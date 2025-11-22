Vitalik Buterin, fundador de Ethereum: “Hace cinco años era ‘Argentina podría estar mejor’; ahora es ‘Argentina está mejorando’”

Vitalik Buterin participó como orador principal durante Devconnect en la Ciudad de Buenos Aires

La ciudad de Buenos Aires se convirtió en el epicentro global del ecosistema Ethereum por una semana: la conferencia Devconnect reunió a referentes, emprendedores y programadores de la industria blockchain, quienes debatieron la evolución de la tecnología, la expansión de las criptomonedas y el futuro del desarrollo descentralizado.

En este entorno, Vitalik Buterin, creador de Ethereum, encabezó la lista de invitados internacionales y ofreció una presentación en el auditorio principal del evento. El arribo del emprendedor ruso-canadiense coincidió con uno de los momentos de mayor visibilidad internacional para la comunidad local, consolidando el crecimiento argentino dentro del universo de las finanzas digitales y la innovación.

El programador y referente global ratificó la importancia que le asigna a la comunidad argentina en el ecosistema. Adelantó durante su primera presentación en el evento que el factor clave en la decisión de seleccionar Buenos Aires como sede de Devconnect fue la consolidación de la red local, que logró posicionarse entre las más activas y comprometidas del mundo.

La reciente transformación política y social de la Argentina, la aparición de una nueva generación de líderes libertarios y el avance de la adopción cripto, figuran entre los temas centrales manifestados por Buterin tanto en conferencias como en entrevistas.

Durante la charla exclusiva que ofreció para Infobae, Buterin profundizó en estos puntos. En formato de preguntas y respuestas, abordó el presente y el potencial que asigna al país como parte del entramado global de innovación.

― Usted propuso hace meses la realización de Devconnect en Buenos Aires. ¿Por qué seleccionó esta ciudad y cómo evalúa la respuesta al evento?

― La razón por la que elegimos Argentina es porque creemos en la comunidad argentina. Este es mi quinto año visitando el país. Incluso en el primer año noté una cantidad notable de desarrolladores talentosos, personas que trabajan intensamente en proyectos vinculados a Ethereum, buscando mejorar situaciones a través de la tecnología. Desde entonces, el estándar de calidad subió mucho.

“Hoy hay empresas de software en Buenos Aires que contribuyen a la infraestructura de Ethereum con una calidad similar o superior a empresas de Estados Unidos y Europa”

Hoy hay empresas de software en Buenos Aires que contribuyen a la infraestructura de Ethereum con una calidad similar o superior a empresas de Estados Unidos y Europa. Existe un alto nivel de adopción, mucha gente ha utilizado criptomonedas; la comunidad realmente es impresionante. Este fenómeno trasciende cualquier compañía, incluso cualquier gobierno.

Se trata de miles de desarrolladores y millones de usuarios con características únicas. Nuestra intención es apoyar ese proceso.

"Existe un alto nivel de adopción, mucha gente ha utilizado criptomonedas; la comunidad realmente es impresionante. Este fenómeno trasciende cualquier compañía, incluso cualquier gobierno"

― Según sus palabras, se trata de su quinta visita y en todas encontró gobiernos diferentes. El actual se presenta con un perfil libertario y genera especial atención mundial por su discurso. ¿Advirtió algún cambio social o en la comunidad local vinculado a este clima?

― El mayor cambio que noté en los argentinos es el ánimo. Hace cinco años, la sensación dominante era que Argentina podía mejorar. El estado de ánimo actual es que Argentina está mejorando. Antes, el objetivo principal era eludir un sistema político disfuncional y roto. Era un país donde, para sobrevivir económicamente, muchos debían recurrir a esquemas fuera del sistema formal. Ahora, el clima es diferente. El Gobierno muestra señales de apoyar mayor libertad, de empoderar a los emprendedores y de propiciar el desarrollo económico en paz. La población intenta acompañar ese proceso.

Para mí, la resistencia a gobiernos negativos es fundamental. Vengo de Rusia, así que sé de la importancia de esa actitud, pero también observo que el crecimiento tiene un límite cuando el Estado sólo obstaculiza. Si el gobierno resulta colaborativo y apoya tanto a emprendedores como a la actividad honesta, pueden avanzar todos.

“Si el gobierno resulta colaborativo y apoya tanto a emprendedores como a la actividad honesta, pueden avanzar todos”

Con ciudadanos comprometidos y acompañamiento estatal, una sociedad puede aspirar a crecer mucho más. Ese es el ánimo predominante y estoy expectante por lo que ocurra en los próximos cinco a diez años.

― ¿Registró alguna variación en los perfiles de uso o en el tipo de proyectos que plantea la comunidad argentina?

― Observo tres aspectos principales:

Aunque internamente la situación mejore, muchos aún necesitan operar a escala global. Las conexiones con polos financieros internacionales son menos fluidas que en lugares como Estados Unidos, Europa o Singapur, y esa es una barrera pendiente. Hay desarrolladores locales que producen soluciones para países donde persiste el desafío de resistir gobiernos opresivos. Venezuela es un ejemplo muy claro en la región. La construcción de infraestructura pública basada en blockchain y tecnologías de criptografía avanzada en articulación con los gobiernos locales. Buenos Aires, por ejemplo, incorporó sistemas de identidad digital construidos con tecnología de pruebas de conocimiento cero (ZK), que a mi juicio son clave. Por un lado, permiten verificar la identidad real de los usuarios y distinguir personas de bots. Pero mal implementadas pueden transformarse en herramientas de control y vigilancia peligrosas. Si se logran mecanismos que permitan probar datos sobre la identidad sin revelar información privada, estas soluciones pueden resultar muy valiosas.

Espero ver más de estos experimentos naciendo en Argentina.

― En recientes intervenciones remarcó la importancia de construir infraestructura institucional que trascienda los gobiernos de turno. ¿Por qué sostiene esto y cuál es su relevancia en el desarrollo tecnológico?

― Considero que quienes viven en el siglo XXI dependen de la cooperación y las redes globales. Colaborar a nivel internacional no sólo implica comercio de bienes físicos, también abarca ciencia y desarrollo de software. Pero existe un clima de desconfianza, sobre todo hacia proyectos que centralizan el control en una sola persona o país.

Si alguien crea una plataforma global pero se atribuye el derecho de definir reglas y observar todo lo que sucede en la red, incluso dentro de Estados Unidos esa iniciativa ya encontrará resistencia. Lo mismo sucede en cualquier otra nación. Por eso buscamos sistemas que garanticen autonomía, autogobierno y privacidad, con reglas que sean independientes de la buena o mala actuación de quien esté al mando en cada momento.

Si logramos instituciones que respeten derechos y expectativas sin depender de un actor único, podemos sostener los beneficios de la primera etapa de internet y expandirlos hacia el futuro.

"Buscamos sistemas que garanticen autonomía, autogobierno y privacidad, con reglas que sean independientes de la buena o mala actuación de quien esté al mando en cada momento"

― Otra tendencia en auge es la inteligencia artificial y su potencial sinergia con blockchain. ¿Cómo analiza la interacción entre estas tecnologías y qué futuro imagina para ese vínculo?

― Existe una comunidad creciente que explora formas de combinar inteligencia artificial y blockchain. Muchas iniciativas no dan resultados, lo cual es habitual en tecnología, pero algunas propuestas permiten sumar eficiencia y reflejar mejor las preferencias de las personas.

Por ejemplo, al considerar que los contratos inteligentes pueden ser vistos como juegos donde los participantes tradicionalmente somos humanos, si incorporamos inteligencia artificial como jugador pueden multiplicarse las opciones para mejorar el funcionamiento de los sistemas.

“Si incorporamos inteligencia artificial como jugador pueden multiplicarse las opciones para mejorar el funcionamiento de los sistemas”

Otro aspecto interesante se percibe en el desarrollo de billeteras digitales. El desafío ahí es lograr un balance entre la comodidad y la seguridad del usuario. Determinar qué acción resulta riesgosa no puede resolverse con fórmulas simples. Idealmente, la inteligencia artificial puede personalizar las recomendaciones al usuario sin recolectar información de manera centralizada, a través de agentes locales en el dispositivo. Así se preserva la privacidad y se incrementa la seguridad.

― Ethereum enfrenta críticas sobre su velocidad de transacción y la necesidad de escalar sin sacrificar descentralización. ¿Qué pasos está implementando la comunidad para responder a esos desafíos?

― La evolución de Ethereum en el corto plazo involucra una serie de cambios en el protocolo que permitirán procesar hasta diez veces más transacciones, pero siempre con la premisa de mantener viable la operación de nodos particulares. Si aumentar el caudal vuelve imposible que los ciudadanos operen nodos, la descentralización queda en jaque. Existen propuestas que simplifican la verificación de bloques, así los bloques pueden crecer sin que eso complique la tarea de confirmar operaciones.

Algunas de estas actualizaciones llegarán el año próximo e incluyen opciones de autenticación basadas en pruebas de conocimiento cero. Esto hará posible que hasta un teléfono móvil pueda validar la cadena. En términos de aplicaciones, desde Ethereum Foundation lanzamos Kohaku, un kit para billeteras digitales que suma capas de privacidad y seguridad de forma sencilla para usuarios y desarrolladores.

― El mercado cripto registró fuertes caídas de cotización en las últimas horas, situación que muchos asocian a la volatilidad histórica. ¿Le asigna alguna importancia especial a este tipo de hechos?

― Mucho de lo que sucede es parte de los vaivenes predecibles de este mercado. La promesa original de las cripto se apoyaba en la expectativa de una adopción global masiva, aunque ese horizonte siempre fue difuso. Hoy, la gente demanda resultados concretos. Con la irrupción de la inteligencia artificial, blockchain enfrenta una competencia directa por la atención. Para que la industria impacte, debe poner en marcha casos de uso reales y no confiar solo en relatos optimistas.

El papel de Bitcoin y Ether como “oro digital” se mantiene, aunque otros argumentos deben sustentarse en evidencias y avances tangibles. A la vez, observo que cambia el perfil de quienes participan: tanto los tenedores como los que invierten su tiempo mutan con los ciclos.

― ¿Cómo ve el futuro del ecosistema local y qué le recomendaría a quienes buscan iniciar una carrera en la industria cripto?

― Depende de cada caso. Para los usuarios, las aplicaciones financieras ya ofrecen beneficios claros, como tasas de interés atractivas, movilidad de dinero entre países y alternativas menos riesgosas frente a mercados tradicionales en contextos de inestabilidad política. Para los desarrolladores, recomiendo involucrarse de manera activa, ya sea aceptando trabajos pagos en cripto o contribuyendo en la comunidad, como yo mismo hice cuando empecé. Participar, aprender y aportar facilita descubrir el área de mayor interés y crecimiento personal dentro del ecosistema.