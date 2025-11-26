Santa Cruz y Neuquén también firmarán con el Gobierno nacional una baja de las retenciones al petróleo

Manuel Adorni, Diego Santilli y Claudio Vidal en una reunión sobre la baja de retenciones al petróleo.

Mientras Vaca Muerta rompe todos los récords históricos de producción de crudo, el Gobierno nacional y algunas de las principales provincias productoras avanzan en un acuerdo que contempla una baja de retenciones a las exportaciones de petróleo. El objetivo, claro está, es fomentar las inversiones y la recuperación de la producción de pozos maduros, en claro declive.

La primera provincia en firmar un acuerdo con Nación fue Chubut, pero ahora se sumarán otras dos jurisdicciones. Hace apenas unas horas el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, se reunió con el ministro del Interior, Diego Santilli y con el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Mañana, está previsto que Vidal y el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, se reúnan con el ministro de Economía, Luis Caputo, para poner la firma y pasar a formar parte del acuerdo.

El convenio rubricado entre Caputo y el gobernador chubutense, Ignacio Torres, la semana pasada estipula que el Estado nacional se comprometió a reducir los derechos de exportación, mientras que las provincias mantendrán políticas de apoyo a través del análisis de regalías y cánones, y las empresas deberán asegurar la producción y los programas de inversión requeridos para dar continuidad a la actividad.

Según lo explicado por Torres, los fondos generados por la eliminación de las cargas impositivas al crudo se orientarán a incentivar nuevas inversiones en una cuenca con larga trayectoria y en proceso de disminución productiva. “Los gremios, las operadoras, el Gobierno nacional y la provincia hoy van a estar firmando”, afirmó, y consideró que “es un hecho político, más allá del impacto fiscal”.

El pedido de diversos sectores provinciales por la eliminación de las retenciones al petróleo lleva años en la agenda. El gravamen del 8% sobre el crudo, clave para el proceso de refinación local, fue objeto de reclamos sostenidos. Torres destacó el valor económico y estratégico de la nueva disposición: “Las estimaciones de la Secretaría de Energía de la Nación eran que en tres años íbamos a tener que importar ese tipo de crudo”, explicó. Esa eventualidad habría repercutido en los valores que pagan los consumidores en todo el país.

Bajo su perspectiva, la implementación del nuevo sistema trae consigo tres ventajas principales: alivio fiscal, más producción y generación de empleo, además de un impacto positivo en el precio del combustible. El entendimiento busca fortalecer la competitividad, estimular la recuperación del sector y consolidar la sostenibilidad de la matriz energética en la región patagónica.

Noticia en desarrollo...