Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este miércoles 26 de noviembre

El dólar mayorista subió por cuarta rueda seguida y la tendencia alcista se dio en todas las franjas del mercado. Si bien ls emisiones de Obligaciones Negociables y bonos sub-soberanos contribuyeron a alimentar la oferta de divisas sin necesidad de intervención oficial, la tendencia declinante de la tasa en pesos le dio sostén al tipo de cambio, que mantuvo un alto volumen de negocios cercano a los 500 millones de dólares.

El Gobierno nacional se enfrenta en los próximos quince días a cuatro tests económicos de alto impacto, que pondrán a prueba la solidez de su política monetaria , cambiaria y financiera. Según el último informe de Fundación Capital , estos desafíos surgen en un contexto de baja liquidez y la necesidad de remonetización , factores que serán determinantes para medir la demanda de pesos , el apetito por el dólar y la capacidad de renovación de deuda pública .

Las reservas internacionales del Banco Central aumentaron USD 227 millones en el día, a USD 41.184 millones , el stock más alto desde el 24 de octubre.

El dólar al público cerró ofrecido con alza de 20 pesos o 2,6%, a $1.470 en el Banco Nación , el valor más alto desde el 6 de noviembre. Así redujo la baja en lo que va del mesa a solo cinco pesos. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.471,87 para la venta (alza de 21,81 pesos o 1,5%) y $1.420,51 para la compra.

