El Banco Central volvió a bajar los encajes a los bancos y busca impulsar el crédito para reactivar la economía

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) volvió a bajar los encajes a los bancos al aprobar una nueva flexibilización sobre del régimen de efectivo mínimo. De esta manera, la autoridad monetaria busca dotar de liquidez al mercado y reducir las tasas de interés para reactivar el crédito.

En tal sentido, este jueves se definieron una serie de medidas para aflojar desde el mes que viene el apretón monetario que había definido antes de las elecciones. En un contexto de mayor demanda de dinero estacional en diciembre, el BCRA busca que haya mayor liquidez en la economía, que bajen los rendimientos para impulsar la recuperación del financiamiento a empresas y familias.

La autoridad monetaria espera que en diciembre, como es costumbre, crezca fuertemente la demanda de dinero, por lo que con el relajamiento de las restricciones a los bancos busca que haya mayor liquidez en la economía, apuntalar la baja de las tasas de interés en pesos e impulsar la recuperación del crédito.

El conjunto de medidas se oficializó mediante la Comunicación “A” 8355. La primera inciativa reduce en 3,5% el requisito de efectivo mínimo para depósitos a la vista, incluidos los fondos comunes de inversión de mercado monetario, cauciones y pases pasivos. La disposición regirá desde el 1 de diciembre. Con el fin de que esta disminución implique una menor cantidad de efectivo requerido, la entidad conducida por Santiago Bausili eleva en 3,5% la proporción que puede integrarse en bonos para los encajes ligados a estos conceptos.

La segunda disposición flexibiliza nuevamente la integración diaria del efectivo mínimo. Desde el 1 de diciembre, el mínimo diario bajará de 95% a 75%. Además, se extiende hasta el 31 de marzo la exigencia adicional de cinco puntos en los encajes de depósitos a la vista correspondiente a los bancos de la categoría A y, al mismo tiempo, se amplia la gama de bonos admitidos como integración.

“Las flexibilizaciones aprobadas van en línea con la expectativa de recuperación de la demanda de dinero y la expansión del crédito esperada para los próximos meses”, destacaron desde la autoridad monetaria.

Los encajes son un porcentaje de los depósitos en moneda local o extranjera —ya sean a plazo fijo, en cuentas corrientes o cajas de ahorro— que bancos y fondos money market asociados a billeteras virtuales deben mantener sin movimiento en el Banco Central. Cuando un cliente realiza un depósito, una parte de esos recursos se transfiere obligatoriamente al banco central y queda retenida. El porcentaje requerido difiere según el tipo de depósito o instrumento financiero. Esta normativa tiene como finalidad asegurar liquidez suficiente frente a eventuales retiros simultáneos y también funciona como mecanismo de política monetaria, ya que cualquier ajuste repercute en la disponibilidad de dinero en la economía.

Los bancos venían manifestando que la exigencia de cumplir con una integración diaria total del 100% resultaba difícil de abordar en un escenario de inflación alta y presión cambiaria. Entre los principales reclamos figuraban las complicaciones para calcular la integración todos los días, la incidencia de tasas elevadas y el hecho de mantener fondos inmovilizados sin recibir intereses. Además, se registró un impacto adverso en las cotizaciones bursátiles del sector.

