De manera sorpresiva, Whirlpool cerró su planta de Pilar y despidió a sus 220 trabajadores

La marca de electrodomésticos había inaugurado esa instalación en 2022 y fabricaba lavarropas para exportación y para el mercado interno. La decisión se tomó frente a la caída de ventas y aumento de las importaciones

El ajuste en Whirlpool es global, pero encontró a la planta de Pilar en una situación de debilidad (Reuters)

Por falta de competitividad para exportar y una enorme competencia de productos importados, la empresa Whirlpool anunció de manera sorpresiva el cierre de su fábrica de lavarropas del Parque Industrial de Fátima, en el municipio de Pilar, y anunció la desvinculación de 220 trabajadores.

Fuentes de la empresa precisaron a Infobae que este miércoles se le comunicó la decisión a los empleados y que se está negociando con el sindicato (Unión Obrera Metalúrgica) el paquete de salida, que incluirá la indemnización correspondiente más un plus. La medida incluyó tanto al personal de producción como a otros sectores vinculados con la operatoria de la planta (por ejemplo, áreas de ingeniería, calidad, entre otras).

“Ellos también son consumidores. Ellos producen con sus manos los lavarropas, son consumidores al final del día. No los vemos solamente como colaboradores. Si en el futuro pudiéramos volver a producir, la idea es que relación sea a largo plazo”, explicaron desde la compañía al referirse a las negociaciones que se están abordando con el gremio.

Whirlpool mantendrá su oficina comercial y de distribución en la Argentina, como hace 35 años, en la que seguirán trabajando entre 100 y 120 personas, dijeron las fuentes. Según explicaron, la decisión se tomó porque “se trataba de un modelo de negocio operativo y competitivo para hacerlo mucho más ágil y eficiente, lo que no pudo lograrse en un contexto de fuerte desaceleración del consumo y aumento significativo de las importaciones”. “La idea es empezar el camino de la transición y organizarnos hacia una operación más comercial que de fabricación”, explicaron las fuentes.

La empresa aún no decidió qué hará con la planta de Pilar, que fue construida e inaugurada en octubre de 2022 para producir lavarropas de última generación y poder exportarlos en un 70%. “Hay varias alternativas pero todavía no tenemos información”, dijeron al respecto las fuentes.

“No nos dieron ningún previo aviso, nos acaban de desvincular a toda la empresa, incluido el personal de administración, recursos humanos, cierran completamente y nos trajeron un transporte para el que se quiera ir”, dijo Ignacio Cabezas, trabajador de la compañía, al programa radial Materia Prima (FM Plaza 92.1) esta mañana. A pesar de la disposición de la empresa para facilitar el traslado de los empleados, la reacción fue de resistencia. Cabezas relató que se encuentran “todos en la playa” y que no se van a ir “hasta que les den una respuesta coherente”, reflejando la incertidumbre y el malestar generalizado.

En cuanto a los motivos esgrimidos por la dirección de Whirlpool, los empleados recibieron como explicación una abrupta caída en las ventas y la pérdida de competitividad de la marca en el mercado local, fenómeno que los directivos vincularon al aumento de las importaciones. Cabezas detalló que un lavarropas de la marca, con capacidad para siete kilos, se comercializaba entre 800 mil y 1 millón de pesos, mientras que “una marca china puede conseguirse a mitad de precio”, lo que habría impactado directamente en la demanda.

El entonces presidente Alberto Fernández, durante una visita a la planta de Whilrlpool en junio de 2023

La reducción de la producción ya se venía manifestando en las últimas semanas. Según Cabezas, la planta pasó de fabricar entre 500 y 600 lavarropas diarios a solo 400 unidades. Esta merma en la actividad había provocado, dos semanas atrás, el despido de los trabajadores eventuales. Sin embargo, el cierre total no era una posibilidad que los empleados consideraran inminente. Además, mencionó que la empresa había adelantado las vacaciones al 22 de diciembre, sin que esto hiciera prever una medida tan drástica.

El sitio global Investing destacó hoy que Whirlpool SA, la filial brasileña de Whirlpool Corp, anunció el cierre en Pilar y que la compañía, propietaria de las marcas de electrodomésticos Brastemp y Consul, esgrimió que la decisión está alineada con sus “directrices estratégicas de eficiencia operativa y asignación responsable de recursos”.

“Whirlpool SA aclaró en un comunicado de valores que las actividades de importación, comercialización y distribución en el país continuarán sin verse afectadas”. explicó el portal.

Tres años de vida

La planta de lavarropas de Pilar fue inaugurada en octubre de 2022 y demandó una inversión de USD 52 millones. El objetivo era producir 300.000 productos por año y exportar el 70%, pero hoy se estaban fabricando 150.000 y la ecuación era 50% para el exterior y 50% para el mercado interno.

En esa oportunidad, los directivos de la filial local del gigante norteamericano sostenían que la decisión de elegir la Argentina para la fabricación de lavarropas se explicaba porque se trata de su tercer mercado más importante de la región, detrás de Brasil y México.

