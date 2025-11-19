Economía

Impuesto Inmobiliario Rural y Urbano de ARBA: quiénes deberán pagar la cuota adicional

Según el organismo tributario de la Provincia de Buenos Aires, el recargo alcanza a un porcentaje reducido de partidas y mantiene las bonificaciones para contribuyentes cumplidores

Guardar
El monto adicional del Impuesto
El monto adicional del Impuesto Inmobiliario se aplica de manera focalizada y solo alcanza a inmuebles de mayor valuación

Comenzaron a llegar las boletas emitidas por la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) correspondientes a la cuota adicional aplicable al Impuesto Inmobiliario Urbano Edificado y al Impuesto Inmobiliario Rural, lo que obligará a muchos contribuyentes bonaerenses a pagar en la última cuota del año (la quinta y la cuarta, respectivamente) sumas considerablemente más elevadas a las de los pagos anteriores.

El aumento fue establecido por la Ley Impositiva 2024, prorrogada para este año. Desde ARBA aseguraron que el monto adicional “se aplica de manera focalizada y solo alcanza a inmuebles de mayor valuación”.

Explicaron que en el caso del Inmobiliario Urbano Edificado, el adicional se aplica cuando la base imponible del inmueble supere los $31.465.000. En el Inmobiliario Rural, corresponde cuando la base imponible de tierra libre de mejoras supera los $39.096.756.

En el caso del Inmobiliario
En el caso del Inmobiliario Urbano Edificado, el adicional se aplica cuando la base imponible del inmueble supere los $31.465.000

Este monto extra se cobra junto con la última cuota del impuesto y conserva los beneficios ya vigentes para quienes cumplen en tiempo y forma. Los contribuyentes que estén al día y tengan adherido el débito automático mantienen las bonificaciones de hasta el 10%.

Del mismo modo, quienes hayan elegido el pago anual conservan su descuento, que también se aplica sobre el monto adicional.

Para saber si una partida urbana o rural deberá abonar este adicional, ARBA habilitó en su portal la herramienta “Consulta Inmobiliario Adicional”. Allí se puede verificar la información por Partido–Partida ingresando al sitio oficial del organismo y seleccionando la pestaña “Consulta Inmobiliario Adicional”.

Para saber si una partida
Para saber si una partida urbana o rural deberá abonar el adicional, ARBA habilitó en su portal la herramienta “Consulta Inmobiliario Adicional”

Vale recordar que los vencimientos y bonificaciones vigentes son las siguientes:

  • Urbano Edificado (cuota 5): el vencimiento fue reprogramado al 25 de noviembre de 2025.
  • Rural (cuota 4 2025): el vencimiento fue prorrogado al 18 de diciembre de 2025.
  • Bonificaciones: continúan vigentes las bonificaciones de hasta 10% para quienes pagan en término y están adheridos al débito automático, y se mantiene la bonificación del pago anual cuando corresponda, también sobre el adicional.

Por otra parte, ARBA señaló que en el caso del Urbano Edificado, el adicional alcanza al 8,72% de las 5.335.124 partidas, es decir, a 465.338. En el segmento Rural, llega al 12,01% del total: 37.433 partidas sobre un universo de 311.635.

A su vez, precisaron que el monto adicional tiene topes definidos y diferenciados según el tipo de inmueble. Para el Impuesto Inmobiliario Urbano Edificado, el adicional no puede superar el 20% del impuesto anual determinado para el período.

ARBA señaló que el monto
ARBA señaló que el monto adicional tiene topes definidos y diferenciados según el tipo de inmueble (Canva)

En el Inmobiliario Rural —tanto en sus componentes básico como complementario— el incremento máximo permitido es del 25% sobre el impuesto liquidado. Según asegura ARBA, estos límites aportan previsibilidad y restringen el alcance del adicional a los segmentos de mayor valuación.

En el caso de los productores que cuenten con una exención total o parcial por emergencias o desastres agropecuarios declarados por la Provincia de Buenos Aires, se aplicará un descuento proporcional en la cuota adicional.

Cabe recordar que el gobierno bonaerense dispuso semanas atrás beneficios de exención y prórroga del Impuesto Inmobiliario Rural para campos afectados por graves inundaciones en 19 distritos de la provincia durante 2025. La medida alcanza a explotaciones con pérdidas superiores al 50% de su capacidad productiva.

Los distritos beneficiados son Bolívar, Carlos Casares, Chacabuco, Chivilcoy, General Alvear, General La Madrid, General Viamonte, Guaminí, Junín, Las Flores, Monte, Nueve de Julio, Puan, Saladillo, Tapalqué, Tornquist, Trenque Lauquen, Veinticinco de Mayo e Hipólito Yrigoyen, todos formalmente reconocidos en situación de emergencia o desastre agropecuario.

Hay beneficios de exención y
Hay beneficios de exención y prórroga del Impuesto Inmobiliario Rural para campos afectados por graves inundaciones en 19 distritos durante 2025. REUTERS/Agustin Marcarian

En tanto, el organismo a cargo de Cristian Girard resaltó: “El Poder Ejecutivo viene impulsando una estructura tributaria más progresiva —alivio para los sectores bajos y medios y mayor carga para los de mayores ingresos—“.

“Sin embargo, la cuota adicional -que responde a ese objetivo- no estaba originalmente incluida en los proyectos del Ejecutivo: se incorporó en 2024 como resultado de la negociación con las distintas fuerzas políticas en la Legislatura. No estaba previsto en el proyecto de Ley Impositiva 2025 (que no se sancionó) ni en el proyecto 2026 actualmente en debate", puntualizó.

Y explicó que “ARBA ejerce la administración tributaria y carece de facultades para modificar lo establecido por ley; su misión es aplicar y hacer cumplir las normas sancionadas”.

Temas Relacionados

arbaimpuesto Inmobiliario Urbano Edificadoimpuesto Inmobiliario Ruralimpuestosúltimas noticiasprovincia de Buenos Airescuota adicional

Últimas Noticias

Qué cambios se preparan para trabajadores de Uber, Rappi y otras plataformas en el último borrador de la reforma laboral

El proyecto fija directrices para intermediación en servicios urbanos apoyados en aplicaciones móviles y regula derechos y responsabilidades de los repartidores y choferes en el país

Qué cambios se preparan para

¿Fin del cheque en papel?: 5 claves para entender por qué va a ser más difícil operar sin dejar rastros para ARCA y las provincias

El escenario impositivo se transforma ante la iniciativa oficial de digitalizar los instrumentos bancarios, que podría expandir la base de contribuyentes y modificar los controles

¿Fin del cheque en papel?:

Una por una, todas las líneas de colectivos del AMBA que ya permiten pagar con tarjeta o con código QR

El Gobierno sigue sumando líneas a la apertura de medios de pagos, donde otras opciones se suman a la tradicional SUBE. El listado completo de todas las líneas que ya lo autorizaron

Una por una, todas las

ANSES: quiénes cobran hoy, 19 de noviembre

El organismo previsional deposita jubilaciones mínimas, asignaciones y planes sociales a los beneficiarios incluidos en el calendario oficial, según la terminación del documento de identidad

ANSES: quiénes cobran hoy, 19

Motosierra fiscal: los subsidios energéticos se desplomaron 44% en los últimos doce meses

Las subvenciones acumuladas a la energía ascendieron a USD 3.183 millones hasta octubre, lo que implica una reducción de 237% respecto al máximo de 2022. Cuánto subieron las tarifas en la era Milei

Motosierra fiscal: los subsidios energéticos
DEPORTES
La increíble historia de la

La increíble historia de la selección del país menos poblado que jugará por primera vez una Copa del Mundo: la euforia tras la clasificacion

Cristiano Ronaldo fue uno de los invitados por Donald Trump a la Casa Blanca

La cena íntima de un grupo de futbolistas de Boca Juniors junto a sus parejas

La reacción de un entrenador por no clasificar al Mundial con su selección que recorre el mundo

La contundente sentencia de una figura del fútbol: “Lamine Yamal puede convertirse en un mejor jugador que Messi”

TELESHOW
Guido Kaczka y la conmovedora

Guido Kaczka y la conmovedora historia de Enzo, el niño que desafió prejuicios y sueña con bailar en el exterior

La estresante situación que vivió Julieta Poggio que le impidió entrar a su departamento: “Me avergüenzo”

Pampita defendió a Benjamín Vicuña tras los dichos de la China Suárez: “Hacemos todo en equipo”

Sorpresa en MasterChef Celebrity: el jurado salvó a dos figuras en una noche inédita

La llamativa foto que compartió Mauro Icardi con la China Suárez en el avión antes de volver a Estambul

INFOBAE AMÉRICA

Friedrich Merz criticó a la

Friedrich Merz criticó a la ciudad de Belém y Lula respondió: “Berlín no le ofrece ni el 10% de la calidad que el estado de Pará”

Choque institucional en Roma: crece la tensión entre el Gobierno de Meloni y el presidente de Italia

Cumbre del clima: Brasil admitió que ciertos países están “muy reticentes” a la hoja de ruta de los hidrocarburos

Un desaparecido y 175 personas evacuadas tras el incendio de 170 casas en el sur de Japón

No solo mejora la salud bucal: cuál es el tratamiento dental que reduce el riesgo de diabetes y enfermedad cardíaca