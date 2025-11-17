Rige el aumento del casi 10% en el boleto del colectivo en el AMBA

Hoy lunes comienza a regir el aumento del casi 10% en el boleto del colectivo en el AMBA (NA)

La Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía oficializó una nueva actualización de las tarifas de los boletos de colectivos, que comenzará a regir a partir de este lunes 17 de noviembre. Este aumento responde a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Gran Buenos Aires, que acumuló un 9,72% entre mayo y septiembre de este año, y se enmarca en el mecanismo de ajuste periódico previsto en la normativa vigente. El nuevo valor mínimo ascenderá a $495.

La decisión se apoya en el artículo 11 de la Resolución 1017/2022 del entonces Ministerio de Transporte, modificado por la resolución 5/2024 de la Secretaría de Transporte del ex Ministerio de Infraestructura, que habilita a la autoridad a actualizar los cuadros tarifarios bimestralmente o en períodos mayores, siempre que el incremento no supere la variación acumulada del IPC relevado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Según el informe técnico elaborado por la Subsecretaría de Transporte Automotor, el IPC de la Región GBA mostró subas mensuales de 1,5% en mayo, 2,02% en junio, 1,87% en julio, 1,87% en agosto y 2,10% en septiembre, lo que determinó el tope máximo de actualización autorizado para este período.

La resolución recuerda que el procedimiento de ajuste tarifario ya atravesó el mecanismo de participación ciudadana previsto en la Resolución 616/2018 del entonces Ministerio de Transporte, por lo que la instancia de consulta pública se encuentra cumplida.

Además, la medida se dicta en el contexto de la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social declarada por el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, que rige hasta el 31 de diciembre de 2025 y que, según el texto, exige “la adopción de medidas urgentes, que no admiten dilación alguna, con el objetivo de romper ese círculo vicioso de empobrecimiento generalizado y crisis recurrentes”.

A través de Resolución 77/2025, la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía comunicó los nuevos valores

La actualización tarifaria, que se aplicará a todos los colectivos que atraviesan la avenida General Paz o el Riachuelo, responde a la estrategia gubernamental de reducir progresivamente los subsidios al transporte. Esta política forma parte de un plan más amplio orientado a disminuir el gasto público y avanzar hacia un esquema en el que las tarifas reflejen de manera plena los costos reales de prestación de los servicios.

El Ministerio de Economía había postergado la decisión de aumentar las tarifas hasta después de las elecciones legislativas celebradas el 26 de octubre, en las que el oficialismo obtuvo una victoria contundente. Tras ese resultado, la cartera retomó el análisis de la suba y resolvió implementarla a partir de la próxima semana.

El ajuste tarifario aprobado impacta sobre los servicios de transporte automotor urbano y suburbano bajo jurisdicción nacional, cuyos cuadros tarifarios actualizados se detallan en el anexo de la resolución.

Los nuevos valores son los siguientes:

0 a 3 kilómetros (primera sección): pasará de $451,01 (con SUBE registrada) a cerca de 494,83 pesos .

3 a 6 km (segunda sección): de $502,43 a 551,24 pesos .

6 a 12 km (tercera sección): de $541,13 a unos 593,70 pesos .

12 a 27 km (cuarta sección): de $579,87 a 636,21 pesos .

Más de 27 km (quinta sección): de $618,35 a unos 678,42 pesos.