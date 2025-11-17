Economía

Avanza el deterioro en un sector industrial clave y sus empresas anticipan más despidos

Datos de octubre de empresas y provincias muestran retrocesos profundos, con baja utilización de capacidad instalada y una persistente caída del empleo

El índice de utilización de la capacidad instalada tocó mínimos históricos en octubre, según informes sectoriales (Andina)

La industria metalúrgica argentina profundizó su deterioro durante octubre. El informe de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA) indicó una caída interanual de la actividad de 4,6% en ese mes, que acompañó el ciclo recesivo del tercer trimestre.

La variación mensual fue de apenas 0,3% positiva, insuficiente para recuperar el terreno perdido desde las dos fuertes bajas anteriores. El sector se mantuvo 17,7% por debajo de los niveles máximos alcanzados a mediados de 2023 y solo acumuló un crecimiento de 0,1% en lo que va del año.

La utilización de la capacidad instalada descendió hasta uno de sus valores más bajos en registros históricos, con 44,3%, cifra similar a la observada en los meses más restrictivos de la pandemia sanitaria de 2020. En la comparación interanual, la UCI redujo 6 puntos porcentuales frente al año previo y continuó en descenso mes tras mes.

Qué pasó en cada rubro

El comportamiento por rubros mostró retrocesos casi generalizados. El segmento de Maquinaria Agrícola cayó 0,8% interanual y Carrocerías y Remolques creció 2,6%, aunque lejos del ritmo registrado tras el repunte del primer semestre. Fundición tuvo la mayor baja entre los grandes rubros, con 12,7%, mientras Bienes de Capital retrocedió 3,9%, y Autopartes perdió 2,5%. Además, se detectaron descensos de 8,6% en Equipos y Aparatos Eléctricos, 3,7% en Equipamiento Médico y 2,8% en Otros Productos de Metal.

Esta tendencia negativa se fortaleció hacia fines del trimestre y, de acuerdo con el documento, la gran mayoría de los sectores mantuvo variaciones interanuales negativas y sin señales claras de reversión.

El empleo ofrecido por empresas del sector retrocedió 2,9% en comparación interanual, combinando además una variación negativa marginal de 0,1% respecto a septiembre REUTERS/Tomas Cuesta

A nivel provincial, Buenos Aires volvió a ser la jurisdicción con el resultado más adverso, marcando un descenso interanual de 7,7%. Mendoza y Córdoba también profundizaron el deterioro, con bajas de 4,4% y 3,7%, respectivamente. Santa Fe experimentó una caída de 2,2%, menos pronunciada que en septiembre, pero mantuvo la tendencia decreciente tras mostrar mejores resultados en la primera parte del año. Solo Entre Ríos presentó una variación levemente positiva, con 0,5%.

Empleo, en caída

El escenario laboral acompañó el debilitamiento. El empleo ofrecido por empresas del sector retrocedió 2,9% en comparación interanual, combinando además una variación negativa marginal de 0,1% respecto a septiembre. El informe consignó que las expectativas empresariales en relación al empleo permanecen debilitadas, con el 83,3% de las firmas sin proyección de incrementos y, en muchos casos, anticipando eventuales recortes para los próximos meses.

Las perspectivas empresarias continúan sin señales de mejora. En octubre, 67,4% de las compañías relevadas previó que el nivel de producción se mantendrá igual o bajará en el cierre del año. Esta visión abarca tanto a grandes industrias como a pymes y a las distintas regiones proveedoras de insumos y productos terminados.

La presión de la competencia importada se reflejó en los datos de septiembre, último mes disponible. Las importaciones de productos metalúrgicos ascendieron a 2.717 millones de dólares, con un avance interanual de 18,7% en dólares y de 42,6% en toneladas. Tomando como base mediados del año pasado, el ritmo de crecimiento promedio acumulado de las compras externas llega a 5,6%, con un salto de 84,7% en la comparación interanual ampliada. Esto intensificó el cuadro de presión sobre la industria nacional, especialmente en eslabones con alta exposición competitiva global.

Las exportaciones no compensaron este panorama: los envíos de bienes metalúrgicos al exterior sumaron 416 millones de dólares en el período relevado, con una retracción de 5,7% respecto al mismo mes del año anterior. El informe remarcó el bajo impacto del comercio externo como motor para el sector y la escasa vinculación de las exportaciones con la expansión de las importaciones.

En cuanto a las condiciones operativas, la cadena de pagos sufrió el impacto del retroceso de la actividad, el aumento de la importación y la baja utilización de la capacidad instalada. El informe de Adimra puntualizó que octubre profundizó todas las dificultades acumuladas. Los principales sectores arrastraron una marcada fragilidad y no aparecieron elementos que permitan prever un cambio de rumbo.

Elio Del Re, presidente de la entidad, destacó la gravedad del escenario: “La industria metalúrgica atraviesa un momento muy complejo, con niveles de actividad excepcionalmente bajos, similares a los de un año pésimo como 2024, y con importaciones que crecieron alrededor del 70% interanual”. Añadió: “Necesitamos una política industrial seria, como la que están impulsando numerosos países. Detrás de cada producto que fabricamos hay empleo, consumo local y desarrollo en nuestras comunidades. Si la producción nacional queda fuera de la agenda, todo eso se debilita. Argentina necesita más industria para recuperar dinamismo económico y poner en marcha un sendero de crecimiento sostenido”.

La curva negativa atravesó escalas empresariales y regiones. No hubo distinciones marcadas entre grandes firmas y pymes, aunque los sectores más rezagados, como Fundición y Autopartes, explicaron gran parte del pesimismo industrial. La baja utilización de la capacidad instalada, cercana a los registros mínimos de la pandemia, acentuó problemas financieros y alentó un círculo de expectativas desfavorables de cara al corto plazo.

Cómo es la nueva técnica de estimulación cerebral que ayuda a recuperar la visión tras un ACV