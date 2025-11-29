Economía

Ventas en baja: qué pasará con el precio de los autos 0 km en diciembre

Los vehículos quedaron caros ante un dólar que se mantuvo estable y no se disparó. En el último mes habrá poco ajuste de precios, pero puede ser tarde para recuperar un volumen de ventas alto

El mercado automotor no esperaba vender un 33% menos de autos que en octubre. Se recalcula el número anual y se espera un récord para enero. (Imagen ilustrativa Infobae)

Las ventas de autos 0 km cayeron un 33% respecto a octubre cuando normalmente deberían haber retrocedido cerca del 20% por efecto de la estacionalidad. El resultado fue sorprendente para la industria automotriz nacional, que sin embargo, ya veía un menor movimiento de los concesionarios desde mitad de mes.

Lo que cambió fue el escenario. Los dos meses de elecciones legislativas que generaron una gran incertidumbre política y económica estuvieron marcados por una suba de las tasas de interés y también de la cotización oficial del dólar. Estas variables redujeron significativamente el crédito a tasas subsidiadas por más de 60 días debido a una mayor cautela en los ahorristas.

A causa de esa situación, las ventas ya habían caído un 7,6% en octubre respecto al mes anterior. Y en septiembre, a pesar de quedar un 1,7% de agosto, el hecho de tener dos días hábiles más motivó que se debiera calcular el promedio diario, donde nuevamente la cifra fue negativa en un 6,8%.

La columna de ventas que compara noviembre con octubre arrojó todos los números en rojo

Los motivos de noviembre

Las interpretaciones para este comportamiento del mercado son variadas, y nadie parece tener certeza de lo que ocurrió para que, una vez conocido el resultado de las elecciones y la vuelta a la estabilidad, las ventas igualmente siguieran cayendo en noviembre.

“Nos caímos, no sabemos muy bien por qué, pero esperábamos números un 10% por encima de los que se dieron. Habrá que analizar cuidadosamente lo que sucedió. Volvieron las tasas más bajas y eso nos permitió aumentar la oferta de crédito a tasa 0%. El dólar volvió a subir y eso podría haber empujado las ventas otra vez, pero no ocurrió”, fue la confesión de un ejecutivo de la industria automotriz.

Lo que parece haber sucedido es que mientras los precios de noviembre subieron en promedio un 3,5%, el dólar bajó un casi un 4% en las primeras dos semanas del mes. Aunque motivados por la suba de la moneda estadounidense y un índice de inflación del 2,3%, los fabricantes aumentaron los precios con argumentos atendibles, pero quedaron a contramano de lo que pasaba en la economía.

“Los autos quedaron caros en pesos, desfasados del precio que la gente tenía en la cabeza y no los compraron. De hecho, los autos importados que se venden en dólares sí se vendieron, porque ahí no hubo desfasaje alguno”, dijeron desde otra marca.

El acuerdo con los concesionarios para comprar un auto 0km en efectivo puede tener hasta un 30% de descuento. El cliente está buscando precio

Los compradores no validaron precios

Aprovechando el lanzamiento comercial de Ram Dakota, Infobae consultó a Pablo García Leyenda, Director Comercial de Stellantis Argentina, respecto al inesperado comportamiento del mercado en noviembre.

“Entiendo que tiene que ver con la coyuntura de la estabilización y la previsibilidad económica. Va a sonar raro lo que digo, pero, con previsibilidad económica y cambiaria, también las marcas se empiezan a adecuar las ofertas comerciales. Creo que el cliente está esperando nuestras mejores ofertas para poder salir a comprar autos”, señaló.

Los concesionarios tienen el pulso del mercado en el día a día, y son los que entienden el pensamiento de los compradores. A nadie sorprende que un auto que tiene un precio de lista de $35.000.000 se venda en $25.000.000 en los últimos días del mes si se paga en efectivo.

“Es una distorsión absoluta. Bajar el precio un 30% no es lógico. Habla de la necesidad de vender que tienen y de la pérdida de márgenes de ganancia también. Cuando la gente ve esa práctica, espera que los precios bajen si no se venden los autos. No hay otra explicación”, dijo el gerente de ventas de un concesionario oficial de CABA.

De hecho, basados en esta teoría y en la cantidad de boletos que ya están comprometidos para patentar autos 0 km en los primeros días del próximo año, en el mercado automotor se estima que enero tendrá entre 70.000 y 80.000 unidades.

“Nosotros estamos trabajando con previsiones que rondan entre las 70.000 y las 75.000 unidades para enero. Obviamente, dependiendo de la primera quincena de diciembre en sensibilidad de mercado, habrá algún ajuste, pero hoy la proyección nos da ese número”, confirmó García Leyenda.

Toyota fue la única marca que no aumentó el precio de un producto masivo en noviembre. La pick-up Hilux mantuvo el primer puesto en ventas con esa condición

Aumentos mínimos en diciembre

Aunque todavía no se dieron a conocer las listas de precios de diciembre, probablemente se publiquen entre lunes y martes, en la industria existe la idea de no aumentar prácticamente nada el precio de los autos 0km.

“Los aumentos de diciembre serán mínimos, los autos quedaron caros y la gente no valida esos precios. Hay que recuperar a los compradores que decidieron esperar”, confesaron desde una automotriz este viernes luego de conocerse las cifras oficiales de ventas.

El precio y la financiación serán la herramienta que utilicen las marcas para impulsar las ventas de diciembre. Incluso Toyota, que se mantuvo siempre alejado de las financiaciones a tasa 0%, no solo no aumento el precio de Hilux en noviembre, sino que en la semana final del mes lanzó una línea de créditos prendarios con tasas subsidiadas de 14,9% anual en 12 meses con un monto máximo de financiación de 25 millones de pesos.

