Economía

Modificaron el régimen de impuestos para las empresas de apuestas online

La Resolución General 5791/2025 redefine los requisitos para operar legalmente, actualiza la nómina de empresas extranjeras y establece controles periódicos sobre el cumplimiento de condiciones para mantener beneficios impositivos

Guardar
Introdujeron cambios en el régimen
Introdujeron cambios en el régimen de impuestos para las apuestas online (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) oficializó una serie de modificaciones clave al régimen del impuesto indirecto sobre apuestas online, con el objetivo de ajustar los procedimientos de inscripción, control y percepción del gravamen que rige sobre las plataformas de juego y apuestas digitales, tanto nacionales como extranjeras.

La Resolución General 5791/2025, publicada este martes en el Boletín Oficial, introduce cambios en los plazos, condiciones y mecanismos de registro y fiscalización, en línea con lo dispuesto por la Ley N° 27.346 y sus normas complementarias.

El nuevo esquema responde a la necesidad de garantizar una aplicación “ordenada y previsible” del régimen de percepción, permitiendo que los operadores y los intermediarios de pago puedan adaptar sus sistemas informáticos con la debida antelación.

Entre los puntos centrales, la resolución establece que la solicitud de inscripción en el Registro de Control Online del Sistema de Apuestas deberá ser resuelta por ARCA en un plazo máximo de 60 días corridos desde la intervención y validación del organismo regulador de la actividad en la jurisdicción correspondiente, o desde la fecha de presentación de la solicitud si esta fuera posterior. El texto aclara que esta verificación “se efectuará a través del servicio ‘Juegos de azar y/o apuestas - Organismo Habilitante’”, utilizando la clave fiscal correspondiente. Si durante el trámite se requiere documentación adicional, el plazo se suspende hasta que el solicitante aporte la totalidad de los elementos exigidos.

La Resolución General 5791/2025 redefine
La Resolución General 5791/2025 redefine los requisitos para operar legalmente, actualiza la nómina de empresas extranjeras y establece controles periódicos sobre el cumplimiento de condiciones para mantener beneficios impositivos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La resolución también redefine el procedimiento para la publicación y actualización de la nómina de operadores extranjeros. Ahora, la lista de organizadores o explotadores de apuestas y juegos de azar online radicados fuera del país estará disponible para los intermediarios de pago a través del micrositio institucional de ARCA, en la sección “Juegos de azar y apuestas”. Esta nómina será actualizada periódicamente, conforme a lo previsto en la normativa vigente.

En cuanto a la notificación y efectos de la inscripción, ARCA comunicará el resultado al responsable y, en caso de aprobación, lo incorporará al registro y emitirá el certificado con la alícuota de percepción aplicable. La resolución detalla que “la alícuota de percepción consignada en el certificado regirá a partir del primer día de la quincena inmediata siguiente a la fecha de emisión del mismo”. Además, la nómina publicada incluirá datos como nombre o razón social, CUIT, fechas de vigencia, dominios registrados, alícuota y jurisdicción.

El control sobre los inscriptos será periódico. Para esto, ARCA verificará el cumplimiento de los requisitos para la permanencia en el registro y la vigencia del certificado, así como la condición para mantener el beneficio de la alícuota reducida, que depende del incremento de la nómina de personal declarado.

La resolución también introduce un mecanismo formal para que los solicitantes puedan manifestar su disconformidad ante la denegatoria o baja de la inscripción, o frente a la alícuota determinada por ARCA. El plazo para presentar el reclamo es de 15 días corridos desde la notificación, a través del servicio digital habilitado.

Nuevas reglas para el impuesto
Nuevas reglas para el impuesto a apuestas digitales en Argentina (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cuanto a la vigencia, la norma entra en efecto desde su publicación en el Boletín Oficial. Para las solicitudes presentadas antes de esta fecha, ARCA tendrá 60 días corridos desde el 25 de noviembre para resolverlas. Mientras tanto, se aplicarán las alícuotas previstas en el artículo 12 del Decreto N° 293/22 para los hechos imponibles que ocurran durante la tramitación.

La resolución fue dictada en ejercicio de las facultades conferidas por los decretos y disposiciones que regulan la materia impositiva y aduanera, y contó con la intervención de las áreas de Legislación, Asuntos Jurídicos, Fiscalización, Recaudación, Institucional, Sistemas y Telecomunicaciones, y la Dirección General Impositiva.

Temas Relacionados

Apuestas onlineARCAGobiernoBoletín OficialImpuestosÚltimas Noticias

Últimas Noticias

Black Friday 2025: cuándo empieza en Argentina y cómo serán los descuentos

Una nueva edición del evento de rebajas tendrá lugar en los próximos días. Las recomendaciones para evitar caer en estafas al momento de comprar online

Black Friday 2025: cuándo empieza

El riesgo país perforó los 650 puntos tras la suba de los bonos argentinos en Wall Street

Los mercados locales no tuvieron actividad por el Día de la Soberanía Nacional. El dólar contado con liquidación avanzó, los títulos públicos argentinos subieron en Nueva York y los ADR operaron mixtos

El riesgo país perforó los

La inflación de alimentos condiciona la baja de los precios en noviembre, según estimaciones privadas

Los relevamientos de consultoras detectaron una suba del rubro clave en las primeras tres semanas del mes. Cómo inciden las importaciones

La inflación de alimentos condiciona

Grupo Werthein lanzó Waiken ILW, un holding para sus negocios de medios y tecnología: invertirán USD 450 millones hasta 2031

La nueva estructura reúne a más de 20 marcas y señales y tiene operaciones en 11 países. El año próximo lanzarán un operador móvil en Brasil. Sus otros proyectos y cómo ven al gobierno argentino

Grupo Werthein lanzó Waiken ILW,

De fabricar canilleras con baldes viejos a vender 15.000 pares por mes: el camino de un emprendedor

Tomás Machuca contó cómo comenzó con su negocio pese a la falta de recursos y qué fue lo que lo impulsó a seguir

De fabricar canilleras con baldes
DEPORTES
Tras los triunfos de Racing,

Tras los triunfos de Racing, Barracas y Gimnasia, así quedó el cuadro de los Playoffs del Torneo Clausura

La revelación de Gustavo Costas que sorprendió en la conferencia de prensa posterior al gran triunfo de Racing ante River

La confesión de Santiago Sosa tras adelantar su regreso de la lesión y jugar con una máscara ante River: “Miedo nunca tuve”

Jazmín Ortenzi ganó en su debut en el WTA 125 de Buenos Aires: Lourdes Carlé y Julia Riera saltan a la cancha

7 frases de Gallardo tras la eliminación de River ante Racing: fuerte autocrítica y los cambios para la próxima temporada

TELESHOW
Maxi López recordó en MasterChef

Maxi López recordó en MasterChef la noche en que conoció a Wanda Nara en una bailanta: “¡Le saltó la ficha!"

Darío Barassi echó a una espectadora de ¡Ahora caigo! tras confundirlo con Guido Kaczka: “Que se vaya”

Denise Dumas debutó como “angelita” en LAM y recibió un cálido mensaje de su amigo José María Listorti

La escapada romántica de Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña a las Cataratas del Iguazú: su álbum de fotos

María Belén Ludueña lució por primera vez su pancita de embarazada en Mar del Plata: “Mostrándole sus raíces al bebé”

INFOBAE AMÉRICA

Ningún lector es mejor que

Ningún lector es mejor que otro por la cantidad, no es mejor quien lee más

“Besos, no”, la novela que nació de un diario a la Virgen María: “La escritura es mucho mejor que tener marido”, dice Victoria Liendo

El hallazgo accidental que reconstruyó la historia del primer teatro comercial

20 buques de guerra y 5.000 soldados: Finlandia inició maniobras navales en el Báltico junto a once aliados de la OTAN

Tensión entre China y Japón: Beijing cuestionó a Tokio tras anunciar el despliegue de misiles en una isla cercana a Taiwán