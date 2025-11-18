Economía

Devconnect, la feria cripto global, ya convocó a más de 17.000 asistentes de todo el mundo en Buenos Aires

Expertos, innovadores y referentes de más de 80 países participan de jornadas técnicas y comunitarias hasta el 22, con Vitalik Buterin, el creador de Ethereum, como figura central

Guardar
La cumbre marcó un récord
La cumbre marcó un récord histórico de asistencia, con delegaciones de 80 países

La Devconnect, la feria cripto que se realiza en Buenos Aires hasta el 22 de noviemre, ya reunió a más de 17.000 participantes de todo el mundo vinculadas al universo blockchain. El evento atrajo a referentes, desarrolladores y aficionados del ecosistema descentralizado. Según los organizadores, la convocatoria registró cifras récord de asistencia, con profesionales provenientes de 80 países. En total, los equipos llevan adelante una agenda más de 180 charlas, paneles, talleres y sesiones de trabajo distribuidas a lo largo de una semana entera.

El evento nació como propuesta de la comunidad global de Ethereum y se diseñó para facilitar el encuentro de perfiles técnicos, gestores de proyectos y usuarios del ecosistema descentralizado. La edición porteña incluye más de 50 eventos y actividades autogestionadas donde distintas organizaciones y equipos dedicaron jornadas específicas a debatir avances en tecnología, nuevas aplicaciones, seguridad, innovación y cultura.

La apertura oficial de la semana tuvo como orador a Vitalik Buterin, creador de Ethereum. Durante su exposición, el desarrollador destacó el trabajo de los equipos locales y ofreció su visión sobre el crecimiento del ecosistema. El fundador expuso entre los participantes su interés en las oportunidades de colaboración que surgen a partir de la descentralización financiera.

Vitalik Buterin encabezó la jornada
Vitalik Buterin encabezó la jornada inaugural de Devconnect en el Centro de Convenciones Buenos Aires

Una parte central de la semana incluye la Devconnect Cowork, un espacio de trabajo abierto y gratuito que funciona en el Centro de Convenciones Buenos Aires. En ese lugar, la comunidad encontró un punto de referencia donde interactuar en mesas colaborativas, programar en equipo y asistir a charlas técnicas ofrecidas por especialistas en contratos inteligentes, desarrollo de aplicaciones descentralizadas y soluciones de escalabilidad.

La programación de Devconnect se complementa con talleres temáticos, hackathons y jornadas de debate sobre políticas públicas y regulaciones. Los equipos de desarrollo de distintas cadenas, proyectos de finanzas descentralizadas y promotores de nuevas tecnologías organizaron presentaciones dirigidas tanto a público experimentado como a entusiastas. Entre los tópicos principales, se trataron cuestiones vinculadas a la seguridad de las redes, la transparencia en los contratos, metodologías de consenso y mecanismos para incentivar la participación abierta.

A lo largo de la semana, la asistencia superó los 17.000 participantes. El perfil internacional de la audiencia quedó reflejado en la diversidad de idiomas que se escucharon en los pasillos y en la presencia de delegaciones que viajaron desde países de Europa, Norteamérica, Asia y África. Los organizadores informaron que alrededor de la mitad de los visitantes correspondió a extranjeros, lo que ubicó a esta edición de Devconnect como una de las de mayor inserción global.

Un mundo más libre, abierto y colaborativo

Según Vitalik Buterin, la elección de Buenos Aires se vinculó con “la energía y creatividad” de la comunidad argentina y el lugar de referencia que el país ocupa dentro de la innovación blockchain global. El desarrollador valoró la capacidad de actores locales para impulsar proyectos con impacto internacional y subrayó “la importancia de compartir aprendizajes para fortalecer el sector”.

“Ethereum puede convertirse en la base de un mundo más libre, abierto y colaborativo, construido sobre tecnología accesible para todos y una seguridad descentralizada que no depende de intermediarios”, remarcó Buterin.

“Podemos llamarlo global, cosmopolita o usar cualquier otra palabra similar, pero la idea es la misma: Ethereum nació para tener impacto real en el mundo. Pensemos entonces en Ethereum como la ‘computadora mundial’. Una plataforma abierta, accesible y resistente a la censura, diseñada para que cualquiera pueda construir aplicaciones verdaderamente descentralizadas”, explicó.

Buterin insistió en que los avances en escalabilidad serán clave para permitir que Ethereum soporte aplicaciones masivas sin comprometer la descentralización. Señaló que la modularidad será un pilar central para que distintos componentes del ecosistema puedan evolucionar de forma independiente y eficiente.

“¿Qué viene para el futuro de Ethereum? En términos generales, nuestro objetivo es mantener una red segura, sólida, liviana, verdaderamente global y resistente a la censura,una red con las características que entusiasman a la comunidad desde los inicios del proyecto”, explicó Buterin.

Y precisó: “Al mismo tiempo, dentro de esas condiciones, necesitamos que Ethereum sea rápido y escalable, para que las aplicaciones que quieran aprovechar esas propiedades puedan hacerlo de manera real, con el espacio y la capacidad necesarios para crecer”.

El evento promovió el intercambio
El evento promovió el intercambio de ideas sobre seguridad, innovación y regulación en el ámbito blockchain

Buterin celebró el crecimiento de la comunidad local y destacó el rol de Argentina en la adopción y experimentación tecnológica dentro de la región. Consideró que Buenos Aires es hoy uno de los polos más activos de desarrolladores, emprendedores y proyectos Web3. Resaltó que el talento técnico local y la cultura de innovación del país representan “una oportunidad única” para que la región se posicione como referente global en infraestructura descentralizada.

En su mensaje final, Buterin hizo hincapié en la necesidad de que equipos, empresas y desarrolladores prioricen la interoperabilidad y el trabajo conjunto por sobre la competencia comercial: “El valor de Ethereum no depende de un solo proyecto, sino de miles construyendo en la misma dirección”.

Temas Relacionados

DevconnectVitalik ButerinblockchainEthereumDevconnect Buenos Airesúltimas noticias

Últimas Noticias

Billeteras digitales y baja de tasas: cuáles son las que más pagan por tener saldo en cuenta

Los servicios digitales enfrentan menores tasas de interés, pero varias plataformas mantienen alternativas de rentabilidad para usuarios con fondos en sus cuentas

Billeteras digitales y baja de

Dólar hoy en vivo: a cuánto se operan todas las cotizaciones minuto a minuto este martes 18 de noviembre

El billete al público en el Banco Nación es ofrecido a $1.415 para la venta, su precio más bajo desde el 15 de octubre

Dólar hoy en vivo: a

Los mercados globales caen ante las dudas sobre las valoraciones de la IA y las expectativas de tasas de la Reserva Federal

Los inversores aguardan con cautela los resultados de Nvidia del miércoles y datos de empleo estadounidense del jueves, mientras el bitcoin cayó por debajo de los 90.000 dólares por primera vez en siete meses

Los mercados globales caen ante

Bitcoin cae por debajo de 90.000 dólares por primera vez en siete meses

El cambio de rumbo se produce en medio de crecientes vientos en contra para la economía, incluidas nuevas preocupaciones sobre la política de tasas de interés. Recuperó parte de las pérdidas para cotizar en torno a 91.400 dólares

Bitcoin cae por debajo de

JPMorgan advirtió por una posible “corrección” en las valoraciones de la compañías de inteligencia artificial

El vicepresidente del banco más grande de EEUU se une al coro de ejecutivos de Wall Street cada vez más preocupados por la posibilidad de que se forme una burbuja en las valoraciones de la IA

JPMorgan advirtió por una posible
DEPORTES
“Modo casino”, el especial diseño

“Modo casino”, el especial diseño que tendrá el Alpine de Franco Colapinto para el Gran Premio de Las Vegas

Donald Trump presentó el FIFA Pass para ayudar a los viajeros a obtener sus visas más rápidamente para el Mundial

El ultimátum de Ancelotti a Neymar para jugar el Mundial con la selección de Brasil: “Tiene seis meses”

Franco Colapinto correrá el GP de Las Vegas de F1 durante la madrugada de este fin de semana: días, horarios y todo lo que hay que saber

Mil pit stop al año y 240 días fuera de sus casas: la vida de los mecánicos argentinos de Racing Bulls y cómo llegaron a la F1

TELESHOW
Martín Fierro de Cable 2025:

Martín Fierro de Cable 2025: cuándo será la ceremonia y quiénes son los nominados

Nicolás Cabré y Rocío Pardo, a días de su casamiento: “Córdoba me hace muy feliz, ahí conocí el amor”

El duro testimonio de Cami Mayan sobre sus últimos días en Inglaterra con Alexis Mac Allister: “Era horrible”

Pampita sorprendió al revelar cuántos óvulos congelados conserva: “Tenía miedo de no quedar embarazada”

El plato de La Reini que despertó risas y críticas entre todos los jurados de Masterchef: “El peor día de mi vida”

INFOBAE AMÉRICA

Los mercados globales caen ante

Los mercados globales caen ante las dudas sobre las valoraciones de la IA y las expectativas de tasas de la Reserva Federal

Una escritora en la Academia de Ciencias: María Rosa Lojo y su discurso sobre el país imaginado

JPMorgan advirtió por una posible “corrección” en las valoraciones de la compañías de inteligencia artificial

Otro golpe a la seguridad del Louvre: cuelgan un cuadro en la sala de “La Gioconda”

La alarmante normalización del estrangulamiento sexual entre los adolescentes en el Reino Unido