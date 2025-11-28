Las ventas de autos 0 km se desplomaron 33% en noviembre: el factor estacional y la proyección de la industria

Las ventas de autos 0km cayeron más del 30% en noviembre y la suba del acumulado anual ya es menor al 50% (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estadísticamente, noviembre es un mes en el que las ventas de autos 0 km caen respecto a los períodos anteriores. La razón radica en que, por la cercanía con fin de año, muchos ahorristas ven una oportunidad si postergan la compra de un vehículo para tener un modelo un año más nuevo.

Con esa lógica, el sector automotor esperaba una merma de patentamientos cercana al 20% respecto a octubre. Sin embargo, las cifras oficiales de este mes sorprendieron incluso a los más pesimistas, ya que la caída fue del 33,2% respecto a octubre.

Según el informe publicado por el Sistema de Información Online del Mercado Automotor de Argentina (SIOMAA), en noviembre se patentaron 34.902 unidades, de las cuales 32.913 fueron autos particulares y comerciales livianos, y 1.991 correspondieron a vehículos pesados.

Los números negativos de noviembre. Perdieron contra octubre 2025 y contra noviembre de 2024

El año sigue un 50% arriba de 2024

Haber patentado casi 34.902 unidades en total no afecta el resultado positivo del año en relación con 2024. La comparación interanual del mes contra las 35.364 de noviembre del año anterior fue de un 3,6% negativo este año. Mientras tanto, en el acumulado de 11 meses, la mejora se mantiene cercana al 50% de incremento, un 49,7%, lo cual sigue siendo una excelente noticia para el sector. Hasta noviembre del año pasado se habían vendido 390.500 unidades y un año después el número actual alcanzó las 587.666.

Lo que hay que ver ahora es lo que suceda en diciembre, porque para cumplir el objetivo de 620.000 autos, una proyección actualizada después de la caída de ventas de septiembre y octubre, se deberían patentar más de 32.000 unidades en diciembre, lo que implicaría una suba del 48% respecto a los 21.761 autos de diciembre de 2024.

Con una tendencia a la baja como la que hubo en los últimos 90 días, ese objetivo no parece muy realista, por lo que el mercado automotor argentino podría quedar más cerca de los 610.000 autos en 2025, lo que implicaría que el año no sea un 50% mejor sino entre un 45% y un 47%. Lejos quedaron los pronósticos de 700.000 autos 0 km que se plantearon entre mayo y abril, pero tampoco se llegaría a los 650.000 que se consideró como el número más razonable durante buena parte del año.

Aunque en el acumulado del año siguen liderando, Toyota no pudo este mes con Volkswagen que los superó por casi 600 unidades

El impacto del cupo de híbridos y eléctricos

La única situación que podría impactar positivamente en aumentar las ventas de diciembre es la llegada de los embarques más significativos de autos correspondientes al cupo de 50.000 vehículos híbridos y eléctricos, que el Gobierno promovió con la exención impositiva del arancel de importación extra zona del 35%.

Difícilmente haya muchos clientes que cambien su decisión de comprar un auto convencional por otro con esta tecnología. Los analistas coinciden en señalar que el cupo aumentará volumen de ventas más que canibalizar el mercado de autos tradicionales.

Sin embargo, habrá casos de clientes que compraron autos híbridos y eléctricos pero esa operación no impactará de manera significativa en las cifras oficiales 2025 porque hasta que no estén nacionalizados en Argentina esos autos no se pueden patentar, y los autos llegarán en diciembre.

En esos casos se trata de boletos pero no patentamientos, y posiblemente el alta de buena parte de esos autos se produzca en enero para tener un vehículo patentado en 2026. Esto aumentará las ventas de autos 0km de enero, pero perjudicará las de diciembre 2025.

Toyota Hilux se mantuvo arriba en noviembre pero el Toyota Yaris cayó al quinto lugar

Las marcas y modelos más vendidos

Volkswagen confirmó que el acercamiento que se venía marcando sobre el liderazgo de Toyota era real, y logró quedar como la marca que más autos vendió en noviembre, alcanzando las 5.063 unidades contra 4.474 de la marca japonesa, que sin embargo sigue como la que más autos vendió en el acumulado de 11 meses.

Tercero quedó Fiat con 3.654 automóviles patentados, cuarta Renault con 3.468 y quinta Ford con 3.183 unidades. Luego siguieron Chevrolet, Peugeot, Citroën, Jeep y BAIC, que entró por primera vez en la lista de las 10 marcas con mejores ventas del mes, y superó a Nissan y Mercedes-Benz.

En el detalle por modelos, la pick-up Toyota Hilux lideró nuevamente el mercado absoluto con 1.831 patentamientos. En segundo lugar quedó el Peugeot 208 con 1.343, tercero fue el sorprendente Volkswagen Tera con 1.327, cuarto el Fiat Cronos con 1.261 y recién en quinto lugar quedó el Toyota Yaris con 1.256 vehículos.

Aunque parece un gran retroceso del Yaris, dos meses atrás el auto que lideraba la tabla, entre el Peugeot 208 el modelo más chico de Toyota sólo hay 87 unidades de diferencia y cuatro modelos involucrados.

Los diez autos más vendidos de noviembre se completaron con el Ford Ranger y sus 1.215 pick-up patentadas, Ford Territory con 1.065, Volkswagen Polo con 977, VW Amarok con 916, y Chevrolet Tracker con 907 unidades.