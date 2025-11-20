Economía

ANSES: quiénes cobran hoy, 20 de noviembre

El organismo previsional deposita jubilaciones superiores al mínimo, asignaciones y prestaciones por desempleo a los beneficiarios incluidos en el calendario oficial, según la terminación del documento de identidad

ANSES paga hoy jubilaciones superiores
ANSES paga hoy jubilaciones superiores al mínimo a titulares con DNI finalizado en 0 y 1, según el calendario oficial de noviembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa hoy con el calendario mensual de pagos para beneficiarios de distintas prestaciones en Argentina, según el último número del Documento Nacional de Identidad (DNI) y la categoría correspondiente. Cada prestación cuenta con montos actualizados y fechas específicas, establecidas en el calendario oficial de noviembre 2025.

Quiénes cobran hoy, 20 de noviembre

Jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo

ANSES deposita los haberes a jubilados y pensionados cuyo DNI finaliza en 0 y 1 y que perciben montos superiores a la jubilación mínima.

Asignación Universal por Hijo (AUH)

Acceden al pago los titulares de la Asignación Universal por Hijo cuyos DNI terminan en 8, según el cronograma vigente.

Asignación Familiar por Hijo

La Asignación Familiar por Hijo se paga este jueves a quienes tienen DNI terminado en 8 y cumplen los requisitos establecidos por ANSES.

Los beneficiarios de la Asignación
Los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo con DNI terminado en 8 reciben el pago correspondiente este 20 de noviembre (ANSES)

Asignación por Embarazo

Cobran la Asignación por Embarazo los titulares con documentos finalizados en 8.

Desempleo Plan 1

Reciben el pago los beneficiarios del Plan 1 de Desempleo con DNI terminado en 0 y 1.

No hay pagos de otras prestaciones en esta fecha, de acuerdo al calendario oficial de ANSES para noviembre 2025.

De cuánto son las jubilaciones en noviembre 2025

En noviembre 2025, el haber mínimo de jubilación es de $333.150, tras un aumento del 2,1% vinculado al Índice de Precios al Consumidor. Quienes perciben la mínima reciben un bono extraordinario de $70.000, elevando el monto final a $403.150.

Este bono también corresponde a quienes tienen haberes superiores al mínimo, sólo si el total no supera $403.150.

Montos vigentes de otras prestaciones:

  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $266.520
  • Pensiones No Contributivas (PNC): $233.252
En noviembre 2025, la jubilación
En noviembre 2025, la jubilación mínima es de $333.150 y se otorga un bono extraordinario de $70.000 para quienes no superan $403.150

Tanto la PUAM como las PNC reciben un refuerzo si el total no llega a $403.150. El haber máximo para jubilaciones en noviembre es de $2.241.788,48, segmento que no percibe el bono adicional. El pago del bono extraordinario ayuda a equiparar el haber mensual frente a la suba de precios.

De cuánto son las asignaciones en noviembre 2025

La Asignación Universal por Hijo (AUH) se ubica en $120.066 por hijo. El titular recibe $95.958 en forma directa y el 20% restante se cobra tras la presentación de la Libreta AUH.

Montos actualizados de otras asignaciones:

  • Asignación Universal por Embarazo: $120.066 ($95.958 de cobro directo)
  • AUH por hijo con discapacidad: $389.808 mensuales
  • Asignaciones Familiares: $59.862 por menor
  • Ayuda escolar anual: $42.922 por hijo
  • Asignación por nacimiento: $69.776
  • Asignación por adopción: $417.197
  • Complemento por compra de leche (menores de tres años): $40.000 mensuales, sujeto a condiciones

Las asignaciones se actualizan mes a mes según la evolución de precios. El calendario de pagos detallado, en función de la terminación del DNI, está disponible en la web y la app Mi ANSES.

