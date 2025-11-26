Economía

El trigo tocó un precio mínimo que no tenía desde 2019 y preocupa su impacto en la oferta dólares durante el verano

Las embarcaciones del cultivo se proyectan a romper un nuevo récord para noviembre, pero a precios muy bajos por la sobreoferta mundial. Cuánto puede perder el Ministro de Economía

Guardar
El trigo tocó un precio
El trigo tocó un precio mínimo desde 2019 y podría tensar la oferta de dólares en el verano. (EMBRAPA)

El ministro de Economía, Luis Caputo, podría tener aún más complicada la oferta de dólares en la recta final del año por parte del campo. Es que en las últimas horas, la tonelada de trigo llegó a valer USD 160 en pizarra, un valor que no tenía desde 2019, por factores internacionales de sobreproducción. Sin embargo, no todo está perdido, ya que esa merma podría compensarse con volumen.

En la campaña 2025/2026 se puede llegar a romper el récord global de producción de trigo, al estimarse una cosecha de 825 millones de toneladas, según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y el Consejo Internacional de Cereales. “En términos generales, casi todos los principales exportadores de trigo han tenido excelentes condiciones productivas”, destacó a Infobae el director de los Estudios Económicos de la Bolsa de Comercio de Rosario, Julio Calzada.

Y es esa recuperación de la producción de exportadores de toda la Unión Europea (especialmente Francia y Alemania) y Rusia, lo que complicó el valor del trigo argentino. “A su vez, China viene comprando menos de lo que habitualmente hace, 12 millones de toneladas, porque aumentó su producción”, agregó.

La operadora de mercado de
La operadora de mercado de granos, Mariela Brandolin, define este escenario como de presión de cosecha.

Frente a ello, la oferta de dólares para Caputo se puede ver complicada. “Estamos teniendo una cosecha récord a nivel país, pero esto le está pegando de lleno al precio. En pizarra, el precio es USD 160, pero cuando miramos el FOB, se mantiene en USD 180, lo que quiere decir que están pagando USD 20 menos”, destacó la operadora de mercado de granos, Mariela Brandolin.

En este escenario, la recomendación que hacen muchos operadores de mercado a sus clientes es esperar para vender en la medida que puedan. Para que las ventas se frenen y esos USD 160 se transformen en un piso. Y si bien es difícil precisar cuándo puede suceder, ponen como ejemplo lo que pasó con la soja: llegó a valer USD 250 y en cuestión de semanas el precio se recuperó cuando se superó la presión de cosecha.

Una postura más optimista tuvo Javier Patiño, de RIA Consultores, quien no consideró que vaya a afectar la oferta de dólares para el ministro Caputo. “El país exporta 16 millones de toneladas de trigo, de los cuales la mitad, 8 millones, entran entre diciembre y marzo. Y si vos perdés por precios FOB USD 20, son USD 160 millones, no es tanto si llegara a ser eso”, comentó. Y agregó que el mayor volumen podría compensar el menor precio.

Así, en sus cálculos, si se exportan 8 millones a un valor de USD 209 FOB, al ministro Caputo le ingresarían USD 1.600 millones durante el verano. “No es mucho si se lo compara con la soja, que se exportan 25 millones de toneladas de harina y 5 millones de aceites”, comparó.

Aunque se da en un momento complicado de las reservas del Banco Central (BCRA), que se encuentran en el terreno de los USD 40.000 millones, y de los depósitos en dólares del Tesoro, pero sin margen para comprar frente a los pesos disponibles por el superávit fiscal y los vencimientos de deuda pública.

¿Nuevo récord?

“Esta última semana ingresaron casi 500.000 toneladas de trigo a puertos, un 25% más que durante el 2021, cuando comienza a ingresar al mercado la gran cosecha de la campaña 2021/22″, destacaron en el informe semanal de la Bolsa de Comercio de Rosario. Lo que se explica por la alta demanda para la exportación, dada la competitividad del cultivo argentino en el mercado internacional.

En las últimas horas, la
En las últimas horas, la tonelada llego a valer USD 160 en pizarra cuando está USD 180 en FOB.

En lo que va del mes, ya se embarcaron 516.000 toneladas, y la programación es de casi 900.000 más para lo que resta de noviembre, por lo que hay altas probabilidades de que antes de que comience oficialmente la campaña 2025/26, las exportaciones de trigo marquen un nuevo récord para el anteúltimo mes del año (el último máximo fue en 2004, con 1,1 Mt embarcadas).

“Como estamos a contra estación del hemisferio norte, la exportación aprovecha para vender ahora porque después tenés que competir con el trigo de Canadá, Estados Unidos, Ucrania, Rusia”, destacó Patiño.

Y explicó que como el trigo argentino tiene que llegar a mercados en el sudeste asiático, que están muy cerca del trigo australiano, para que compren el argentino el precio tiene que ser el mismo o más barato. “Con lo cual necesitas absorber el mayor costo del flete y eso se absorbe del precio del productor”, destacó.

Temas Relacionados

Luis CaputoTrigoReservasBanco CentralDólaresúltimas noticiasEconomía-Argentina

Últimas Noticias

La UIA anticipó que la actividad industrial cayó en octubre y que aún se encuentra “estancada”

De acuerdo con estimaciones preliminares, la caída interanual fue del 2%. Respecto de septiembre, tuvo una leve mejora. Se sostiene la alta heterogeneidad

La UIA anticipó que la

El dólar subió por quinto día seguido y se acerca al techo de las bandas cambiarias

En el Banco Nación avanzó a $1.475, el mismo valor del cierre de octubre. En la plaza mayorista subió a $1.453, con un importante volumen de negocios de USD 450 millones

El dólar subió por quinto

Mejores salarios y flexibilidad: qué esperan los jóvenes profesionales de las empresas, según un relevamiento de IDEA

El recambio generacional es un hecho en las compañías y la adaptación a las demandas de los jóvenes empieza a convertirse en una necesidad

Mejores salarios y flexibilidad: qué

Santander y BBVA informaron en Madrid que frenaron el crédito en la Argentina ante la suba del riesgo

Ambos bancos, desde su casa matriz española, anunciaron la reducción del otorgamiento de préstamos y una actitud de cautela frente al escenario argentino. Qué arrojaron los resultados del tercer trimestre que informaron sus filiales locales

Santander y BBVA informaron en

Estiman que se perdieron 15.000 empleos por el cierre de panaderías

Desde el sector afirman que atraviesan una situación crítica y piden medidas para evitar la desaparición de más comercios

Estiman que se perdieron 15.000
DEPORTES
La dramática confesión del “Popeye

La dramática confesión del “Popeye ruso”, quien podría perder los dos brazos: “Cometí una estupidez”

Sorpresa en la Fórmula 1 por la decisión de Aston Martin en medio de los rumores de un posible arribo de Christian Horner como jefe del equipo

La suma que Agustín Almendra tendrá que pagarle a Boca Juniors por un adelanto que le habían dado cuando era jugador jugador del club

El futbolista más longevo de Primera División anunció su retiro: “Llegó ese maldito momento”

Marco Antonio Solís estuvo en la Bombonera y después le cumplió el sueño a la madre de Riquelme

TELESHOW
Jorge Rial habló de la

Jorge Rial habló de la posibilidad de asistir a los premios Martín Fierro de Cable 2025: “¿Qué se creen?"

Dalma Maradona contó por qué se siente identificada con un personaje de Envidiosa: “A mí me re costó”

La hija de Maru Botana armó su lista de condiciones para enamorarse de alguien y sorprendió con sus respuestas

El sorpresivo anuncio de Miranda! que despertó rumores de separación: “Último show hasta 2027″

La China Suárez contó si planea tener hijos con Mauro Icardi: “Ya somos papás”

INFOBAE AMÉRICA

El vicepresidente de Bolivia llamó

El vicepresidente de Bolivia llamó a “superar diferencias” tras una escalada pública de tensiones con Rodrigo Paz

Quedan pocos tiburones en las costas del Pacífico Oriental: un estudio alerta por la sobrepesca en áreas protegidas

Brasil aprobó una reforma tributaria que libera del impuesto a los ingresos para los salarios más bajos

Emmanuel Macron viajará a China en diciembre para una visita de Estado clave en medio de las tensiones con Xi Jinping

Lula afirmó que la condena a Bolsonaro por intento de golpe es “una lección de democracia” para Brasil y el mundo