un nivel bajísimo, muy por debajo de la meta del acuerdo con el FMI (- US$ 3.200 millones). Es crucial para la estabilidad macroeconómica que haya una política sostenida de acumulación de reservas”, alertó.

Por su parte, Portfolio Personal Inversiones (PPI) señaló que al 18 de noviembre, el BCRA requería sumar USD 9.430 millones para cumplir con la meta de fin de año y USD 13.630 millones para alcanzar el objetivo de mitad de año. Tras la utilización de un tramo del swap con Estados Unidos y el descuento de USD 2.541 millones, el desafío inmediato se eleva a USD 11.940 millones, lo que plantea mayores dificultades para cumplir con las metas pactadas. En este escenario, caracterizado por las limitadas compras de divisas del sector público, los analistas consideran que la posibilidad de que el Gobierno solicite un nuevo waiver -perdón por el incumplimiento de metas- adquiere mayor relevancia.