Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este miércoles 26 de noviembre

El billete al público es ofrecido a $1.470 para la venta en el Banco Nación. El mayorista subió por cuarto día y revirtió la baja que arrastraba en el mes

13:14 hsHoy

El dólar a $1.470 en el Banco Nación

El dólar al público cerró ofrecido con alza de 20 pesos o 2,6%, a $1.470 en el Banco Nación, el valor más alto desde el 6 de noviembre. Así redujo la baja en lo que va del mesa a solo cinco pesos. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.471,87 para la venta (alza de 21,81 pesos o 1,5%) y $1.420,51 para la compra.

13:13 hsHoy

Las reservas más altas en un mes

Las reservas internacionales del Banco Central aumentaron USD 227 millones en el día, a USD 41.184 millones, el stock más alto desde el 24 de octubre.

13:12 hsHoy

Cuáles son los cuatro tests económicos que el Gobierno enfrentará en los próximos 15 días

La secuencia de vencimientos, licitaciones y pruebas de confianza marcará el pulso de la economía argentina en las próximas semanas. Uno a uno, los principales desafíos

El Gobierno afronta cuatro desafíos
El Gobierno afronta cuatro desafíos en el plano cambiario, monetario y financiero. Fotografía: Adrián Escandar

El Gobierno nacional se enfrenta en los próximos quince días a cuatro tests económicos de alto impacto, que pondrán a prueba la solidez de su política monetaria, cambiaria y financiera. Según el último informe de Fundación Capital, estos desafíos surgen en un contexto de baja liquidez y la necesidad de remonetización, factores que serán determinantes para medir la demanda de pesos, el apetito por el dólar y la capacidad de renovación de deuda pública.

Leer la nota completa
13:10 hsHoy

El dólar subió por cuarto día consecutivo por el impulso de la baja de tasas

La divisa subió a $1.470 en el Banco Nación. En el mercado mayorista quedó a $1.447,50, a solo 4% del techo de las bandas cambiarias

El dólar descontó toda la
El dólar descontó toda la baja de noviembre

El dólar mayorista subió por cuarta rueda seguida y la tendencia alcista se dio en todas las franjas del mercado. Si bien ls emisiones de Obligaciones Negociables y bonos sub-soberanos contribuyeron a alimentar la oferta de divisas sin necesidad de intervención oficial, la tendencia declinante de la tasa en pesos le dio sostén al tipo de cambio, que mantuvo un alto volumen de negocios cercano a los 500 millones de dólares.

Leer la nota completa

El dueño de Piegari denunció que quedó al borde del cierre: “Tengo que dejar 100 empleados por un juicio laboral”

El empresario gastronómico enfrenta reclamos judiciales, restricciones bancarias y un embargo por una suma millonaria, mientras el futuro de sus trabajadores queda en suspenso

El dueño de Piegari denunció

Kicillof aplicará una alícuota del 9% de Ingresos Brutos a los bonos emitidos por el Gobierno nacional

A través de una modificación del Código Fiscal bonaerense, se dispone el pago del impuesto para los bancos que operen títulos nacionales, mientras se mantiene la exención para las emisiones de las provincias y municipios

Kicillof aplicará una alícuota del

El gigante cripto Tether se va de Uruguay: proyectaba inversiones por 500 millones de dólares

La multinacional tenía una granja de minería para la generación de activos digitales. Pero se quejaba de los altos costos de la energía eléctrica y sufrió cortes por falta de pago

El gigante cripto Tether se

ANSES: quiénes cobran hoy, 26 de noviembre

Los beneficiarios pueden consultar el calendario de pagos, que incluye haberes y bonos, montos actualizados y plazos para cobro de asignaciones, garantizando ingresos mínimos ajustados por movilidad e inflación

ANSES: quiénes cobran hoy, 26

Autorizaron a una aerolínea china para ofrecer vuelos que conecten Buenos Aires con Shanghai

La disposición oficial permite a la empresa programar vuelos regulares y no regulares de pasajeros y carga

Autorizaron a una aerolínea china

La obra completa de Borges

La obra completa de Borges regresa a las librerías

Con una reunión de Gabinete, Milei y Adorni inauguran la nueva etapa del Gobierno y presentan a Monteoliva y Presti a los ministros

Un proyecto literario de la colombiana Vanessa Londoño ganó un premio en Londres

Qué es la leucemia mieloide aguda, el agresivo cáncer terminal que padece la nieta de John F. Kennedy

Mar del Plata: sufrió una brutal golpiza y antes de entrar en coma, acusó al novio de su ex pareja

La obra completa de Borges

La obra completa de Borges regresa a las librerías

El plan para Ucrania debe ajustar detalles pero también una duda persistente: ¿Putin quiere la paz?

La tinta de los tatuajes podría alterar la respuesta a las vacunas, según un estudio científico

Calendario NBA: fechas, horarios y dónde ver los duelos de hoy 26 de noviembre

El dictador Nicolás Maduro arengó a los venezolanos desde un cuartel militar: "La patria tendrá nuestra vida, si es necesario"

La nueva regla que impondrá

La nueva regla que impondrá River Plate en los contratos de los próximos refuerzos

Crece el escándalo tras la denuncia a una figura de Inglaterra por su agresión al entrenador de Los Pumas

Peñarol rescindió el contrato de Diego García tras la condena a prisión por abusar de una jugadora de hockey en Argentina

Lanús y Tigre definirán el último lugar para los cuartos de final del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

Jugó con Maradona e hizo un gol en un Mundial, pero lleva 20 años alejado del fútbol: la nueva vida de Mauricio Pineda