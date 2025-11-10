Economía

Con lo liquidado hasta octubre, 2025 ya es el tercer mejor año en aporte de dólares del agro: cuántos quedan todavía

Aunque el monto se mantiene lejos del registrado en el bienio de 2021-2022, el total anual superaría los 37.150 millones. Se espera menor liquidación hasta fin de año, por el adelanto de las “retenciones cero”. De cuánto sería

Guardar
Los incentivos como el “dólar
Los incentivos como el “dólar blend” y la baja temporal de retenciones impulsaron la oferta de divisas del sector (Reuters)

La liquidación de divisas por parte del sector agroindustrial alcanzó los USD 34.500 millones entre enero y octubre, de acuerdo con estimaciones privadas elaboradas en base a datos del Banco Central y de las cámaras exportadoras. Con ese volumen, el año 2025 se ubica como el tercero con mayor aporte histórico de dólares del agro, por detrás de los años 2021 y 2022, que fueron considerados por los analistas como un “bienio extraordinario” debido a los altos precios internacionales de los commodities y a los programas de incentivo a la exportación. En ese período se liquidaron más de USD 82.000 millones en total.

Según el informe, de los USD 34.500 millones liquidados en los primeros diez meses del año, cerca de USD 33.000 millones ingresaron por el Mercado Libre de Cambios, mientras que aproximadamente USD 1.550 millones se canalizaron a través del contado con liquidación (CCL). El desempeño estuvo influenciado por distintas medidas implementadas a lo largo del año para estimular la oferta de divisas, como el denominado “dólar blend” y reducciones temporales de retenciones.

“Los diversos incentivos que estuvieron vigentes durante el año dejan el volumen liquidado de divisas del agro entre enero y octubre en USD 34.500 millones”, señala el reporte. Solo con ese monto, el 2025 se posiciona por encima del total anual de varios ciclos previos, aún cuando restan computarse las divisas que ingresarán en los últimos dos meses del año.

El antecedente del bienio récord 2021-2022

En comparación histórica, los años 2021 y 2022 marcaron un punto alto excepcional para el sector. Esos dos ejercicios concentraron la mayor disponibilidad de divisas proveniente del complejo agroexportador, impulsada por precios internacionales elevados tras la invasión de Rusia a Ucrania y por distintos programas de estímulo para acelerar la liquidación.

El informe recuerda que “sólo con lo liquidado en 10 meses, el 2025 queda por detrás de 2021 y 2022”, períodos en los que la combinación de precios altos y mecanismos de incentivo llevaron a la agroindustria a liquidar más de US$ 82.000 millones.

Un cierre de año más moderado

El volumen significativo de ingreso de divisas acumulado entre enero y octubre tiene un efecto directo sobre el comportamiento esperado para los últimos meses del año. El documento señala que el flujo elevado del período inicial, favorecido por los distintos esquemas de incentivos, “deja un nivel bajo para el bimestre noviembre-diciembre”, con cifras que se ubicarían por debajo del promedio de los últimos cinco años e incluso cercanas a los registros mínimos del último lustro.

Para noviembre y diciembre se proyecta una liquidación adicional de US$ 2.600 millones en el Mercado Libre de Cambios. De concretarse ese escenario, el total anual liquidado por la agroindustria ascendería a US$ 37.150 millones, considerando todas las vías de ingreso de divisas.

La menor liquidación prevista hacia el final del año tendría continuidad en el primer trimestre de 2026. Entre enero y marzo se podrían liquidar alrededor de US$ 5.250 millones, cifra inferior al promedio de US$ 5.900 millones registrado en los primeros trimestres de los últimos cinco años. Este comportamiento responde a un adelantamiento de ventas generado por los programas de incentivo y a la espera de que la nueva cosecha gruesa ingrese plenamente al circuito comercial y cambiario.

De este modo, el 2025 se consolida como un año de fuerte aporte del sector agroindustrial al flujo de divisas del país, aunque con una distribución temporal marcada por un adelantamiento significativo en los primeros diez meses y un cierre más moderado respecto de los promedios recientes.

Temas Relacionados

DólaresAgroExportacionesRécordÚltimas noticias

Últimas Noticias

Economía niega que Caputo haya adelantado a inversores modificaciones al régimen cambiario

Fuentes oficiales negaron la versión que llegó desde Estados Unidos. La distancia con el techo de la banda y la meta de acumulación de reservas con el Fondo Monetario Internacional (FMI) a diciembre

Economía niega que Caputo haya

La construcción creció 6,8% en septiembre y acumula ocho meses de mejora

Las empresas del sector se siguen recuperando después de la fuerte caída registrada en 2024 con la cancelación de la obra pública

La construcción creció 6,8% en

A dos semanas del triunfo electoral oficialista, un informe destacó una incipiente “estabilización financiera”

La fuerte caída de tasas y del riesgo país conviven con un tipo de cambio que en lo que va del año subió casi 15 puntos más que la inflación

A dos semanas del triunfo

Trueque 2.0: el intercambio resurge a través de las redes y los grupos barriales

Grupos de Facebook y chats de WhatsApp se convirtieron en espacios para intercambiar objetos y servicios sin dinero, con reglas propias y acuerdos entre vecinos.

Trueque 2.0: el intercambio resurge

El Gobierno sostiene la apuesta al súper peso y toma como modelo el plan anti-inflacionario de Israel

El Banco Central prevé un proceso de reactivación del crédito y recomposición de la demanda de dinero tras la estabilización, con el plan israelí de 1985 como modelo de referencia

El Gobierno sostiene la apuesta
DEPORTES
Aldosivi logró un triunfo clave

Aldosivi logró un triunfo clave para soñar con la permanencia: Sarmiento y Atlético Tucumán ganaron y se salvaron del descenso

Esperó detrás del arquero, le robó el balón y marcó: el insólito gol que sufrió el Fortaleza de Palermo en su lucha por no descender

“Sacale una foto”: la intimidad de los festejos de Boca Juniors y las burlas a River Plate tras ganar el Superclásico

Así quedaron las tablas del Torneo Clausura tras la victoria de Boca Juniors sobre River Plate: la pelea por la Copa Libertadores

El acalorado cruce de Juanfer Quintero con un periodista tras la derrota de River contra Boca: “Jamás le haría una cama a un entrenador”

TELESHOW
Harvey Keitel describe la esencia

Harvey Keitel describe la esencia argentina luego de filmar en el país: “Hay un duende que reside en el espíritu de la gente”

Pampita vivió el Superclásico desde La Bombonera: sus fotos desde la cancha de Boca

La frase de Peluca Brusca ¿dedicada a Laurita Fernández?: “Mejor pasarlo con gente que te devuelva lo que das”

Desde la cocina de MasterChef Celebrity: los ingredientes y secretos descubiertos del plato más ambicioso de la TV

Wanda Nara sorprendió en el show de Martín Cirio, cantó sus hits y hasta dio un filoso consejo sobre cómo perdonar a un ex

INFOBAE AMÉRICA

Guillermo del Toro reinterpreta a

Guillermo del Toro reinterpreta a “Frankenstein” entre la compasión y la pérdida de ambigüedad moral

“El beso de la mujer araña”: una obra que desafía el tiempo y las fronteras culturales

“Dinero”, la obra que explica la historia de la humanidad a través de la economía

¿Quién es el “hombre del fedora”? El elegante adolescente francés de la foto viral del robo en el Louvre

La belleza de la semana: “Objeto”, de Meret Oppenheim, la taza forrada en piel que escandalizó al surrealismo