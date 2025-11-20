Economía

El Banco Central volvió a bajar los encajes a los bancos y busca impulsar el crédito para reactivar la economía

La autoridad monetaria flexibilizó el régimen de efectivo mínimo que tienen que mantener las entidades bancarias

Guardar
Foto de archivo - Fachada
Foto de archivo - Fachada del banco central de Argentina (BCRA), en Buenos Aires, Argentina. Jun 16, 2014. REUTERS/Enrique Marcarian

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) volvió a bajar los encajes a los bancos al aprobar una nueva flexibilización sobre del régimen de efectivo mínimo. De esta manera, la autoridad monetaria busca dotar de liquidez al mercado y reducir las tasas de interés para reactivar el crédito.

En tal sentido, este jueves se definieron una serie de medidas para aflojar desde el mes que viene el apretón monetario que había definido antes de las elecciones. En un contexto de mayor demanda de dinero estacional en diciembre, el BCRA busca que haya mayor liquidez en la economía, que bajen los rendimientos para impulsar la recuperación del financiamiento a empresas y familias.

La autoridad monetaria espera que en diciembre, como es costumbre, crezca fuertemente la demanda de dinero, por lo que con el relajamiento de las restricciones a los bancos busca que haya mayor liquidez en la economía, apuntalar la baja de las tasas de interés en pesos e impulsar la recuperación del crédito.

El conjunto de medidas se oficializó mediante la Comunicación “A” 8355. La primera inciativa reduce en 3,5% el requisito de efectivo mínimo para depósitos a la vista, incluidos los fondos comunes de inversión de mercado monetario, cauciones y pases pasivos. La disposición regirá desde el 1 de diciembre. Con el fin de que esta disminución implique una menor cantidad de efectivo requerido, la entidad conducida por Santiago Bausili eleva en 3,5% la proporción que puede integrarse en bonos para los encajes ligados a estos conceptos.

La segunda disposición flexibiliza nuevamente la integración diaria del efectivo mínimo. Desde el 1 de diciembre, el mínimo diario bajará de 95% a 75%. Además, se extiende hasta el 31 de marzo la exigencia adicional de cinco puntos en los encajes de depósitos a la vista correspondiente a los bancos de la categoría A y, al mismo tiempo, se amplia la gama de bonos admitidos como integración.

“Las flexibilizaciones aprobadas van en línea con la expectativa de recuperación de la demanda de dinero y la expansión del crédito esperada para los próximos meses”, destacaron desde la autoridad monetaria.

Los encajes son un porcentaje de los depósitos en moneda local o extranjera —ya sean a plazo fijo, en cuentas corrientes o cajas de ahorro— que bancos y fondos money market asociados a billeteras virtuales deben mantener sin movimiento en el Banco Central. Cuando un cliente realiza un depósito, una parte de esos recursos se transfiere obligatoriamente al banco central y queda retenida. El porcentaje requerido difiere según el tipo de depósito o instrumento financiero. Esta normativa tiene como finalidad asegurar liquidez suficiente frente a eventuales retiros simultáneos y también funciona como mecanismo de política monetaria, ya que cualquier ajuste repercute en la disponibilidad de dinero en la economía.

Los bancos venían manifestando que la exigencia de cumplir con una integración diaria total del 100% resultaba difícil de abordar en un escenario de inflación alta y presión cambiaria. Entre los principales reclamos figuraban las complicaciones para calcular la integración todos los días, la incidencia de tasas elevadas y el hecho de mantener fondos inmovilizados sin recibir intereses. Además, se registró un impacto adverso en las cotizaciones bursátiles del sector.

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

Banco CentralEncajesÚltimas noticiasEconomía-Argentina

Últimas Noticias

La Argentina marcó un récord de producción de petróleo en medio del boom de Vaca Muerta

El hito de octubre fue impulsado por la mejora tecnológica y la mayor participación del no convencional de la cuenca neuquina, que hoy abastece a la mayor parte de la demanda nacional e internacional

La Argentina marcó un récord

Cuánto ganó EEUU con sus intervenciones para contener el dólar antes de las legislativas, según un informe privado

Los datos surgen de una estimación realizada a partir de datos que informó este jueves el Banco Central. La deuda con EEUU ascendería a unos USD 2.500 millones

Cuánto ganó EEUU con sus

El dólar subió por tercer día seguido y cerró la semana corta con un aumento de 20 pesos

La divisa avanzó a $1.450 en el Banco Nación y a $1.425 en el mercado mayorista, donde encadenó tres subas consecutivas. Se trata de los precios más altos desde el 6 de noviembre

El dólar subió por tercer

Cuánto deberá gastar una familia tipo para viajar el fin de semana largo por el Día de la Soberanía Nacional

El costo de una escapada varía mucho entre un destino y otro. Algunos se encarecieron en relación al año pasado, pero otros se volvieron algo más accesibles

Cuánto deberá gastar una familia

¿Baja o simplificación de impuestos?: qué propuestas filtró el Gobierno a expertos sobre la futura reforma tributaria

Junto con otras reformas, las autoridades preparan cambios en el esquema impositivo. La discusión, sin embargo, quedaría para marzo. Cuáles son las alternativas que se barajan en IVA y Ganancias

¿Baja o simplificación de impuestos?:
DEPORTES
Estupor en Francia: intentaron asesinar

Estupor en Francia: intentaron asesinar a Yann Gueho, la promesa que tenía “más talento que Mbappé y Dembélé” y se retiró a los 25 años

Francisco Cerúndolo cayó frente a Alexander Zverev en el segundo cruce de la serie ante Alemania por la Copa Davis

“Soy el entrenador de Estados Unidos, no el conserje”: el enojo de Mauricio Pochettino con un periodista tras la goleada a Uruguay

La respuesta de Hamilton y Leclerc al presidente de Ferrari tras quedar en el blanco de sus duras críticas

El comunicado del arquero de Independiente Rodrigo Rey tras el fallo judicial en favor de los niños con autismo

TELESHOW
Walas contó que cuando era

Walas contó que cuando era joven usaba el retrato de una famosa asesina serial como prendedor: “Era anarco punk”

El detrás de escena de la entrevista de la China Suárez con Moria Casán: “Dependencia emocional”

De Copenhague a Mallorca: Ángela Leiva mostró su vida de viajes y música en octubre

Maxi López se quebró en Masterchef al hablar de sus hijos y Wanda Nara lo consoló ante las cámaras

Desopilante momento en Ahora Caigo: Darío Barassi intentó probarse una remera y terminó atrapado en vivo

INFOBAE AMÉRICA

Descubren una nueva serpiente negra

Descubren una nueva serpiente negra en India y la nombran en honor a Steve Irwin

Resistencia letal: qué animales pueden desafiar los venenos más mortales y cómo lo hacen

Una ola de frío polar sacude Europa y activa alertas por nieve, intensas heladas y riesgo de avalanchas

Ucrania recibió la propuesta de Estados Unidos para frenar la guerra con Rusia y Zelensky la discutirá con Donald Trump

La UE sancionó al ‘número dos’ de los paramilitares FAR por su rol en el “capítulo más sangriento” de la guerra en Sudán