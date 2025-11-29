Economía

La industria bajo presión: en octubre, el 98% de los lavarropas importados llegaron desde China

El cierre de Whirlpool avivó el debate sobre costo laboral, apertura, dólar y competitividad. En el acumulado de 10 meses el gigante de Asia colocó 89% de las unidades importadas y es el más apuntado en las denuncias de dumping

Guardar

El reciente cierre de la planta de fabricación de lavarropas que Whirlpool había inaugurado hace apenas tres años en Pilar, y el consiguiente despido de 220 trabajadores, volvió a poner sobre el tapete temas como el “costo argentino” para producir localmente con un tipo de cambio que muchos empresarios y economistas consideran “atrasado” y en el contexto de la apertura comercial que decidió el gobierno para poner coto a los precios locales y reducir más rápidamente la inflación.

Desde la empresa norteamericana explicaron que a partir de ahora se dedicarán a importar, decisión similar a la tomada en 2003, cuando Whirlpool cerró la planta de heladeras que tenía en San Luis. Ahora pasó lo mismo, explicaron: el negocio no anduvo y la decisión fue impulsada desde la filial brasileña de la cual depende la operación argentina.

infografia

Como precisó Infobae, la importación de lavarropas automáticos, que en 2024 había sido de poco más de 90.000 unidades, casi se decuplicó en los primeros diez meses de este año, en que sumó 916.000 unidades, como puede verse en el gráfico de arriba.

Una precisión adicional, que describe la presión competitiva que sufren las empresas industriales no solo de la Argentina, sino de casi todo el mundo, es que la absoluta mayoría de esos lavarropas proviene de China. Según datos que recogió Infobae de fuentes del sector, en los primeros diez meses del año de los poco más de 916.000 lavarropas automáticos importados, poco menos de 814.000, el 89% del total, vinieron de China.

Dominio excluyente

El dominio chino se fue haciendo excluyente: en octubre, último mes para el que se cuenta con datos, la importación de lavarropas de China explicó el 98% del total. Si se toman los datos desde junio, cuando la importación mensual de lavarropas chinos sobrepasó las 100.000 unidades, en cada mes de los últimos cinco, el ingreso de lavarropas de China superó el acumulado anual de cualquier otro país, incluido Brasil.

infografia

Como observación casi anecdótica, en 10 meses la importación de lavarropas a la Zona Franca Río Gallegos, que los gobiernos kirchneristas vendieron como remedio contra la Zona Franca de Punta Arenas, Chile, para hacerle la vida mejor y más barata a los habitantes de la provincia, sumó 8 unidades.

Lo que pone en el centro la dificultad de competir con China, como planteó Paolo Rocca días atrás. “Hoy China tiene el 34% de la manufactura del mundo y esto implica que el resto de los países la perdió”, dijo el CEO de Techint. Aunque reconoció que el concepto de “política industrial” ha sido en la práctica bastardeado, Rocca pidió “entender en qué cadena de valor aceptamos un rol distinto y a cuál apoyamos y cuidamos” y suministró datos, precisamente, sobre la importación de heladoras y lavarropas.

Como en estos días lo volvió a hacer el titular de la Unión Industrial, Martin Rappallini, Rocca planteó la necesidad de reducir la carga impositiva y la informalidad laboral, para “distribuir el peso del Estado”. En la Argentina, abundó, “hay 122.000 juicios laborales en curso, un récord histórico”.

Costo laboral y paritarias

En cuanto al “costo laboral” de los productores de lavarropas y otros artículos domésticos, este viernes hubo un “preacuerdo” de paritaria semestral entre la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y un conjunto de agrupaciones empresarias incluidas la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra), la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (Afarte), la Cámara Argentina de la Industria del Aluminio y Metales Afines (Caiama), la Federación de Cámaras Industriales de Artefactos para el Hogar (Fedehogar) y la Asociación de Fábricas de Componentes (AFAC), pero al que se resistiría la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa Metalúrgica Argentina (Camima).

El preacuerdo, que excluye la siderurgia, sería un aumento del 14% y sumas no remunerativas de $160.000 que al cabo de seis meses llevarían el “Ingreso Mínimo Global de Referencia (IMGR) del sector a $1.229.000 al mes, un aumento del 31% sobre el valor de septiembre pasado, al que se había llegado por la paritaria semestral anterior.

Sin embargo, desde una de las agrupaciones empresarias involucradas dijeron a Infobae que el acuerdo no se firmó porque “la UOM quiso agregar algunas cosas” sobre las que no había acuerdo. “La UOM de Córdoba hizo correr la versión de que se había firmado, pero no”, explicaron.

Mientras tanto, de diez decisiones e investigaciones por dumping (vender por debajo del costo de producción) y competencia desleal iniciadas por la Comisión Nacional de Comercio Exterior desde que el gobierno agilizó el sistema, seis conciernen a China. Dos demandas se cerraron “sin la aplicación de derechos antidumping”. Los restantes casos incluyen importación de termos, tubos de aluminio, radiadores y motores de lavarropas.

Temas Relacionados

LavarropasWhirlpoolImportaciónChinaCompetitividadDólarAperturaCosto laboralDumpingUIAÚltimas noticiasEconomía-Argentina

Últimas Noticias

El Congreso de Estados Unidos acusó a China de manipular el precio mundial del litio: el posible impacto en Argentina

Una investigación de una comisión bipartidista describe las acciones del Partido Comunista y del gobierno chino en Bolsas de metales y en países productores, con fines extorsivos

El Congreso de Estados Unidos

Cepo cambiario: qué va a pasar con las restricciones, el giro de dividendos y las expectativas de un 2026 sin controles

Economía les prometió a las empresas poder transferir utilidades al exterior a partir del próximo año. Las dudas por el nivel de reservas y la decisión respecto a las restricciones cruzadas que se fijaron antes de las elecciones

Cepo cambiario: qué va a

Indumentaria en crisis: el sector atravesó su peor bimestre y se aceleran los despidos y las suspensiones

La actividad fabril mostró un deterioro sostenido entre septiembre y octubre. Las empresas aplicaron fuertes medidas de ajuste ante ventas que siguen en baja y costos crecientes, según un relevamiento privado

Indumentaria en crisis: el sector

El Tesoro de Estados Unidos confirmó que activó USD 2.500 millones del swap con Argentina

Los datos fueron oficializados en el último balance del Fondo de Estabilización de Cambios de la cartera que conduce Scott Bessent

El Tesoro de Estados Unidos

Las ventas de autos 0 km se desplomaron 33% en noviembre: el factor estacional y la proyección de la industria

Aunque el mercado crece casi un 50% respecto al año anterior, las ventas de este mes no se recuperaron como esperaba el sector, que ahora recalcula la estimación anual a 610.000 autos

Las ventas de autos 0
DEPORTES
El silbato de la discordia:

El silbato de la discordia: la mano que Nimo no vio e Independiente campeón pese al árbitro

Efecto Colapinto: los mecánicos que dejaron un equipo de Fórmula 1 para armar uno de F4 y ayudar a los pilotos argentinos

Faustino Oro volvió a ganar y ahora es líder absoluto del Campeonato Argentino de ajedrez

River Plate oficializó las salidas de cinco jugadores históricos de la era Gallardo: “Eternamente gracias”

La selección argentina de talla baja goleó 9-0 a Bolivia, se clasificó a la final de la Copa América y sueña con el bicampeonato

TELESHOW
Juli Puente en Mis Virales:

Juli Puente en Mis Virales: “No tengo filtro, pero aprendí a cuidarme por amor”

Alejandro Lerner, entre el reconocimiento a su carrera y su extenso camino recorrido: “Viví un tsunami de amor”

Rosalía confesó que usa los stickers de Lionel Messi en Whatsapp y contó cuál es su favorito

Así fue la visita de Rosalía a La Bombonera: de la compañía de Trueno a la recorrida por el vestuario

El doloroso mensaje de Axel tras la tragedia vial que involucró a sus fans en Santa Fe: “Su luz va a seguir viva”

INFOBAE AMÉRICA

El ecosistema sobrenatural “Stranger Things”,

El ecosistema sobrenatural “Stranger Things”, entre la nostalgia pop y la ambición de un cierre coherente

Cómo el arte pop brasileño desafió a una dictadura y redefinió la cultura de masas

“Te velamos el 21 de junio”: el conmovedor prólogo de la hija de Juan Forn a un libro de su padre

La Fiscalía de Bolivia pidió seis meses de prisión preventiva para uno de los hijos del ex presidente Luis Arce

Elecciones en Honduras: la máxima autoridad electoral pidió a todos los candidatos respetar los resultados