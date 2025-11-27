Economía

La cadena de supermercados Día inauguró un espacio gastronómico en el Movistar Arena

La marca lanzó un innovador punto de encuentro en uno de los recintos más concurridos del país y se convierte en pionera en el sector al instalar un punto de venta de productos listos para consumir

La apertura de un nuevo espacio gastronómico en el Movistar Arena marca un hito para la cadena de supermercados Día, que apuesta por una experiencia innovadora al integrar su propuesta de valor en uno de los recintos de espectáculos más concurridos de Argentina. Tras varios meses de preparación, la compañía inaugura un punto de encuentro que busca trascender la venta tradicional y acercarse a los consumidores en momentos de disfrute, como la previa de un recital.

El proyecto, que se materializa bajo el concepto “Tu día vibra con el mejor sabor”, representa una evolución en la estrategia de Día. La empresa, con más de mil tiendas distribuidas en todo el país, suma ahora un espacio pensado para el esparcimiento y la interacción directa con el público.

Desde la compañía le aseguraron a Infobae que el objetivo es “estar cada día más cerca de la gente, de sus necesidades, de la compra cotidiana”, pero también acompañar a los clientes en “momentos especiales”. Por ello, este espacio, que comenzará a operar este jueves 27 de noviembre, fecha en la que La Delio Valdez se presenta en el Movistar Arena, significa un paso importante.

Día diseñó un lugar al aire libre para que los espectadores puedan reunirse antes de los shows, con mesas y asientos que invitan a compartir y relajarse. Asimismo, esperan que este punto se convierta en una “parada obligada” para quienes asisten a los espectáculos, al tiempo que ofrece una oportunidad para “para dar a conocer nuestros productos en una situación completamente diferente, una situación de consumo”.

La propuesta gastronómica tiene como protagonista a la pizza tablita, un producto que destaca por su formato individual y su calidad: “Son muy vendidas y tenemos muy buenos reviews en cuanto al sabor y la calidad. Y tenemos un formato espectacular porque es individual. Diseñamos unas cajitas también para poder entregarlo”.

La colaboración con el equipo de gastronomía del Movistar Arena fue clave para garantizar la calidad del producto, que debió superar estrictos procesos de evaluación antes de su aprobación. “Evaluaron nuestro producto, lo probaron y nos dijeron: ‘Sí, está perfecto’. Trabajamos en equipo con ellos”, explicaron.

Además, agregaron: “Va a ser una propuesta foodie con sello propio, porque somos los únicos que vamos a estar vendiendo pizzas en el Movistar Arena y creemos que la podemos romper”.

La magnitud del recinto fue un factor determinante en la decisión de la empresa. El Movistar Arena recibe a 15 mil personas por show y aproximadamente 2 millones de personas por año, con más de 200 fechas anuales, lo que representa un flujo constante y diverso de público. Este volumen de asistentes convierte al espacio en una plataforma ideal para fortalecer el vínculo emocional con los clientes y captar nuevos consumidores.

La iniciativa de Día no se limita a la oferta gastronómica. El espacio incorpora elementos pensados para la interacción y la generación de contenido, como un “photo opportunity” divertido que invita a los visitantes a tomarse fotos y compartir su experiencia.

Además, la empresa promueve la adhesión al Club Día mediante códigos QR en las mesas, ofreciendo beneficios adicionales como sorteos de entradas para los espectáculos del recinto. “Es un beneficio que se sumó al programa de fidelización”, destacaron.

La empresa subraya el carácter innovador de la propuesta, al tratarse de la primera vez que un supermercado instala un punto de venta de productos listos para consumir dentro de un recinto de estas características.

El proceso de implementación requirió varios meses de trabajo conjunto con el equipo del Movistar Arena, que estableció normas y procedimientos estrictos para garantizar la calidad y la seguridad de la oferta.

