Jornada financiera: el dólar bajó a $1.415 y cayeron las reservas por pagos de deuda

La divisa minorista restó diez pesos y el mayorista quedó en mínimos en un mes. Las reservas cedieron USD 280 millones por vencimientos con organismos. El S&P Merval perdió 2,2% y los bonos tuvieron leve alza

Los activos argentinos operan con selectividad tras el rally post electoral.

El dólar cayó por quinta rueda consecutiva, para alcanzar sus precios más bajos desde el 15 de octubre, mientras que las acciones argentinas estuvieron negociadas con precios en baja y los bonos soberanos terminaron positivos.

En una sesión con USD 353,6 millones en el spot, la cotización mayorista finalizó a $1.387, en un precio mínimo desde el 15 de octubre. En el día el tipo de cambio oficial cayó 16 pesos o 1,1%, mientras que en el transcurso de noviembre retrocede 58 pesos o 4%.

El régimen de bandas cambiarias dispuesto por el BCRA fijó para este lunes un límite superior en los $1.504,48 (a 117,48 o un 8,5% del dólar mayorista) y un límite inferior en $929,88.

“La divisa mayorista abrió levemente por encima del cierre del viernes, en $1.405, pero desde el inicio volvió a predominar la oferta, tal como viene ocurriendo en las últimas ruedas. Esta presión vendedora permitió finalmente perforar el piso de $1.400, nivel que había funcionado como soporte en jornadas previas. Tras el quiebre, el dólar logró estabilizarse momentáneamente en torno a $1.395, aunque hacia el final del día la presión bajista se intensificó nuevamente y llevó la cotización hasta un mínimo intradiario de $1.387, donde terminó cerrando“, puntualizó Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios.

Prevalecería el esquema de compras dentro de las bandas, siempre y cuando la demanda de dinero lo amerite. Importante, ya que diciembre y enero la demanda de dinero aumenta significativamente”, comentó Nicolás Capella, analista de IEB.

El dólar al público cerró con baja de diez pesos o 0,7% este lunes, a $1.415 para la venta, según la referencia del Banco Nación. En noviembre retrocede 50 pesos o 4,1%. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.422,09 para la venta y $1.371,20 para la compra.

Las reservas internacionales brutas del Banco Central perdieron USD 280 millones (-0,7%), a USD 40.356 millones, por pagos a organismos, los más importantes al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).

El declive del dólar también tuvo su capítulo en el segmento de futuros, donde la caída en un rango de 0,9% a 1,9% dejó a todos los contratos por debajo del techo de la banda cambiaria. Con negocios por el equivalente a 955,1 millones, la postura para fin de noviembre quedó a $1.393,50, con baja de 21,50 pesos o un 1,5%. Los contratos para junio de 2026 alcanzaron los $1.603 (-1,4%), frente a un techo de la banda previsto en los $1.625 para fin del primer semestre del año próximo.

Los dólares financieros se mantuvieron como los más caros. El “contado con liquidación” mediante bonos terminó a $1.487,52 (-0,4%) y el MEP estuvo negociado a $1.448,62 (-0,3%).

Tras haberse negociado a $1.425 por la mañana, el dólar blue avanzó a $1.435para la venta, con alza de cinco pesos respecto del cierre del viernes.

La Bolsa cayó más de 2%

La plaza bursátil argentina operó con tendencia bajista para acciones y ligeras ganancias para los bonos públicos, mientras se analizan los alcances de un acuerdo comercial alcanzado con Estados Unidos y las empresas buscan financiación por la contracción de las tasas de interés de pesos.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cayó 2,2%, a 2.926.871 puntos. Entre los ADR y acciones de compañías argentinas negociados en dólares en Wall Street hubo mayoría de números negativos, encabezados Edenor (-5,9%) y los papeles bancarios.

Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares (actualizado a las 17:50 horas)

El Merval venía de ganancias en torno al 10% durante las dos semanas previas y un salto cercano al 70% en octubre en línea con el desempeño de los ADR argentinos cotizados en Wall Street.

“El Merval de Argentina se consolida por debajo de los 3.000.000 puntos, pero el índice también mantiene una tendencia alcista a medio plazo y de regresar al alza, podría seguir registrando nuevos máximos históricos”, sintetizó Alexander Londoño, analista de Mercados de ActivTrades.

Los bonos soberanos en dólares finalizaron con una ganancia promedio de 0,2%, con un riesgo país de JP Morgan en los 616 puntos básicos para Argentina a las 18 horas.

Los expertos de MegaQM señalaron que “el riesgo país mantiene su tendencia descendente, pero a una velocidad mucho más contenida, ahora tratando de quebrar el piso de 600 puntos. La referencia contra (bonos emergentes) comparables muestra que todavía hay un margen de compresión de 70 a 80 puntos, que son los necesarios para igualar la performance de comprables en el año”.

“En el segmento Hard Dollar vemos valor en el tramo corto de Ley Local, por el diferencial con la curva Ley Nueva York. Pero con una mirada de mayor horizonte, la duration es la que tiene que marcar la diferencia en un escenario positivo. Inclusive considerando el posible impacto del anunciado programa de recompra de deuda que pondría el foco en el corto plazo", añadieron desde MegaQM.

