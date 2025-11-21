Baja de tasas, ajuste de encajes y apoyo financiero internacional: cómo sigue la estrategia económica del Gobierno de Milei

El Gobierno argentino enfrenta un escenario financiero incierto tras la suspensión del megapréstamo internacional de USD 20.000 millones

El Gobierno enfrenta un escenario financiero incierto ante las negociaciones bancarias internacionales y la baja de tasas. Cecilia Boufflet, periodista especializada en economía, analizó en Infobae En Vivo un reciente informe de The Wall Street Journal donde, “con la voz de los bancos internacionales que estaban en esa negociación”, afirmaron que el megapréstamo a Argentina “no va a estar disponible”.

La noticia, remarcó, implica que la posibilidad de que el país acceda a un rescate de USD 20.000 millones con aval del Tesoro estadounidense quedó descartada, lo que redefine la estrategia oficial para afrontar los próximos compromisos de deuda.

En este contexto, la periodista profundizó en las derivaciones para el plan económico del Gobierno y el clima de expectativa e incertidumbre que se instaló tras la publicación de la nota internacional y las últimas decisiones del Banco Central respecto a las tasas de interés y la liquidez bancaria.

La falta de aval del Tesoro de Estados Unidos obliga a recalibrar la estrategia oficial para afrontar los próximos vencimientos de deuda REUTERS/Kevin Lamarque

Boufflet detalló que el artículo publicado por The Wall Street Journal revela que los bancos internacionales suspendieron la búsqueda de un megapaquete crediticio debido a que los avales del Tesoro de los Estados Unidos, que serían la garantía de ese endeudamiento y permitirían bajar la tasa de interés para la Argentina, finalmente no se concretarán.

“Argentina va a buscar lo que se llama un repo u otra estructura de crédito, en la que conseguiría unos 5.000millones de dólares para pagar los vencimientos de la primera etapa del año y no tener como una garantía de los pagos de todo el año”, puntualizó la periodista.

De este modo, la atención se centra ahora en coberturas crediticias acotadas que permitan cumplir los pagos inminentes sin acceder a grandes montos de financiamiento a mediano o largo plazo.

La respuesta de Luis Caputo

En el mismo sentido, Boufflet analizó la respuesta que el ministro de Economía, Luis Caputo, brindó en redes sociales ante la difusión de la noticia: “Cuando aparece el título, lo tuitea una cuenta y el ministro responde rápidamente: ‘Excelente pregunta’. No hace ninguna aclaración adicional, medio fresco, medio livianito”, remarcó, en referencia a la reacción oficial ante un tema sensible para el mercado y el futuro de la macroeconomía.

El ministro Luis Caputo responde con cautela a la noticia sobre el financiamiento externo, mientras el mercado observa con expectativa

Según explicó Boufflet, desde el Gobierno aseguran que hay varias negociaciones abiertas y que el Ejecutivo apuesta a diferentes caminos para afrontar los vencimientos de enero, que suman unos USD 4.500 millones.

El impacto en el riesgo país

Actualmente, el riesgo país se estabilizó en torno a los 600 puntos, lo que incentivó a varias empresas y provincias a colocar deuda voluntaria en los mercados internacionales.

En tanto, sostuvo la especialista, mientras varias jurisdicciones y sectores lograron colocar deuda en dólares, como la Ciudad de Buenos Aires, las condiciones para la deuda soberana distan mucho de ser favorables.

“La última colocación de deuda fue de la Ciudad de Buenos Aires. Necesitaba setecientos millones de dólares y le ofrecieron casi dos mil. Tomó los setecientos a una muy buena tasa, 8% a siete años. Pero Argentina como país estaría pagando alrededor del 10 o 11%. El Gobierno va a tratar de esperar a que baje el riesgo país para salir al mercado financiero de manera directa y hacer una colocación", indicó la periodista.

Continuamente aseguró que “si no consigue eso, va a ir por una colocación más corta, como un repo, que tenga una garantía que le permita pagar los primeros vencimientos”, anticipó.

El riesgo país se estabiliza en 600 puntos, permitiendo a provincias y empresas colocar deuda, aunque la deuda soberana sigue con tasas elevadas (Cambio Seguro)

La estrategia oficial contempla la posibilidad de prescindir del megapréstamo, puesto que “considera que no la necesita”, aunque reconoció la importancia que tendrán las expectativas en las próximas semanas.

La presión del mercado y el boom exportador

La periodista ilustró que, aunque el Gobierno mantiene posiciones firmes y estrategias propias, la presión del mercado permanece latente ante la incertidumbre de si existen los dólares necesarios para liberar el giro de dividendos desde 2026, una de las novedades asociadas a la apertura del cepo cambiario.

Otra clave de la crisis financiera es la expectativa oficial de un boom exportador. De acuerdo a Boufflet, el Gobierno confía en que la entrada de divisas por el desarrollo de energía, minería y otros sectores permitirá satisfacer la demanda de dólares de las empresas y evitar mayores sobresaltos cambiarios.

“La exportación y entrada de dólares va a ser tan positiva que alcanza para eso. El Gobierno cree que en los próximos años entran más dólares de los que salen y que sería una torpeza dejar subir mucho el dólar ahora”, argumentó.

El Gobierno apuesta a un boom exportador en energía y minería para generar divisas y aliviar la presión cambiaria en los próximos años REUTERS/Matias Baglietto

Baja de tasas de interés

Asimismo, Boufflet analizó las implicancias de la reciente baja de tasas dispuesta por el Banco Central: “Volvió a bajar la tasa de interés y empezó a soltarle pesos a los bancos. Apenas pasaron las elecciones, el Central tiene un foco central que es la remonetización”.

Y agregó: “El apretón monetario fue más costoso que el endeudamiento. Bajaron la tasa de simultáneas del 22 al 20%, ya está en un nivel muy bajo, por debajo de la inflación, es una tasa negativa”. Además, explicó que el encaje que deben tener los bancos bajó de 95% a 75%, flexibilizando la disponibilidad de fondos en el sistema.

“La tasa de interés con la que se presta a las empresas, la caución, pasó de tres dígitos a 18%. Una empresa ayer podía tomar plata al 18%, tasa negativa, por lo menos tres puntos abajo de la inflación”, agregó Boufflet.

“Y la de los plazos fijos también cayó muy fuerte, de arriba del 50% al 30-32% para grandes depósitos; para los de menor monto, ya está abajo del 30”. Según la periodista, esto forma parte del intento oficial por reactivar la economía y acomodar el circulante, aunque reconoce los riesgos que supone para los ahorristas y la estabilidad financiera.

Infobae en Vivo te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 9 a 12: Gonzalo Sánchez, Maru Duffard, Cecilia Boufflet y Ramón Indart.

• De 18 a 21: Jesica Bossi, Diego Iglesias, Virginia Porcella y Federico Mayol.

Actualidad, charlas y protagonistas, en vivo. Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.