Economía

Mal pronóstico para las commodities: el Banco Mundial proyecta una caída de precios de casi 7% en 2026

De esta manera, los valores encadenarían cuatro años consecutivos a la baja. Cuál es el sector más perjudicado

Guardar
El Banco Mundial prevé que
El Banco Mundial prevé que los precios agrícolas permanezcan prácticamente sin cambios en 2025. REUTERS/Diego Vara/Archivo

El Banco Mundial anticipa un retroceso global en los precios de las commodities, encabezado por la energía. En paralelo, un aumento en el costo de los fertilizantes y la estabilidad en otros valores podría generar una compresión de márgenes en el sector agropecuario. Se trata de dos sectores fundamentales en la canasta exportadora de Argentina.

El índice agregado prevé una contracción del 7,4% en 2025, impulsada principalmente por una actividad económica más débil, tensiones comerciales, incertidumbre política y una mayor oferta de petróleo, destacó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

Para 2026 se prevé una nueva contracción del 6,8%, que completaría cuatro años consecutivos de caída. Recién en 2027 se espera una recuperación parcial, con un repunte estimado del 3,6%.

Evolución del índice de precios
Evolución del índice de precios de commodities

En cuanto a las categorías específicas, el Banco Mundial prevé que los precios agrícolas permanezcan prácticamente sin cambios en 2025 y luego cedan alrededor de 2% en 2026 y 1% en 2027.

En el caso de la energía, la proyección marca un fuerte retroceso: una baja del 12% para 2025 y otra del 10% en 2026, con un repunte cercano al 6% hacia 2027.

Para metales y minerales, se estima un escenario mucho más estable, con valores casi sin variación en 2026 y un leve avance del 2% en 2027, tras un incremento del 3% en 2025.

Las perspectivas para el agro

Luego de una caída prevista del 6% para 2025, el Banco Mundial estima que el índice de precios de los alimentos —que incluye cereales, harinas, aceites y otros productos— se estabilizará y no mostrará variaciones significativas durante 2026 y 2027.

“El sector agrícola presenta un panorama complejo, caracterizado por una oferta robusta que presiona los precios a la baja, mientras los costos de los insumos clave muestran una tendencia alcista, generando una compresión de márgenes”, señaló la BCR.

Por ejemplo, para la soja, se proyecta un descenso del 12% en 2025, seguida por leves recuperaciones del 1% en 2026 y del 2% en 2027. Este movimiento responde a la expectativa de que la caída de precios reduzca en torno al 1% el área sembrada en la campaña 2025/26, en un contexto de consumo mundial récord.

Precios de los principales commodities
Precios de los principales commodities agrícolas

En el complejo de aceites vegetales, el panorama proyectado es mayormente alcista. En el caso del aceite de soja, se estima un incremento del 13% en 2025 y del 1,5% en 2026, impulsado por un exceso de demanda previsto para la campaña 2025/26.

A la par, el aceite de palma podría anotar subas del 6% en 2025 y del 3% en 2026, con un avance adicional, aunque moderado, en 2027.

Este comportamiento responde a una desaceleración en el ritmo de expansión de la oferta —por debajo del promedio 2015-2024— junto con una demanda firme, favorecida por su competitividad frente a otros aceites. La única excepción sería el aceite de soja en 2027, cuando la presión de sustitución se reduciría debido a una mayor disponibilidad de aceite de girasol.

Respecto a la harina de soja, se prevé otra corrección significativa: una caída del 21% en 2025 y un descenso adicional del 4% en 2026, afectada por el aumento en la producción de aceite de soja. No obstante, para 2027 se proyecta un leve rebote del 2%.

Respecto a la harina de
Respecto a la harina de soja, se prevé otra corrección significativa: una caída del 21% en 2025 y un descenso adicional del 4% en 2026 (Reuters)

“La coyuntura actual encuentra al principal producto de exportación del país con valores FOB relativamente bajos y llegando a operar a precios mínimos de más de 15 años durante parte de la campaña actual 2024/25″, destacó la BCR.

En este marco, el consultor agropecuario Javier Preciado Patiño señaló que el mercado global de soja está muy bien abastecido. Brasil tendrá una cosecha incluso mayor que la del año anterior, y entre Argentina y Brasil se produce el doble que en Estados Unidos.

Por su parte, el consumo de China se encuentra relativamente estancado, aunque ese gran importador absorbe dos tercios de toda la soja comercializada. Por lo tanto, “en principio no hay grandes expectativas de mejoras en los precios, salvo que ocurra alguna debacle climática en Sudamérica durante enero o febrero”, dijo el especialista.

Preciado Patiño resalta que a ello se suma un segundo factor: si Estados Unidos y Brasil impulsan el uso de aceite de soja para biodiésel o diésel renovable, se producirá más harina de soja en ambos países. Esta oferta adicional podría superar la demanda, haciendo que un escenario de precios bajos sea más que plausible.

Preciado Patiño: “En principio no
Preciado Patiño: “En principio no hay grandes expectativas de mejoras en los precios, salvo que ocurra alguna debacle climática en Sudamérica durante enero o febrero”. REUTERS/Martín Cossarini

“Las exportaciones podrían mantenerse en niveles similares a los de este año. La industria aceitera argentina está preparada para competir tanto con precios altos como bajos, por lo que las diferencias no serían relevantes”, explicó.

Por otra parte, sobre los fertilizantes, la BCR precisó: “Se proyecta un alza del 21% en los precios para 2025, impulsada por una demanda robusta, limitaciones comerciales y déficits de oferta”.

Aunque se anticipan leves caídas del 5% en 2026 y 2027, los precios se mantendrán muy por encima del promedio 2015-19. Los factores estructurales que sostienen esta tendencia incluyen los elevados costos de insumos y las restricciones/sanciones a exportadores clave (China, Bielorrusia y Rusia).

“En el tercer trimestre de 2025, los fertilizantes aumentaron un 30% interanual mientras que los precios de los alimentos cayeron un 5% en relación con el mismo período del año anterior. Esta divergencia ha erosionado los márgenes de beneficio de los productores, creando un riesgo significativo de menor aplicación de fertilizantes en la campaña 2025/26, lo que podría reducir los rendimientos de los cultivos”, añadió.

Las expectativas para el sector energético

Las proyecciones a la baja en los precios de la energía son el principal motor del descenso en el índice agregado de commodities. Según el Banco Mundial, la caída del petróleo compensará el aumento esperado en los precios del gas natural.

Se prevé que el crudo Brent promedie 68 USD/bbl en 2025 y 60 USD/bbl en 2026, debido a una moderación del consumo —por la débil demanda de China y la adopción de vehículos eléctricos— y al fuerte incremento de la oferta global, que alcanzaría niveles históricos en ambos años. Para 2027, se proyecta un reequilibrio del mercado con un precio promedio de 65 USD/bbl.

Se prevé que el crudo
Se prevé que el crudo Brent promedie 68 USD/bbl en 2025 y 60 USD/bbl en 2026. REUTERS/Agustin Marcarian

En gas natural, el precio de referencia en EE. UU. subiría un 11% en 2026 antes de estabilizarse, mientras que en Europa, tras un aumento del 10% en 2025, se espera un descenso de 11% en 2026 y 9% en 2027.

La demanda global fue impulsada por menor generación renovable en Europa y temperaturas más frías en América del Norte, mientras que en Asia (China e India) cayó debido a menor consumo industrial y mayor generación renovable local. La oferta mundial crecería 1,7% en 2025 y 2,4% en 2026, principalmente por América del Norte y Qatar.

Temas Relacionados

commoditiessojaúltimas noticiasagroenergíapetróleo

Últimas Noticias

El Gobierno volvió a tener superávit fiscal en octubre, que ya acumula un 0,5% del PBI en lo que va del año

El Sector Público Nacional registró una diferencia primaria positiva por 1,4% en los primeros diez meses del año. Cuánto le exige el Fondo Monetario Internacional (FMI) y los desafíos

El Gobierno volvió a tener

El Gobierno eliminó las retenciones la exportación de aceites lubricantes y líquidos para motores

La medida beneficia a 51 empresas que vendieron por más de USD 64 millones entre enero y septiembre de 2025 a mercados de América, Europa y África

El Gobierno eliminó las retenciones

Mercados: acciones y bonos operan con cautela a la espera de más detalles sobre el acuerdo comercial con EEUU

El S&P Merval cae 1% y los ADR operan con mayoría de bajas en Wall Street, aunque sostienen balance positivo en noviembre. Los bonos negocian mixtos, con un riesgo país aún sobre los 600 puntos

Mercados: acciones y bonos operan

Avanza el deterioro en un sector industrial clave y sus empresas anticipan más despidos

Datos de octubre de empresas y provincias muestran retrocesos profundos, con baja utilización de capacidad instalada y una persistente caída del empleo

Avanza el deterioro en un

Se derrumban las tasas de plazo fijo: cuáles son los bancos que más pagan por depósitos de $1 millón

Recientes modificaciones en el sistema financiero argentino modifican el panorama de quienes buscan invertir sumas elevadas. Las condiciones de rentabilidad presentan cambios significativos y afectan el atractivo de propuestas bancarias

Se derrumban las tasas de
DEPORTES
La desafiante postura de Inglaterra

La desafiante postura de Inglaterra ante el Haka de los All Blacks y la particular reacción de una figura que recorre el mundo

Un auto controlado por inteligencia artificial dio la sorpresa en un desafío contra un expiloto de la Fórmula 1

El incómodo momento que vivió Jannik Sinner por una foto de su nueva novia tras ganar el ATP Finals

El provocador análisis de un famoso periodista español sobre Dibu Martínez: “Humazo histórico”

El día que el corazón de Mika Hakkinen se detuvo 16 segundos en uno de los accidentes más extremos de la Fórmula 1

TELESHOW
Momi Giardina compartió la intimidad

Momi Giardina compartió la intimidad de su nuevo hogar: diseño contemporáneo, luz natural y un vestidor soñado

La indirecta de Wanda Nara luego de la entrevista a la China Suárez en la televisión

Ca7riel y Paco Amoroso fueron demorados en un aeropuerto de Estados Unidos por grabar un video en pleno vuelo

La China Suárez relató cómo estaba su relación con Benjamín Vicuña cuando conoció a Mauro Icardi: “Bajo tierra”

La China Suárez contó por primera vez cómo fue el encuentro con Mauro Icardi en París que desató el Wandagate

INFOBAE AMÉRICA

Zelensky selló con Francia un

Zelensky selló con Francia un acuerdo para 100 aviones Rafale para reforzar a Ucrania ante la invasión de Rusia

Polémica en Bolivia por el anuncio de Edmand Lara sobre la anulación de la renta vitalicia a ex presidentes

Tras la derrota del referéndum, crece la incertidumbre por posibles cambios en el gabinete de Daniel Noboa

Rodrigo Paz denuncia un “robo” multimillonario al Estado durante los gobiernos del MAS

Un grupo armado secuestró a 25 alumnas en el noroeste de Nigeria en otro ataque a una escuela