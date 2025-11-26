Economía

El dólar subió por quinto día seguido y se acerca al techo de las bandas cambiarias

En el Banco Nación avanzó a $1.475, el mismo valor del cierre de octubre. En la plaza mayorista subió a $1.453, con un importante volumen de negocios de USD 450 millones

Guardar
El dólar mayorista gana 8,50
El dólar mayorista gana 8,50 pesos o 0,6% en noviembre.

El monto operado en el mercado mayorista se mantuvo en alto, con unos USD 451 millones en el segmento de contado, aunque la presión de la demanda le dio nuevo empuje al precio del dólar, que ganó seis pesos o 0,4%, a $1.453,50, un máximo desde el 4 de noviembre.

El dólar mayorista hilvanó la quinta sesión consecutiva de subas y ahora marca un avance de 8,50 pesos o 0,6% en noviembre.

El régimen de bandas cambiarias del BCRA vigente desde el 14 de abril estableció para hoy un límite superior en los $1.508,98, ahora 55,48 pesos o 3,8% por encima del mayorista.

El dólar minorista ganó cinco pesos o 0,3% este miércoles, a $1.475 para la venta en el Banco Nación. Así, la divisa igualó el precio de cierre del 31 de octubre.

El Banco Central informó que en las entidades financieras el dólar al público promedió $1.475,83 para la venta (alza de 3,96 pesos o 0,3% en el día) y $1.424,58 para la compra.

Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital, enfatizó que el dólar “dio vuelta la baja que había registrado durante noviembre en el mercado mayorista, en un contexto marcado por nuevas reducciones de tasas y crecientes tensiones financieras”.

“El Tesoro parece continuar comprando pequeños montos de reservas, alrededor de USD 68 millones entre el martes y miércoles pasado, dado que los depósitos del Tesoro en moneda extranjera aumentaron en ese monto mientras que los depósitos en pesos cayeron en una magnitud similar. Según datos del BCRA, las compras del martes habrían sido en el mercado, pero aún falta confirmar si las del miércoles también lo fueron”, precisaron los analistas de Max Capital.

“Solo las compras realizadas en el mercado cuentan para la acumulación de reservas. El Tesoro tiene apenas $4,3 billones en depósitos y enfrenta vencimientos de bonos por $14,5 billones esta semana, un monto similar con el sector privado en diciembre y probablemente registre un déficit estacional en diciembre, por lo que el margen para continuar comprando dólares será muy limitado”, añadió Max Capital.

El dólar blue jugó a contramano del resto y cedió diez pesos o 0,3%, a $1.450 para la venta. El billete informal es el más barato entre todos los segmentos y ajusta a solo cinco pesos la suba de noviembre.

“Sigue el récord de emisiones de deuda hard dollar de empresas argentinas tanto en el mercado local como en el exterior. Esos flujos le siguen dando liquidez a la plaza local, donde todavía no se ven señales de competencia por el fondeo que presione hacia arriba alas tasas. En ese marco, el Money Market en dólares se mantiene como una opción ideal para alocar saldos de dólares de corto plazo", evaluó MegaQM.

Un reporte de Portfolio Personal Inversiones señaló que los datos de reservas internacionales y liquidez en moneda extranjera del BCRA mostraron que “a fines de octubre, las reservas netas volvieron a ser negativas. Considerando como pasivos de corto plazo los vencimientos de Bopreal a 12 meses y los depósitos en dólares del Tesoro, las netas habrían caído a alrededor de -USD 2.130 millones, desde los USD 1.624 millones de septiembre”.

“De esta manera, vuelven a terreno negativo desde abril de 2025, antes de que el Tesoro le recompre las letras intransferibles, a cambio de dólares, al BCRA. La caída mensual de las reservas netas se debe a dos movimientos: por un lado, una disminución de USD 990 millones en las reservas brutas (activo) y, por otro lado, una disminución mucho mayor en los pasivos de corto plazo (-USD 2.760 millones). Esta última está explicada en gran parte por la activación del swap con el Tesoro norteamericano, con un aumento de USD 2.510 millones en la cuenta que incluye líneas de swaps. Además, la línea que incluye pases aumentó USD 1.004 millones", continuó Portfolio Personal.

Temas Relacionados

Dólar hoyBandas cambiariasBCRAÚltimas noticiasBlueMayoristaEconomía-Argentina

Últimas Noticias

La UIA anticipó que la actividad industrial cayó en octubre y que aún se encuentra “estancada”

De acuerdo con estimaciones preliminares, la caída interanual fue del 2%. Respecto de septiembre, tuvo una leve mejora. Se sostiene la alta heterogeneidad

La UIA anticipó que la

Mejores salarios y flexibilidad: qué esperan los jóvenes profesionales de las empresas, según un relevamiento de IDEA

El recambio generacional es un hecho en las compañías y la adaptación a las demandas de los jóvenes empieza a convertirse en una necesidad

Mejores salarios y flexibilidad: qué

El trigo tocó un precio mínimo que no tenía desde 2019 y preocupa su impacto en la oferta dólares durante el verano

Las embarcaciones del cultivo se proyectan a romper un nuevo récord para noviembre, pero a precios muy bajos por la sobreoferta mundial. Cuánto puede perder el Ministro de Economía

El trigo tocó un precio

Santander y BBVA informaron en Madrid que frenaron el crédito en la Argentina ante la suba del riesgo

Ambos bancos, desde su casa matriz española, anunciaron la reducción del otorgamiento de préstamos y una actitud de cautela frente al escenario argentino. Qué arrojaron los resultados del tercer trimestre que informaron sus filiales locales

Santander y BBVA informaron en

Estiman que se perdieron 15.000 empleos por el cierre de panaderías

Desde el sector afirman que atraviesan una situación crítica y piden medidas para evitar la desaparición de más comercios

Estiman que se perdieron 15.000
DEPORTES
El Atlético de Madrid de

El Atlético de Madrid de Julián Álvarez recibe al Inter de Lautaro Martínez por la Champions League: la agenda completa

Adiós a los héroes de Madrid: los cuatro referentes a los que Gallardo les comunicará que no seguirán en River

La dramática confesión del “Popeye ruso”, quien podría perder los dos brazos: “Cometí una estupidez”

Sorpresa en la Fórmula 1 por la decisión de Aston Martin en medio de los rumores de un posible arribo de Christian Horner como jefe del equipo

La suma que Agustín Almendra tendrá que pagarle a Boca Juniors por un adelanto que le habían dado cuando era jugador jugador del club

TELESHOW
Jorge Rial habló de la

Jorge Rial habló de la posibilidad de asistir a los premios Martín Fierro de Cable 2025: “¿Qué se creen?"

Dalma Maradona contó por qué se siente identificada con un personaje de Envidiosa: “A mí me re costó”

La hija de Maru Botana armó su lista de condiciones para enamorarse de alguien y sorprendió con sus respuestas

El sorpresivo anuncio de Miranda! que despertó rumores de separación: “Último show hasta 2027″

La China Suárez contó si planea tener hijos con Mauro Icardi: “Ya somos papás”

INFOBAE AMÉRICA

El vicepresidente de Bolivia llamó

El vicepresidente de Bolivia llamó a “superar diferencias” tras una escalada pública de tensiones con Rodrigo Paz

Quedan pocos tiburones en las costas del Pacífico Oriental: un estudio alerta por la sobrepesca en áreas protegidas

Brasil aprobó una reforma tributaria que libera del impuesto a los ingresos para los salarios más bajos

Emmanuel Macron viajará a China en diciembre para una visita de Estado clave en medio de las tensiones con Xi Jinping

Lula afirmó que la condena a Bolsonaro por intento de golpe es “una lección de democracia” para Brasil y el mundo